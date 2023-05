Habecks „grüner Filz“ bei „Hart aber fair“ - Giftpfeile fliegen durchs Studio

Streit über Graichen und das Gebäudeenergiegesetz

+ © WDR/Thomas Ernst Zu Gast bei „Hart aber fair“: Karin Göring-Eckardt (B´90/Die Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags) und Christian Dürr (FDP, Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Präsidiums). © WDR/Thomas Ernst

Das Gebäudeenergiegesetz und die Wärmepumpe beschäftigen nicht bloß die Bürger. Bei „Hart aber fair“ gehen die Politiker bis an die verbale Grenze.

Köln - Nach einer langen Hängepartie hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seinen Staatssekretär Patrick Graichen entlassen. „Endlich“, mögen manche politische Beobachter denken. Und dennoch bleiben Fragen offen. Erst eine Recherche des Spiegels deckte auf, dass Graichen seinem Trauzeugen Michael Schäfer zum Chefposten in der bundeseigenen deutschen Energieagentur verhelfen wollte. „Der eine Fehler zu viel“, wie Habeck es nannte, war es aber, dass Graichen einen Projektvorschlag des BUND Berlin als förderungswürdig gekennzeichnet hat. In der Folge hätte das Ministerium 600.000 Euro überwiesen. Das Problem an der Sache ist aber, dass Verena Graichen – Schwester von Patrick – im Vorstand des BUND Berlin sitzt und bis Mai 2022 sogar dessen Vorsitzende war.

„Wie viel Vertrauen geht verloren durch grünen Filz?“, fragt Moderator Louis Klamroth zu Beginn seiner Sendung. Denn: Es geht noch weiter! Udo Philipp, ein anderer Staatssekretär Habecks, ist für die Förderung von Start-ups verantwortlich. Allerdings besitzt Philipp selbst Beteiligungen an mehreren solcher jungen Unternehmen. Nun wurde durch Business Insider bekannt, dass Philipp einen Fondsmanager als Berater des Wirtschaftsministeriums berufen hat. Allerdings hält Philipp selbst Anteile genau dieses Fonds.

„hart aber fair“ – Diese Gäste diskutieren am 22. Mai:

Katrin Göring-Eckardt (Grüne) - Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

- Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Christian Dürr (FDP) - Fraktionsvorsitzender

- Fraktionsvorsitzender Julia Klöckner (CDU) - wirtschaftspolitische Fraktionssprecherin

- wirtschaftspolitische Fraktionssprecherin Markus Feldenkirchen - Journalist beim „Spiegel“

- Journalist beim „Spiegel“ Hermann-Josef Tenhagen - Wirtschaftsjournalist bei „Finanztip“

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hockt zwar in der Sendung, möchte sich damit aber eigentlich gar nicht beschäftigen. „Es macht wenig Sinn, sich im Nachgang noch damit zu beschäftigen. Es geht jetzt darum, klare Compliance-Regeln einzuhalten“, sagt die Bundestagsvizepräsidentin. Also: Vorher hat sich keiner damit beschäftigt und im Nachgang macht es keinen Sinn.

Habeck beklagte, es finde eine Kampagne gegen ihn statt. Der Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen schüttelt den Kopf. „In der Politik wird meistens in Kampagnen berichtet“, sagt er, „wenn ich mich für das Amt des Wirtschaftsministers entscheide, dann muss ich aber mit Widerständen zurechtkommen und kann mich nicht beleidigt zurückziehen“.

Göring-Eckardt will Klöckner vor Schnappatmung bewahren

Generell fliegen auffällig viele Giftpfeile durch das Studio. Julia Klöckner (CDU) sagt zu Feldenkirchen, dass es erstaunlich sei, dass der Spiegel sich zum Grünen-Versteher mausere, wie auch „alle hier am Tisch“. Christian Dürr (FDP) ruft zu Klöckner rüber: „Beruhigen Sie sich mal wieder.“ An dieselbe Adressatin keift Göring-Eckardt: „Bevor Sie jetzt wieder Schnappatmung bekommen.“

Der Wirtschaftsjournalist Hermann-Josef Tenhagen sagt: „Das Problem ist, dass die Regierung jetzt eine Aufholjagd startet. Von der letzten Regierung wurde ein strengeres Klimagesetz in Auftrag gebracht. Und die jetzige ist mit ihrem Vorhaben hinten dran.“

Göring-Eckardt möchte die Änderungen im Gebäudeenergiegesetz schleunigst verabschieden und dafür das Gaspedal bis aufs Blech durchdrücken: „Das können wir bis zur Sommerpause schaffen, auch wenn es ein paar Nachtschichten kostet.“ Immerhin ein einzelner Studiogast applaudiert daraufhin.

