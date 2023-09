Faeser sieht Schlüssel zum Hessen-Wahlsieg bei den Schulen – Kühnert eine „nervöse“ CDU

Landtagswahl in Hessen

Mit Blick auf die Hessen-Wahl will SPD-Spitzenkandidatin Faeser die Bildung stärken. Generalsekretär Kühnert unterstellt der CDU indes Nervösität.

Wiesbaden – Noch rund vier Wochen liegen vor der Hessen-Wahl, doch SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ist sich bereits sicher, welche Themen die Landtagswahl entscheiden wird. „Ich bin sicher, dass die Menschen nach dem Schulanfang jetzt wieder auf eines der wichtigsten landespolitischen Themen gucken, nämlich die Bildungspolitik. Das war in den Ferien ein bisschen in den Hintergrund gerückt“, sagte Faeser in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Alle merken, dass wieder Stunden ausfallen, dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dass Schule einfach besser gemacht werden muss“, sagte die Bundesinnenministerin. Am vergangenen Montag (4. September) hatte nach sechs Wochen Sommerferien wieder der Unterricht an Hessens Schulen begonnen.

Landtagswahl: Faeser will Hessen wieder zum „Bildungsland Nummer Eins“ machen

Faeser kritisierte die Arbeit der schwarz-grünen Koalition bei Schule und Bildung: „Hessen war früher immer vorne bei der Bildungspolitik. Wir sind jetzt hinteres Mittelfeld, und das muss wieder anders werden.“ Dazu müssten viel mehr Ressourcen in Schulen gesteckt werden, ihr Vorbild sei dabei Hamburg unter Führung des damaligen Ersten Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). „Hamburg schneidet heutzutage bei den Bildungsmonitoren richtig gut ab. Da sieht man, dass mehr Ressourcen in Bildung reinmüssen. Unsere Kitas und unsere Schulen haben für mich oberste Priorität. Hessen muss wieder Bildungsland Nummer Eins werden“, betonte die 53-Jährige.

Faeser saß fast zwei Jahrzehnte als Abgeordnete für die SPD im hessischen Landtag, bevor sie 2021 Bundesinnenministerin wurde. Nun kandidiert sie am 8. Oktober für das Ministerpräsidentenamt. Die SPD spielt seit fast 25 Jahren nur die Oppositionsrolle im Landesparlament.

Eine bessere Bildungspolitik sei auch ein Schlüssel gegen Fachkräftemangel, sagte Faeser. „Den Fachkräftemangel spüren wir überall. Es gibt mittlerweile Kitas, die freitags nicht mehr aufmachen, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Das ist der Horror für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das schadet der Frauenerwerbsquote, die dringend höher sein müsste, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen.“

Vorwürfe gegen SPD-Spitzenkandidatin: Faeser soll BSI-Chef grundlos entlassen haben

Aufsehen erregt derweil aber eine Entlassung, die Faeser im vergangenen Herbst getätigt hatte. Der Spitzenkandidatin wird vorgeworfen, Arne Schönbohm im Herbst 2022 ohne triftigen Grund von der Spitze des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entbunden zu haben. Zuvor hatte die Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann eine Nähe Schönbohms zu einem Verein groß thematisiert, der wegen angeblicher Kontakte zu russischen Geheimdiensten in die Kritik geraten war.

Für viel Kritik sorgte, dass Faeser in dieser Woche ihre Teilnahme an zwei Sitzungen des Bundestags-Innenausschusses absagte, in denen sie zu Schönbohms Abberufung befragt werden sollte. Am Donnerstag warf Faeser der Union in der Haushaltsdebatte des Bundestags vor, sie „mit Dreck zu bewerfen“. Sie wandte sich gegen den von Unionspolitikern geäußerten Verdacht, sie habe zur Rechtfertigung von Schönbohms Abberufung womöglich den Verfassungsschutz instrumentalisiert.

