„Das Erbe muss herangezogen werden“: Lauterbach rechtfertigt Haus-Notverkäufe für die Pflege

„Hart aber Fair“

+ © WDR/Dirk Borm Zu Gast bei Louis Klamroth: Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit) und Katy Karrenbauer (Schauspielerin und Sängerin; kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der im Heim lebt). © WDR/Dirk Borm

Teure Pflege: Viele Deutsche müssen im Alter ihr Haus für die Betreuung verkaufen. Für Minister Lauterbach ist das Verjubeln des Erbes okay – trotz Kritik.

Köln – Hartes Schicksal in Deutschland: Immer mehr Menschen werden, sobald sie zum Pflegefall werden, auch zum Sozialfall. Zugleich stehen immer mehr Pflegeheime vor der Insolvenz. Kann das gerecht sein? Und wie soll das alles finanziert werden? Diese Fragen stehen bei Louis Klamroth in der ARD-Talksendung „Hart aber fair“ an diesem Montagabend im Vordergrund.

Gleich zu Beginn der Sendung muss Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mal was klarstellen: „Die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung“, sagt der Sozialdemokrat. Er persönlich hielte aber eine Vollkaskoversicherung für richtig. Denn: „Pflege kann dazu führen, dass der Einzelne von Armut bedroht ist, das ist leider wahr“, gibt Lauterbach zu. Nach den vielen Milliarden, die der Bund für Corona-Maßnahmen ausgab, fehle das Geld für ein effizientes Pflegesystem. „2017 haben wir für die Pflegeversicherung noch 35 Milliarden Euro ausgegeben“, sagt der Minister. „Im nächsten Jahr werden es schon 66 Milliarden sein.“

„Hart aber fair“: Altenpflegerin kritisiert Lauterbach – „Vielleicht hätte man besser Herrn Lindner eingeladen“

Die für 2024 geplante Pflegereform geht der Altenpflegerin und Betriebsrätin Silke Behrendt-Stannies nicht weit genug. „Wir brauchen kein neues Gesetz, das eigentlich das alte System nur weiter auslatscht“, sagt sie. „Wir brauchen eine Erneuerung der Pflegeversicherung. Wir brauchen ein System, in das alle einzahlen.“ Außerdem schlägt sie vor: „Vielleicht hätte man besser Herrn Lindner eingeladen.“ Nach knapp einem Jahr sind die durchschnittlichen Ersparnisse ihrer Heimbewohner aufgebraucht, rechnet sie vor. „Und danach bekommt man 135 Euro Taschengeld pro Monat. Ich finde das unwürdig. Das ist eine Schande.“

„Altern in Würde oder in Armut? Wer kann sich gute Pflege noch leisten?“ Die Frage der Sendung stellt sich auch für die Schauspielerin Katy Karrenbauer. Sie zahlt die Pflege ihres Vaters vom Ersparten - oder besser von dem Erlös eines Notverkaufs. Sie hat das Haus des Vaters abstoßen müssen. Von den 240.000 Euro sei bereits jetzt, nach gerade viereinhalb Jahren, „nicht mal mehr ein Drittel übrig“.

Erbe für die Pflege: Bei „Hart, aber fair“ rechtfertigt Karl Lauterbach den Verkauf von Häusern

Das Erbe müsse herangezogen werden, erwidert Lauterbach. „Wenn das Haus, das ja sonst vererbt werden würde, nicht herangezogen würde, würden der Steuerzahler oder die anderen Versicherten bezahlen“, antwortet er gegen die spürbaren Erwartungen. Und dann, so Lauterbach weiter, „würde man im Prinzip den Erhalt des Erbes bezahlen mit Mitteln, die von sehr einkommensschwachen Menschen bezahlt werden, die selbst nie etwas geerbt haben und auch selbst nie etwas vererben können“.

Und dann, so Lauterbach weiter, „würde man im Prinzip den Erhalt des Erbes bezahlen mit Mitteln, die von sehr einkommensschwachen Menschen bezahlt werden, die selbst nie etwas geerbt haben und auch selbst nie etwas vererben können“.

, der sich selbst, wie er betont, als Besserverdiener in einer angenehmen Situation befindet. Seine Mutter geht jede Woche ein paar Tage freiwillig ins Heim, und für ihn sei das alles finanziell sehr gut tragbar. Es gebe ein „ungerechtes Verhältnis zwischen privater Pflegeversicherung und gesetzlicher“, sagt Lauterbach und kritisiert demonstrativ sich selbst als Teil der Gruppe der Gutsituierten: „Wir zahlen in die solidarische Pflegeversicherung nicht ein, das kann nicht richtig sein.“

„Hart aber Fair“: Diese Gäste diskutierten mit Louis Klamroth

Katy Karrenbauer (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Kai A. Kasri (Heimbetreiber)

(Heimbetreiber) Karl Lauterbach (Bundesgesundheitsminister, SPD)

(Bundesgesundheitsminister, SPD) Jochen Springborn (Pflegender Angehöriger)

(Pflegender Angehöriger) Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin)

