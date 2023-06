Plasbergs Firma ist bei „Hart aber fair“ raus – verschafft sich Klamroth mehr Einfluss?

Zukunft noch ungewiss

+ © IMAGO/Dwi Anoraganingrum Louis Klamroth wird wohl auch nächstes Jahr das Format „Hart aber fair“ moderieren. © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Die Verträge zwischen der Produktionsfirma von „Hart aber fair“ und dem WDR werden nicht verlängert. Nutznießer könnte Moderator Louis Klamroth sein.

Köln - Als Frank Plasberg im November 2022 das letzte Mal die Polit-Talkshow „Hart aber fair“ moderierte, markierte dies den Beginn eines Umbruchs, der nun wohl zu seinem Abschluss gebracht wird. Plasbergs Firma, aktuell noch für die Produktion zuständig, erhält über das laufende Jahr hinweg keinen neuen Vertrag, das Format an sich soll allerdings erhalten bleiben. Eine Neuausrichtung steht im Raum und dabei könnte Louis Klamroth ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben.

Trilaterale Gespräche führen zu Trennung zwischen Sender und Plasberg-Firma

Mit Ablauf des Jahres 2023 laufen sowohl die Verträge zwischen „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth und dem WDR als auch zwischen der Produktionsfirma „Ansager & Schnipselmann“ und dem Sender aus. „Die Gespräche des WDR mit Moderator und Produktionsfirma haben ergeben, dass eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form über 2023 hinaus nicht möglich ist“, teilte die in Köln sitzende TV-Anstalt der Süddeutschen Zeitung mit.

Aufschluss darüber, an welcher der drei am Gespräch beteiligten Parteien eine zukünftige Zusammenarbeit gescheitert ist, gibt das Statement von Jürgen Schulte, Produzent für „Ansager & Schnipselmann“. Auf SZ-Anfrage bestätigt Schulte, vom TV-Sender erfahren zu haben, „dass Louis Klamroth die Zusammenarbeit mit Ansager & Schnipselmann in bisheriger Form nicht fortsetzen will“. Für die Produktionsfirma könnte das schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben, da dieser eine etablierte, wöchentlich ausgestrahlte Sendung aus dem Portfolio wegbricht.

Klamroth könnte auf mehr Einfluss pokern

Das Scheitern einer weiteren Zusammenarbeit in der aktuellen Konstellation ist jedoch alles andere als gleichbedeutend mit dem Ende der Sendung. Vonseiten des Senders heißt es, dass man „weitere Optionen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Louis Klamroth und Hart aber fair in 2024“ prüfe. Beim WDR scheint man also überzeugt zu sein vom 33-Jährigen, der auch aktuell wieder heftiger Kritik ausgesetzt ist.

Gut möglich also, dass Klamroth bei seiner einjährigen Unterschrift im vergangenen Jahr die nun geschaffene Konstellation einkalkuliert hat. Es liegt nahe, dass der Moderator mehr Einfluss auf die Gestaltung von „Hart aber fair“ nehmen will und sich dies in den anstehenden Vertragsgesprächen entsprechend schriftlich zusichern lassen könnte. Bislang hatte Klamroth seit seinem Antritt das Format beinahe eins zu eins in der Manier von Plasberg bestritten, beziehungsweise bestreiten müssen.

Rolle von Klamroths ehemaliger Firma noch unklar

Im zeitlichen Ablauf der Entscheidungen nennenswert sind auch die Veränderungen in Klamroths privatwirtschaftlichem Leben. 2019 gründete der Moderator gemeinsam mit seinem Cousin Nikolaus und Moritz Hohenfeld die Produktionsfirma „K2H“, deren Mehrheitsanteile Ende Mai an „Florida Entertainment“ veräußert wurden. Damit einher geht die Umbenennung von „K2H“ in „Florida Factual“ und die Ankündigung, eine Niederlassung in Köln aufzubauen.

Allein durch die zeitliche Kohärenz der Vorgänge lässt sich die Vermutung nicht von der Hand weisen, dass „Florida Factual“ sich um die Produktion von „Hart aber fair“ bewerben könnte. Die Talkshow scheint auch in das angestrebte Portfolio zu passen, denn in der Mitteilung nach der Übernahme heißt es, dass es die Aufgabe der Firma sei, „journalistische Inhalte in Talk, Show und Dokumentation zeitgemäß aufzubereiten und durch eine altersübergreifende Ansprache einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen“. Dass dies unter gehöriger Mitsprache von Louis Klamroth, dessen Moderationen als problematisch gelten, geschehen könnte, dafür sprechen zumindest die Indizien. (sch)