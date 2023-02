„Hat in der CDU nichts mehr zu suchen“: Partei berät über Rauswurf von Maaßen

Was passiert als nächstes?

Fliegt Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen aus der CDU? Das CDU-Präsidium berät – Parteichef Merz gibt heute anschließend eine Pressekonferenz. News-Ticker.

Berlin - Hans-Georg Maaßen wünscht sich zwar nur eine Verwarnung. CDU-Generalsekretär Mario Czaja geht aber davon aus, dass der Ex-Verfassungsschutzpräsident aus der Partei ausgeschlossen werden soll. „Wir werden heute darüber beraten und ich bin da sehr optimistisch“, sagte Czaja in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv vom 13. Februar. „Das Präsidium hat schon einen einhelligen Beschluss gefasst und ich glaube, der Bundesvorstand wird diesem Votum auch folgen.“

+ Hans-Georg Maaßen (Archivbild von 2021) bei einer CDU-Veranstaltung in Thüringen © ari/Imago

Dem CDU-Mitglied werden rassistische und antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Maaßen habe eine Sprache verwendet und ein Gedankengut zum Ausdruck gebracht, das mit der Union „nicht vereinbar“ sei, sagte Czaja. „Hier ist eine Grenze überschritten gewesen und die Union hat eine klare Brandmauer nach Rechtsaußen, ebenso wie nach Linksaußen.“ Deswegen habe Maaßen aus seiner Sicht „in der CDU nichts mehr zu suchen“.

Maaßen nennt drohendes Parteiausschlussverfahren der CDU „Angriff auf die Meinungsfreiheit“

Maaßen hatte zuvor in einem Schreiben an die CDU-Spitze das ihm drohende Parteiausschlussverfahren massiv kritisiert: „Die rechtswidrige Austrittsaufforderung und die Ankündigung eines Parteiausschlussverfahrens wegen politischer Meinungsäußerungen sind ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die innerparteiliche Demokratie. Es hat einschüchternde und ausgrenzende Wirkung.“

Das CDU-Präsidium hatte Maaßen Ende Januar ein Ultimatum zum Parteiaustritt gestellt, das dieser aber verstreichen ließ. Über das Ergebnis der heutigen Beratungen will CDU-Chef Friedrich Merz am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz informieren.

Maaßen war bei der Bundestagswahl 2021 in einem Wahlkreis in Thüringen erfolglos als Direktkandidat der CDU angetreten. Er hat in der Partei kein Amt. Seit Ende Januar ist er Bundesvorsitzender der erzkonservativen Werte-Union, die als CDU-nah gilt, aber keine offizielle Gruppierung der Partei ist. (AFP/dpa/frs)