Karrenbauer kritisiert die überzogenen Corona-Maßnahmen. Es sei für viele Heime ein willkommener Anlass zum „Service-Dumping“ gewesen. „Weniger Angebot, aber die Kosten bleiben“. Das würden zu allem Überfluss auch noch viele Pflegekräfte aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln ausgleichen. „Ich treffe ganz oft weinende Menschen“, sagt Karrenbauer und appelliert lautstark: „Hier muss was verändert werden in diesem Land. Es kann nicht sein, dass die Pfleger auf dem Zahnfleisch kriechen.“

Altenpflegerin Behrendt-Stannies setzt nach: Es gehe um ordentliche Bezahlung der Mitarbeiter und bei den Heimbewohnern um die Würde im Alter. „Viele ziehen sich einfach zurück. Für die ist es etwas Schlimmes, zum Sozialamt gehen zu müssen.“ Sie vermisst „die Freude im Leben für die alten Menschen“. Lauterbach schlägt vor, die Sozialleistungen vielleicht besser von den Kommunen auszahlen zu lassen: „Dann bräuchte niemand zum Sozialamt.“

Pflegeheime: Betreiber machen Pandemie als Kostentreiber in der Pflege aus

Die Pflegeheime kämpften mit der extremen Inflation und den direkten Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen, sagt Pflegeheimbetreiber Kai Kasri. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht habe viele Mitarbeiter vertrieben, und der Rest falle krankheitsbedingt oft aus. Hinzu käme die neue Tarifbindung, was höhere Löhne bedeute. Die Folge: Kasri selbst muss in seinen beiden Pflegeheimen den Eigenanteil demnächst von 2500 auf 3200 Euro pro Monat erhöhen. „Die Lage ist sehr angespannt“, sagt Kasri.

Wenn bei einer Durchschnittsrente von 1300 Euro monatlich der Eigenanteil an der Pflege bei 2000 Euro liegt, ist etwas aus den Fugen geraten, macht ein Einspieler deutlich. „Man geht ein Leben lang arbeiten und ist selbstbestimmt, und das ist plötzlich weg“, klagt Behrendt-Stannies. „Es macht die Leute ängstlich und depressiv.“ Lauterbach empfiehlt eine gelassene Sicht auf die Dinge: „Was ist falsch dabei, nach einem Leben als Steuerzahler etwas von der Steuer als Zuschuss zurückzubekommen?“, fragt er. Darauf hätte man einen Anspruch.

„Ich würde, ich hätte, ich sollte“, antwortet Behrendt-Stannies. „Ich habe hier schonmal mit Herrn Spahn gesessen, der das zwar mit einem riesen Brimborium gemacht hat, aber nichtsdestotrotz war auch da schon die Erkenntnis, dass es 500 Euro mehr sein müssen.“ Um 57 bis 114 Euro will Lauterbach den Zuschuss zum Eigenanteil anheben, hat Moderator Klamroth ausrechnen lassen. „Ein Tropfen auf den heißen Stein“, findet er. Und Behrendt-Stannies zieht eine vernichtende Bilanz: „In dem Tempo haben wir überhaupt gar keine Chance, das noch aufzuholen. Wir kennen alle die Zahlen des rasant steigenden Bedarfs. Tatsächlich bewegen wir uns zurück.“

Loius Klamroth zu Lauterbach: „So lange wollen Sie noch Gesundheitsminister bleiben?“

Lauterbach kontert: „Die Zuschüsse sind von Herrn Spahn eingeführt worden, aber dafür war keine Finanzierung da. Wenn ich jetzt auf Pump die Zuschüsse stark erhöhen würde und meinem Nachfolger in zehn Jahren dann die Rechnung präsentiere…“ - Klamroth fällt ihm mit einer schnippischen Frage ins Wort: „So lange wollen Sie noch Gesundheitsminister bleiben?“

Beeindruckend ist für die Runde die Geschichte von Jochen Springborn. Seit mehr als 20 Jahren pflegt er seine MS-kranke Frau und arbeitet auch noch im Home-Office als Angestellter. „Es kommt keiner, der einen ablöst“, sagt er. „Die Schicht ist nie zu Ende.“ Ohne einen ambulanten Pflegedienst und gute Freunde ginge es nicht. Jetzt soll Springborn sogar noch 500 Euro monatlich mehr bezahlen, obwohl er weniger Leistung dafür bekommt. 2015 ist er schon einmal zusammengebrochen, weil sein Körper nicht mehr konnte. Er kritisiert Lauterbach für die „eklatante Ungleichbehandlung zwischen ambulanter und stationärer Pflege“.

Lauterbach gibt zu: „In der Pflege und auch in den Krankenhäusern haben wir die Ökonomisierung dramatisch übertrieben.“ Was er vor Jahren vehement forderte, hält er heute für falsch. „Wir sind da zu weit gegangen.“ Ein weiterer Satz des Ministers sorgt im Publikum für Schmunzeln: „Meine Mutter schaut uns wahrscheinlich zu, wenn sie die Sendung noch erträgt – also meine Beiträge.“

Fazit des „Hart aber Fair“-Talks:

Das Thema hätte mehr Sprengstoff geboten, als der Moderator zünden konnte. Louis Klamroth ließ dem Minister viele pauschale Antworten und ausgedehnte Loblieder an alle Anwesenden durchgehen, statt einzuhaken. Wenn Lauterbach sprach, verdrehte Altenpflegerin Behrendt-Stannies oft die Augen. Ein Sinnbild für den Abend. (Michael Görmann)