Boris Rhein: Werdegang, Wahlen und Skandale des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein galt schon früh als Überflieger und Hoffnungsträger der hessischen CDU. Bereits im Alter von 27 Jahren wurde der Jurist erstmals in den hessischen Landtag gewählt. Mit 38 Jahren übernahm Rhein das Amt des hessischen Innenministers. Im Jahr 2014 wurde der zweifache Vater zum Wissenschaftsminister in die schwarz-grüne Landesregierung berufen. Seit Januar 2019 war er Präsident des hessischen Landtags - inzwischen führt er die schwarz-grüne Regierung an. © Frank Rumpenhorst/dpa Den Respekt, den sich Rhein in seiner Amtszeit als Landtagspräsident erarbeitet hat, galt als ein entscheidender Punkt für die Nachfolge von Volker Bouffier als hessischer Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender. Dass Bouffier noch während der laufenden Legislaturperiode abtrat, hatte vor allem den Grund, seinem Nachfolger die Chance auf einen Amtsbonus zu geben. Als Vertrauter von Bouffier gilt Rhein nicht. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Rhein wurde als Sohn des früheren Frankfurter Schuldezernenten Peter Rhein geboren. Nach dem Abitur am Lessing-Gymnasium in Frankfurt im Jahr 1991 studierte er Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das Studium schloss er im Jahr 1997 mit dem Ersten Staatsexamen ab. Nach dem Zivildienst, den er als Betreuer in einem Wohnheim für Schwerbehinderte (Praunheimer Werkstätten) absolvierte, folgte im Jahr 2000 das zweite Staatsexamen. Danach war er bis zu seiner Berufung zum Minister als Rechtsanwalt tätig. © Heike Lyding/Imago 1996 sorgte Rhein als Vertreter der Jungen Union Frankfurt mit einem verbalen Angriff gegen seinen Parteikollegen Michel Friedman für Wirbel. Anlass war die scharfe Kritik des damaligen CDU-Vorstandsmitglieds am rechten Flügel der hessischen CDU. Friedman sei eine „Belastung für die Frankfurter CDU“, sagte Rhein, der Friedman indirekt zum Parteiaustritt und zum Verlassen der Stadt Frankfurt aufforderte. SPD und Grüne missbilligten die Aussage als „skandalöse Entgleisung“. © Thomas Koehler/Imago Rockergruppe "Hells Angels" Im Jahr 2011 wurden Vorwürfe gegen Rhein laut, er habe Kontakte zu der Rockergruppe Hells Angels. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte über ein Telefonat berichtet, bei dem ein Mitglied der Rockergruppe Rheins Hilfe bei Auseinandersetzungen um die Straßenprostitution im Frankfurter Bahnhofsviertel gelobt habe. Rhein wies die Vorwürfe weit von sich. „Ich habe weder Kontakte zu den Hells Angels, noch unterstütze ich diese Gruppierung oder treffe Absprachen mit ihnen“, sagte er damals. Im September 2011 erließ er ein Verbot gegen zwei Hells-Angels-Vereine. © Fredrik von Erichsen/dpa Peter feldmann Nur wenige Monate später musste Boris Rhein den ersten großen Rückschlag seiner politischen Karriere verkraften. Dass sein Weg nicht fortwährend steil nach oben führte, lag ausgerechnet an den Wahlberechtigten in seiner Heimatstadt. Bei der Wahl um den Frankfurter Oberbürgermeisterposten erreichte Rhein im ersten Wahlgang zwar das beste Ergebnis, musste sich dann aber in der Stichwahl am 25. März 2012 deutlich seinem SPD-Kontrahenten Peter Feldmann geschlagen geben. © Andreas Arnold/dpa Fußballfans Frankfurt Die Wahlniederlage könnte auch mit den Frankfurter Fußballfans zu tun haben. Selten hatten sich wohl so viele von ihnen an einer politischen Wahl beteiligt wie an jener um das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters. Und warum? Um zu verhindern, dass Rhein neues Stadtoberhaupt wurde. Ihre Abneigung machten sie auch auf dem Platz deutlich. „Ob SGE, ob FSV, Boris Rhein will keine Sau“, hieß es da gerne. Und auf Flugblättern der Ultras war zu lesen: „Rhein raus – häng deine Nase ned in Dinge, von denen du keine Ahnung hast!“ Zuvor hatte Rhein „eine härtere Gangart gegen gewaltbereite Problemfans“ angekündigt. © Imago Frankfurter Opernplatz In den Jahren danach präsentierte sich Boris Rhein ohnehin gerne als Vertreter von Recht und Ordnung. Als Innenminister forderte er eine Verschärfung des Strafgesetzbuches, um Gewalttaten gegen die Polizei besonders zu ahnden. „Die Beamten, die täglich ihre Gesundheit für das Allgemeinwohl aufs Spiel setzen, brauchen mehr Schutz“, sagte er 2013. „Die zunehmende Eskalation der Gewalt muss für die Täter besondere Konsequenzen nach sich ziehen.“ Rhein fasste seine Vorstellungen unter dem Stichwort „Schutzparagraf für Schutzleute“ zusammen. © Frank Rumpenhorst/dpa Blockupy-Proteste in Frankfurt am Main Für großes Entsetzen sorgten die Vorfälle vom 1. Juni 2013, als die Polizei in Frankfurt massiv gegen eine genehmigte Demonstration der Blockupy-Bewegung vorging. Als damaliger Innenminister verteidigte Rhein die Entscheidung, einen Kessel um rund 1000 Menschen zu ziehen. Dies sei „nachvollziehbar, richtig und vom Gesetz gedeckt“. Schließlich habe es massive Verstöße gegen das Versammlungsrecht gegeben. Im Grundrechte-Report 2013 hingegen war von einem „verfassungsrechtlichen Skandal“ die Rede. © Boris Roessler/dpa Ehemaliges Poilzeigefängnis Klapperfeld Hohn und Spott erntete Boris Rhein im Oktober 2017, als er einmal am späten Abend mit einer Gruppe von teils offenbar angetrunkenen Begleitern mal eben Einlass ins „Klapperfeld“ in Frankfurt verlangt hatte - das alternative Kulturzentrum werde schließlich mit Steuergeld unterstützt. Diejenigen, die im Haus waren, verwiesen auf das Hausrecht der Initiative „Faites votre jeu!“ und die regulären Öffnungszeiten – aus der Besichtigung wurde nichts. Im Netz wurde darüber unter dem Hashtag #Rheinwillrein gelacht. © Imago

Kühnert wirft CDU „öden Wahlkampf“ und „schrille Angriffe“ vor

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält der Union indes vor, Faeser vor allem aus Wahlkampfgründen in der Causa Schönbohm zu attackieren. „Angesichts der schrillen CDU-Angriffe auf Innenministerin Nancy Faeser wird klar: Das konservative Lager wird vor der Hessen-Wahl nervös“, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur.

Dass kaum jemand im Land den amtierenden hessischen Ministerpräsidenten, den CDU-Spitzenkandidaten Boris Rhein, kenne, sei nicht die Schuld der SPD, sagte Kühnert. „Wir verwahren uns dagegen, dass Angriffe auf unsere bekannte hessische Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem öden CDU-Wahlkampf nun zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen sollen.“ (nak/dpa)

