Heizungsgesetz-Endspurt: Habecks Projekt heute im Bundestag – ob es durchgeht, ist längst nicht klar

Das Heizungsgesetz soll heute im Bundestag verabschiedet werden. Doch die Opposition und sogar Koalitionspartner sind nicht überzeugt. Der News-Ticker.

Berlin – Nach monatelangem Hin und Her ist es endlich so weit: das umstrittene Heizungsgesetz soll am heutigen Freitag (8. September) im Bundestag verabschiedet werden. Dem vorausgegangen sind nicht nur zahlreiche Streitereien innerhalb der Ampel-Koalition, sondern auch ein Eilantrag, der die im Juli geplante Verabschiedung verhinderte.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Die Regierung beschloss dann, dass das Gesetz nach der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden soll.

Doch ob es dazu tatsächlich kommt, ist längst nicht sicher. So kündigte FDP-Vize Wolfgang Kubicki an, er wisse noch nicht, ob er für den Gesetzesentwurf stimmen werde – trotz der vereinbarten Kompromisse zwischen den Grünen und den Liberalen. Auch wenn man „nach dem katastrophalen Ursprungsentwurf aus dem Hause Habeck“ das „unter den gegebenen Umständen Beste herausgeholt“ habe, so Kubicki gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Ich habe mich noch nicht final entschieden, wie ich abstimmen werde“, sagte der Bundestagsvizepräsident.

Kritik von der Opposition: CDU beschwert sich – Linke sprechen von Arroganz

Die Opposition im Bundestag ist derweil mit einem Antrag gescheitert, eine Entscheidung zu dem kontroversen Gesetz zu verzögern. Mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP wurde am Dienstag (5. September) ein Antrag abgelehnt, das Gebäudeenergiegesetz – so der offizielle Name – am Freitag nicht auf die Tagesordnung zu setzen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), warf der Koalition vor, das Gesetz durch den Bundestag peitschen zu wollen. Das entspreche nicht den Vorgaben des Verfassungsgerichts. Aus Sicht von Frei muss es weitere Beratungen im zuständigen Bundestagsausschuss geben sowie eine erneute Expertenanhörung. Die Koalition habe Angst vor Beratungen, vor der eigenen Zerstrittenheit und „Fliehkräften“ innerhalb der Koalition. Ihr Vorgehen schade dem Parlamentarismus.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, warf der Koalition Arroganz vor. Zudem sei es guter Brauch, in Haushaltswochen keine Gesetze zu verabschieden. Die Koalition wies die Vorwürfe zurück. Es habe ausreichend Zeit für Beratungen gegeben. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, sagte, die Bürgerinnen und Bürger und die Firmen wollten nun Klarheit haben.

Heizungsgesetz der Ampel: Darum geht es bei den Plänen der Regierung

Das Gesetz zielt darauf ab, Öl- und Gasheizungen schrittweise auszutauschen und das Heizen in Deutschland damit klimafreundlicher zu machen. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten, aber unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Die Union und die anderen Oppositionsparteien im Bundestag sind mit einem Antrag gescheitert, die für Freitag im Bundestag geplante Verabschiedung zu verzögern. (nak/dpa)

