„Entscheidende Fragen“: Aiwanger jetzt bei Söder zum Rapport – Pressekonferenz angesetzt

Vor der Bayern-Wahl

Bayerns Ministerpräsident Söder gibt sich mit Aiwangers Erklärungen in der Flugblatt-Affäre nicht zufrieden – er zitiert seinen Vize heute zu sich. Der News-Ticker.

München – Hubert Aiwanger (Freie Wähler) muss an diesem Dienstag (29. August) in der Flugblatt-Affäre zum Rapport. In der CSU reiben sich viele schon lange an dem Politiker. Sein Vorgehen in der Affäre verärgert nun auch: „Ganz übles Schmierenstück“, urteilte ein CSU-Mitglied – platzt heute die Bayern-Koalition?

Aiwanger stand laut Süddeutscher Zeitung in seiner Schulzeit im Verdacht, ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der Parteichef der Freien Wähler erklärte am Wochenende jedoch, nicht der Urheber gewesen zu sein. Parallel übernahm sein Bruder die Verantwortung.

+ Markus Söder (r.) bestellt Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre in den Koalitionsausschuss (Archivbild). © Stefan Puchner/dpa

Flugblatt-Affäre um Aiwanger: Söder hat noch „entscheidende Fragen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht laut seinem Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) aber noch „entscheidende Fragen unbeantwortet“. In Bayern wird in sechs Wochen ein neuer Landtag gewählt.

Laut Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) sei in der Hetzschrift (siehe folgender Tweet) von einem fiktiven „Bundeswettbewerb“ für „Vaterlandsverräter“ die Rede. Als erster Preis wird „ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz genannt.“ Hubert Aiwanger sei wegen des Flugblattes vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen worden.

Bayerns Vize-Ministerpräsident #Aiwanger verbreitete in seiner Jugend offenbar rechtsextremes Gedankengut. Das legt ein Schriftstück nahe, das nun aufgetaucht ist. Das Flugblatt (Foto: Kaja Auer) soll er als 17-Jähriger verfasst haben https://t.co/Vllpo3vgvU @SZ_Investigativ pic.twitter.com/oG7DlKKGNb — Frederik Schindler (@Freddy2805) August 25, 2023

Ein Lehrer an Aiwangers ehemaliger Schule soll sich nach einer äußerst kontroversen Rede im Wahlkampf in Erding im Juni an die SZ gewandt und den Skandal ins Rollen gebracht haben. Aiwangers Bruder Helmut teilte kurz nach Erscheinen des Berichts mit, dass er der Verfasser des Flugblatts sei.

Am Vormittag kommt in München der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern zusammen. Söder bestellte das Gremium nach Angaben der Staatskanzlei am Montag ein. Im Anschluss ist eine Kabinettsitzung geplant, danach wird in einer Pressekonferenz ab 12.00 Uhr über die Gespräche informiert. Wir berichten an dieser Stelle dann fortlaufend. (mit Nachrichtenagenturmaterial)

