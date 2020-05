„Ibiza-Affäre“ um Strache: BKA Österreich sucht mit Hochdruck nach Oligarchen-Nichte

Wer ist „Alyona Makarov“?

Ibiza-Video: Das Bundeskriminalamt in Österreich hat Fahndungsfotos des Lockvogels im Ibiza-Video und erste Erkenntnisse der Ermittlungen veröffentlicht.

Im Frühling 2019 wurde Heinz-Christian Strache , FPÖ-Chef und Vizekanzler Österreichs , zu Fall gebracht.

, und , zu Fall gebracht. Zum Verhängnis wurden dem damals 49-Jährigen Korruptionsvorwürfe im Rahmen der „ Ibiza-Affäre “.

“. Die Identität des weiblichen Lockvogels ist bis heute ungeklärt. Das BKA Österreich veröffentlicht nun Bilder.

Wien - Im vergangenen Jahr hat das „Ibiza-Video“ in Österreich eine schwere Regierungskrise ausgelöst, worauf die Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ zerbrach. Grund: Der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache war in dem brisanten Streifen zu sehen, wie er äußerst anfällig für Korruption zu sein scheint.

„Ibiza-Affäre“: BKA Österreich sucht nach Strache-Lockvogel

Aufgezeichnet wurde das Video im Sommer 2017 auf Ibiza, als Strache bereits Vorsitzender der FPÖ war. Einen prägenden Part in dem Clip hat neben Strache ein weiblicher Lockvogel, ziemlich jung und attraktiv. Die Frau mit dem Aliasnamen Alyona Makarov bot ihm im in einem Ausschnitt des Ibiza-Videos an, bei der Kronen Zeitung einzusteigen und für positive Berichterstattung über ihn und seine Partei zu sorgen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Pseudonym - die wahre Identität der blonden Frau ist bis zum heutigen Tage nicht ermittelt.

Einen Tag später trat Strache als Parteichef und Vizekanzler zurück. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rief Neuwahlen aus und die rechtskonservative Regierung endete. Seit Januar wird Österreich von der konservativen ÖVP und den Grünen regiert.

Wie das österreichische Bundeskriminalamt nun auf seiner Website bekannt gab, konnten die stundenlangen Aufnahmen sichergestellt werden. „In den letzten 365 Tagen wurden 139 Anlassberichte über die Zwischenergebnisse erfasst, 55 Hausdurchsuchungen, zehn freiwillige Nachschauen und 259 förmliche Vernehmungen geführt", heißt es. Und weiter: „Im Zuge der Ermittlungen gelang es unter anderem, sowohl das sogenannte „Ibiza-Video" (in der Länge von 12 Stunden, 32 Minuten, 38 Sekunden) als auch Equipment und Audiodaten (in der Länge von 8 Stunden, 14 Minuten, 3 Sekunden) sicherzustellen."

In wenigen Tagen beginnt der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur „Ibiza-Affäre“, zu dessen Auftakt am Donnerstag Strache geladen ist.

Ibiza-Video: BKA fahndet mit Fotos nach Lockvogel und angeblicher „Oligarchen-Nichte“

Weiterhin veröffentlichte das BKA Screenshots aus dem Ibiza-Video, auf dem die vermeintliche Oligarchen-Nichte zu sehen ist. Auf den sieben Bildern zu erkennen ist eine junge Frau mit langen, hellbraunen Haaren, einem schmalen Gesicht und einer spitzen Nase. Die Ermittler erhoffen sich von der Suche „nähere Erkenntnisse zu den Hintergründen betreffend die Herstellung und der Vorbereitung des ‚Ibiza-Videos‘.“

Kürzlich trat der 50-Jährige Heinz-Christian Strache politisch wieder in Erscheinung, als er seine neue Partei „Team HC Strache, Allianz für Österreich“ ankündigte.

