Mutmaßlicher Hackerangriff: Sensible Daten von Politikern landen im Netz - auch Merkel betroffen

Bundesregierung prüft Umstände

Private Daten der Kanzlerin landeten im Netz.

Deutsche Politiker sind womöglich Opfer eines massiven Hacker-Angriffs geworden. Private Dateien wurden veröffentlicht - auch die Kanzlerin ist betroffen. Der News-Ticker.

Sensible Daten von deutschen Politikern und Prominenten sind im Netz gelandet. Auch die Kanzlerin ist betroffen.

Aktuell prüft die Bundesregierung, ob es sich um einen Hackerangriff handelt.

Justizministerin Barley spricht von einem „schwerwiegenden“ Vorfall.

11.25 Uhr: Der Twitter-Account, über den Links zu persönlichen Daten und Dokumenten von hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten veröffentlicht wurden, ist gesperrt worden. Der Account war am Freitag zunächst noch zu erreichen, ab dem Vormittag erschien dann der Hinweis "Account gesperrt".

10.56 Uhr: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post ist - wie Hunderte andere - von dem Hacker-Angriff auf Politiker und Prominente in Deutschland betroffen. Seinen Worten nach sind aber nicht alle ihn betreffenden Daten echt.

„Es ist mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich hab sie nicht gespeichert“, sagte Post der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Diese werde aber in den Listen als seine Datei ausgewiesen.

Andere Informationen seien aber echt, so seien beispielsweise Kontoauszüge von ihm veröffentlicht worden. „Man fühlt sich ausgeliefert, ich bin ziemlich geschockt“, sagte Post. Er wolle sich nun von einem Anwalt über mögliche rechtliche Schritte beraten lassen.

Auch Daten von Kanzlerin Merkel veröffentlicht: Wie gelangten sie ins Netz?

10.39 Uhr: Die Bundesregierung prüft, ob die im Internet veröffentlichten Daten von Prominenten und Politikern durch einen Hackerangriff abgefischt wurden. Man hält es nach dpa-Informationen auch für möglich, dass jemand, der durch seine Tätigkeit Zugang zu sensiblen Daten hat, diese online gestellt haben könnte. Fest stehe bereits, dass der Datenabfluss nicht über das Regierungsnetz erfolgt sei. Ein möglicher Angriffspunkt sei das Netz des Bundestages.

Zu den Daten zählen unter anderem Telefonnummern und Chat-Verläufe. Die Sicherheitsbehörden bemühen sich den Angaben zufolge, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Daten nicht mehr abgerufen werden können.

10.10 Uhr: Von der massenhaften Veröffentlichung sensibler Daten im Internet ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betroffen. In dem Datensatz tauchen unter anderem eine Faxnummer, eine E-Mailadresse und mehrere Briefe von der und an die Kanzlerin auf. Wie sensibel die Angaben sind, blieb zunächst offen.

Hacker-Angriff auf deutsche Politiker: „Kriminelle dürfen keine Debatten bestimmen“

9.57 Uhr: Die massenhafte Veröffentlichung sensibler persönlicher Daten ist nach Einschätzung von Justizministerin Katarina Barley (SPD) ein „schwerwiegender Angriff“. „Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen“, erklärte Barley am Freitag. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. „Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen“, mahnte Barley.

Bundesjustizministerin Katharina Barley fordert eine rasche Aufklärung.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh hat am Donnerstag von dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf ihn und zahlreiche andere Politiker erfahren. Er sei darüber informiert worden, Details kenne er aber noch nicht, sagte Lindh am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem sei nicht klar, ob und was von den über ihn verbreiteten Daten echt und neu sei, da er bereits Anfang 2018 Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei. Alles weitere werde nun geprüft, sagte der Abgeordnete aus Wuppertal.

Erstmeldung von Freitag, 7 Uhr

Berlin - Seit Donnerstagabend herrscht im deutschen Bundestag große Aufregung. Der Grund: Hacker sollen massenweise persönliche Daten von Politikern geleakt haben. Das berichten mehrere Medien.

Die Daten wurden offenbar bereits vor Weihnachten im Internet verbreitet, doch bemerkt wurde der Leak erst im Laufe des Donnerstagabends. Wie das rbb-Inforadio berichtet, seien alle im Bundestag vertretenen Parteien betroffen, außer der AfD. Demnach sollen Handynummern und Adressen veröffentlicht worden sein, aber auch höchst persönliche Daten wie Kreditkarteninformationen, Briefe und offenbar sogar private Chats aus dem Familienkreis der Politiker. Die Daten wurden über einen Twitter-Account verbreitet. Der Besitzer dieses Accounts sitzt nach eigenen Angaben in Hamburg und beschreibt sich als Künstler.

Hacker-Angriff in Deutschland: Auch Promis betroffen

Es sollen aber nicht nur Politiker von dem Leak betroffen sein, sondern wie die Bild berichtet auch Prominente und Journalisten. Unter anderem sollen Jan Böhmermann und Marteria unter den Opfern sein, sowie zahlreiche Journalisten von ARD und ZDF. Es soll offenbar das größte Daten-Leck der deutschen Geschichte sein.

Bei den Politikern habe es laut dem Boulevardblatt Robert Habeck (Grüne) besonders schwer getroffen. Von ihm soll ein wesentlicher „Teil der digitalen Kommunikation mit seiner Familie ins Netz“ gestellt worden sein.

Nach Informationen der Bild sollen erste Untersuchungen ergeben haben, dass sich die Hacker über Outlook (Email-Programm von Microsoft) Zugang zu den Daten verschafften. Mittlerweile beschäftigt sich laut dem Boulevardblatt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit dem Fall. Es soll in Kontakt mit ausländischen Nachrichtendiensten stehen. Wer genau hinter dem Hacker-Angriff steckt und ob es dabei Unterstützung aus dem Ausland gab, ist noch nicht bekannt.

mes