Gleichzeitig übt die Grünen-Politikerin Kritik am gelben Koalitionspartner: „Wenn man solch ein großes Projekt stemmen soll, dann kann und muss der Wirtschaftsminister davon ausgehen, dass das jetzt kommt. Viele der Forderungen der FDP, zum Beispiel, dass es Hybridheizungen geben soll, sind noch nicht zu Ende gedacht.“

Klöckner zu Dürr: Schön, dass Sie es im Fernsehen sagen, aber wo waren Sie vorher?

Dürr widerspricht, dass man das Gesetz im parlamentarischen Verfahren anpassen werde. „Schön, dass Sie das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen. Das hätte aber vorher passieren müssen“, ärgert sich Julia Klöckner. Dürr ruft dazwischen: „Entspannen Sie sich mal.“ Klöckner weiter: „Jetzt machen Sie mal entspannt. Was ist denn passiert da draußen in Deutschland? Die Leute sind massiv verunsichert.“

„Jetzt möchte ich mal die Brücke schlagen“, sagt Feldenkirchen, „schuld sind alle hier am Tisch. Auch der Journalismus, der nicht früher auf den Klimawandel reagiert hat.“ Göring-Eckardt gesteht: „Es war als Kabinettsvorlage fix und der normale Vorgang ist, dass man das Gesetz dann anpasst. Wenn man ein solch großes Projekt angeht, dann muss das gut vorbereitet sein.“ Und Göring-Eckardt fordert: „Wir brauchen diese Wärmewende. Das Öl wird teuer. Das Gas wird teuer.“ Wirtschaftsjournalist Tenhagen bricht das Thema herunter: „Bei der ganzen Thematik geht es doch darum, dass die Leute nur wissen wollen, wo ihre Förderung verdammt nochmal herkommt.“

Und was ist mit dem Heilsbringer Wasserstoff, der in jeder Energie-Diskussion unter der Oberfläche wabert? „Wir müssen auch vermehrt auf Wasserstoff setzen. Es wird viel mehr E-Mobilität geben und das wird sicherlich auch die Stromnetze überlasten“, sagt Dürr. „Technisch geht das, aber in diesen Mengen ist das nicht möglich“, entgegnet Tenhagen.

Unternehmerin warnt: Kunden könnten auf Kosten für Heizung sitzenbleiben

Sandra Moraitidis, die ein Heizungs- und Sanitär-Unternehmen in Lindlar im Oberbergischen Kreis führt, wird ins Studio zugeschaltet. Klamroth möchte wissen, was sie solchen Kunden rät, deren Heizung nun kaputt geht. „Stand jetzt würden wir versuchen, das Gerät erstmal zu reparieren.“ Ein großes Problem seien die Lieferengpässe. Auch bei Gas-, vor allem aber bei Ölheizungen. Dies bringe die Gefahr mit sich, dass die Kunden, die nun eine Heizung bestellen, auf den Kosten sitzen bleiben. „Ja. Die Gefahr besteht. Im nächsten Jahr dürfen die Ölheizungen, wie es ausschaut, ja nicht mehr eingebaut werden.“, sagt Moraitidis.

Dies veranlasst Klöckner zu einer Forderung: „Was kostet eine Wärmepumpe, was kostet der Einbau? Wir müssen die Planungen viel mehr an der Praxis orientieren, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher aufatmen können. Da darf nicht auf Biegen und Brechen eine Idee umgesetzt werden.“

Zum Abschluss fragt sich Klamroth, ob Habeck nun überhaupt noch Chancen auf eine Kanzlerkandidatur hätte. „Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Seine Beliebtheitswerte sind nicht so gut. Wir haben es aber letztes Jahr bei Armin Laschet gesehen, dass vieles möglich ist“, sagt Feldenkirchen.

„Hart aber fair“ – Das Fazit der Sendung

Es ist deutlich zu spüren, dass das Gebäudeenergiegesetz die Menschen mehr bewegt als andere Themen. Nicht nur die Bürger, sondern auch die Politiker. So gereizt und in einer solchen Angriffslaune wie in dieser Sendung sind die Gäste bloß selten. In diesem Zusammenhang hat die Sendung großen Unterhaltungswert. Deutlich wird aber auch, dass uns das Thema noch länger beschäftigen wird, als es uns lieb ist. (Christoph Heuser)