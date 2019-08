LKA Hessen: BKA hat Kenntnis von der „Feindesliste“ im Internet

„Nordkreuz“

+ © dpa SEK-Einsatz (Symbolbild) © dpa

2016 stellt eine rechtsextreme Seite eine „Feindesliste“ zum Download bereit, die immer noch online ist. Betroffen ist auch der Frankfurter Politiker Wehnemann (PARTEI).

Die rechtsextreme Prepper-Gruppe „Nordkreuz“, die viele ihrer Mitglieder aus Polizeieinheiten und der Bundeswehr rekrutierte und Teil des Hannibal-Netzwerks ist, wurde im August 2017 bei einer Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern enttarnt.

Seinerzeit beschlagnahmte die Bundespolizei Festplatten und Datenträger, auf denen sich auch eine „Feindesliste“ mit etwa 25.000 Adressen sogenannter politischer Gegner befand. Es handelt sich um gestohlene Daten aus der Kundenliste eines Online-Handels, der 2015 den Diebstahl von 40.000 Daten durch rechtsextreme Hacker bekanntgab. Die Rechtsextremen hatten neben den Namen auch die Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern erbeutet.

„Nordkreuz“ plante wohl, bundesweit „linke Persönlichkeiten“ zu liquidieren

Zu welchem Zweck diese Liste geführt wurde, lässt sich aus den Beweggründen der Gruppe ableiten. Man habe auf einen „Tag X“ hingearbeitet, der den Zusammenbruch der Gesellschafts- und Staatsordnung markieren sollte. Hierzu formulierte die Generalbundesanwaltschaft, dass ein mögliches Ziel es gewesen sein könnte, „Vertreter des politisch linken Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten*“.

Wie sich jetzt herausgestellt hat, sind nach wie vor ca. 25.000 Namen und Adressen aus dem Datendiebstahl von 2015 im Internet verfügbar, wobei es viele Überschneidungen mit der „Nordkreuz“-Liste* geben dürfte. Die Online-Liste liegt fr.de* vor. Bereits 2016 hatte eine rechtsextreme Seite eine Tabelle zum Download bereitgestellt, mit der Aufforderung, „Anschriften bekennender Linksfaschisten und Antideutscher herunter(zu)laden und die subversiven, demokratiefeindlichen Elemente zur Räson (zu) bringen“.

Von „Nordkreuz“ soll auch eine zusätzliche handschriftliche Liste existieren

Die Liste fand im Internet unter anderem auch auf rechten Facebook-Seiten vielfach Verbreitung, ebenso versendete der AfD-Landtagsabgeordnete Heiner Merz 2017 die gehackte Datei als E-Mail-Anhang unter Parteimitgliedern. Deshalb verwundert es nicht, dass auch „Nordkreuz*“ an die Daten gelangte. Der ursprüngliche Datensatz enthält 22.720 deutsche und 1100 österreichische Adressen, wobei auch eine zusätzliche handschriftliche Liste von „Nordkreuz“ existieren soll. Auf eine österreichische Verbindung zum rechtsextremen Netzwerk hatte bereits der „Standard“ hingewiesen. Mitglieder der Gruppe sollen mehrfach zu wehrpolitischen Übungen in die Alpenrepublik gereist sein.

Bundesweit informieren die Landeskriminalämter die betroffenen Personen auf unterschiedliche Weise. Während zum Beispiel in Rostock und Brandenburg Betroffene Kenntnis einer potentiellen Bedrohung erhielten, ist dies in Hessen oder Schleswig-Holstein bislang noch nicht geschehen*. Die Liste enthält die Daten von Linken, Lokalpolitiker, Künstlern und Flüchtlingshelfern.

Lesen Sie hier einen Kommentar zur „Nordkreuz“-Liste: Totales Staatsversagen

Update 3. 8. 2019: Die FR hat bei verschiedenen Behörden nachgefragt, die sich für nicht zuständig erachteten. Bislang hat lediglich das Landeskriminalamt Hessen (HLKA) Auskunft erteilt. Es werde „grundsätzlich... bei Bekanntwerden eines Bedrohungs- oder Gefährdungssachverhaltes für Einzelpersonen oder Personengruppen eine entsprechende Gefährdungsbewertung seitens der zuständigen Polizeidienststellen vorgenommen“. Mit betroffenen Personen werde „in der Vergangenheit und ... auch zukünftig bei Vorliegen eines Gefährdungssachverhaltes“ Kontakt aufgenommen und sie würden entsprechend informiert. Weiter teilt das HLKA mit, dass das BKA von der Existenz der Liste im Internet weiß.

Wenn das HLKA eine Gefährdungsbewertung vornimmt, wieso werden dann betroffene Personen dieser Liste nicht informiert? So steht der Lokalpolitiker Nico Wehnemann (Die PARTEI) auf der Liste, der bislang diesbezüglich nicht kontaktiert wurde. „Ich habe erfahren, dass ich auf einer dieser Listen stehe und bin entsetzt. Ich halte es für die Aufgabe der Polizei, mich über so etwas zu informieren, so wie auch alle anderen Betroffenen. Als Politiker stehe ich in der Öffentlichkeit. Daher fordere ich die Behörden auf, ihre Arbeit zu machen, bevor etwas passiert”, kommentiert Wehnemann gegenüber der FR.

Eine weitere offene Frage ist, weshalb das BKA trotz Kenntnis nichts gegen diesen öffentlich zugänglichen Datensatz und die entsprechende rechtsextreme Seite unternimmt.

Lesen Sie auch auf fr.de*

Prepper: Im Endkampf ums Überleben: Auch in Deutschland steigt die Zahl der „Prepper“. Unter den Weltuntergangspropheten finden sich Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale, die zu Gewalt aufrufen.

Politiker kritisieren Sicherheitsbehörden im Umgang mit „Todeslisten“: Cem Özdemir beklagt vor dem Hintergrund aktueller Berichte über „Todeslisten“ von Rechtsextremisten mangelnde Informationen durch Sicherheitsbehörden.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.