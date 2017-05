„Hexenhammer“ gegen Klimawandel - Empörung über AfD-Mann

Aufregung in Landtag

+ © dpa © dpa

Stuttgart - Für Empörung hat im Suttgarter Landtag eine Empfehlung des AfD-Abgeordneten Rainer Podeswa gesorgt, sich im Kampf gegen den Klimawandel am „Hexenhammer“ zu orientieren.

Dieses „europäische Standardwerk“ fasse alle Methoden zusammen, mit denen im 15. Jahrhundert in Ravensburg die Klimakatastrophe bekämpft worden sei, sagte Podeswa am Donnerstag in Stuttgart. „Damals wurden Hunderte Frauen verbrannt und damit das Klima gerettet.“ Seine Fraktion applaudierte ihm. Die Grünen-Abgeordnete Martina Braun sagte dazu: „Das ist wirklich unglaublich.“

Das Werk gilt als Handbuch für „Hexenjäger“. Es gehört zu den frauenfeindlichsten Büchern der Weltliteratur, wie es in einer aktuellen Ausstellung „Hexenwahn in Ravensburg“ heißt. Das 1486 in Ravensburg erschienene Werk hatte demnach verheerende Wirkung für die weitere Verfolgung von Frauen in Europa, die bis ins 18. Jahrhundert 40 000 bis 60 000 Todesopfer forderte.

Im AfD-Wahlprogramm dagegen finden sich zwar einige höchst umstrittene Vorstellungen und Forderungen, nicht jedoch Vorschläge wie jener,der jetzt in Stuttgart auf heftige Kritik stößt.

dpa/js