Neue Umfrage: CDU in Hessen weiterhin vorn – SPD und Grüne gleichauf

Hessen-Wahl

+ © Boris Roessler/dpa Treten bei der Hessen-Wahl für ihre Parteien an: Tarek Al-Wazir (Grüne, l.), Nancy Faeser (SPD) und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © Boris Roessler/dpa

Eine neue Umfrage zeigt: Die CDU bleibt in Hessen die Nummer eins. Die Grünen und die SPD liegen gleichauf, während die AfD zulegt.

Wiesbaden – Die in Hessen regierende CDU ist gut vier Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen weiterhin stärkste Kraft im Land. Nach dem am Freitag (8. September) veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ kämen die Christdemokraten auf 30 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag (10. September) Landtagswahlen wären.

Die mitregierenden Grünen, ebenso wie die oppositionelle SPD, kämen jeweils auf 19 Prozent. Die AfD läge demnach bei 16 und die FDP bei 6 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen. Mit diesem Ergebnis hätte die amtierende schwarz-grüne Regierung weiterhin eine Mehrheit. Denkbar wäre auch ein Bündnis von CDU und SPD.

CDU 30 Prozent Die Grünen 19 Prozent SPD 19 Prozent AfD 16 Prozent FDP 6 Prozent Die Linke 3 Prozent Sonstige 7 Prozent

Hessen-Wahl: SPD und CDU verschlechtern sich um einen Prozentpunkt

Gegenüber einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des privaten Radiosenders Hit Radio FFH und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor zwei Wochen verschlechtern sich CDU und SPD um einen Prozentpunkt. AfD und Grüne verbessern sich um einen Prozentpunkt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut gibt eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (nak/dpa)

Hinweis: Die Befragung erfolgte zwischen dem 4. und 7. September. Insgesamt nahmen 1107 Personen an der Umfrage teil.