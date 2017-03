Helmut Schmidts Lebensgefährtin Ruth Loah ist tot

Sie starb mit 83 Jahren

+ © dpa Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) und Ruth Loah am 20.03.2011 in Hamburg im Rolf-Liebermann-Studio des NDR. © dpa

Hamburg - Ruth Loah, die letzte Lebensgefährtin des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, ist tot. Sie wurde am Freitag beerdigt.

Wie die Bild berichtet, starb Ruth Loah im Alter von 83 Jahren und wurde am Freitag in aller Stille auf dem Friedhof in Hamburg-Tonndorf beerdigt. Die aus Niedersachsen stammende Ruth Loah habe zuletzt in einem Hamburger Altenstift gelebt und sei an einem Herzschlag gestorben.

Ruth Loah war die letzte Liebe des Altkanzlers Helmut Schmidt, der im November 2015 starb. 2010, zwei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Loki, hatte er sich zu der neuen Beziehung bekannt. Die beiden kannten sich aber schon viel früher, nämlich seit 1955. Laut Bild saß Ruth Loah bereits 1992 in Schmidts Vorzimmer, als dieser Innensenator in Hamburg war. Nachdem beide ihre Ehepartner verloren hatten, sollen sie zueinander gefunden haben.