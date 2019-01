Hackerangriff: Datenklau flog wegen Martin Schulz auf - auch Merkel betroffen 

Sensible Daten landen im Netz

+ © dpa / Bernd von Jutrczenka Hacker haben offenbar auch Daten von Angela Merkel erbeutet und veröffentlicht. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Deutsche Politiker und Promis sind mutmaßlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Private Daten, unter anderem von Angela Merkel, wurden veröffentlicht. Der News-Ticker.

Sensible Daten von deutschen Politikern und Prominenten sind im Netz gelandet. Auch die Kanzlerin ist betroffen.

Aktuell prüft die Bundesregierung, ob es sich um einen Hackerangriff handelt.

Justizministerin Barley spricht von einem „schwerwiegenden“ Vorfall.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnt vor voreiligen Debatten.

17.37 Uhr: Erst durch Anrufe bei Martin Schulz ist das Datenleck bei vielen Prominenten und Politikern aufgefallen. Das hat die dpa am Freitag aus Sicherheitskreisen erfahren. Ein Mitarbeiter des Ex-Kanzlerkandidaten der SPD soll demnach am Donnerstag der Aachener Polizei mitgeteilt haben, dass Schulz von Unbekannten auf seiner Nummer angerufen worden sei, die nicht öffentlich zugänglich ist. Daraufhin sei das Landeskriminalamat von Nordrhein-Westfalen aktiv geworden.

Unfreundlich sollen die Fremden, die Schulz anriefen, nicht gewesen sein. Den Informationen aus Sicherheitskreisen zufolge war der Ton der Unterhaltungen „weder bedrohlich noch beleidigend“

17.15 Uhr: War es etwa doch kein Hackerangriff? Nach Einschätzung der Bundesregierung steckt hinter dem Datenleak kein Angriff von Hackern auf die Systeme von Bundestag und Regierung. Wie Horst Seehofer am Freitag erklärte, deute nach einer ersten Analyse vieles darauf hin, dass „die Daten durch die missbräuchliche Nutzung von Zugangsdaten zu Clouddiensten, zu E-Mail-Accounts oder zu sozialen Netzwerken erlangt wurden.“ Es gebe im Moment keine Hinweise, dass die Systeme von Bund und Regierung geknackt worden seien.

Seehofer sagte außerdem, dass „mit Hochdruck“ daran gerarbeitet werde, „den Urheber der Veröffentlichung ausfindig zu machen und den Zugriff auf die Daten schnellstmöglich zu unterbinden“. Die meisten der Betroffenen hatten erst Abend des Donnerstag bzw. am Freitag davon erfahren, dass ihre Daten im Netz zu finden waren.

16.30 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat ein Ermittlungsverfahren zum Hackerangriff aufgenommen. Ein Sprecher der Behörde sagte am Freitag, dass von sehr aufwendigen Ermittlungen ausgegangen werde. Diese werden zusammen mit dem Bundeskriminalamt durchgeführt. Eine Prognose bezüglich erster Informationen könne er nicht abgeben.

Bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ist die die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität angesiedelt. Für alle Fälle der Computer- und Internetkriminalität dient sie lokalen Staatsanwaltschaften und der Polizei als Ansprechpartner. In besonderen Fällen mit extrem hohen Anforderungen fällen kann sie sogar als Task-Force Verfahren mit Internetbezug aus allen Bereichen des Strafrechts übernehmen.

15.51 Uhr: Die Behörden haben bei der Untersuchung der im Internet veröffentlichten Daten zunächst keine Hinweise auf betroffene Politiker aus Reihen der AfD gefunden. Die Sichtung der Daten sei aber noch nicht abgeschlossen, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mit. „Nach dem derzeitigen Stand liegen den ermittelnden Behörden keine Erkenntnisse dazu vor, dass Politikerinnen oder Politiker der AfD von der Veröffentlichung betroffen sind.“

15.32 Uhr: Nach Informationen der Bild haben die deutschen Behörden an ganz spezieller Stelle Hilfe zur Aufklärung des Hackerangriffes angefordert. Sie sollen den US-Geheimdienst NSA um Hilfe gebeten haben. Dabei wurde gerade der in der Vergangenheit kritisiert, weil er um die Jahrtausendwende deutsche Politiker abgehört hatte.

Außerdem hat das nationale Cyber-Abwehrzentrum den Fall übernommen und ist ebenso wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt in die Ermittlungen involviert. Zahlreiche weitere Behörden auf Bundes- und Landesebene befassen sich ebenfalls mit dem Vorfall.

Hackerangriff: Was wir wissen und was nicht

15.18 Uhr: Viele Informationen und viel Halbwissen zum Hackerangriff sind aktuell überall zu lesen. Was wir aktuell über das Datenleck und die Veröffentlichung der Daten von Politikern und Promis wissen und was nicht, lesen Sie in diesem Artikel.

14.38 Uhr: Die SPD-Bundestagsfraktion empfiehlt ihren Abgeordneten nach der massenhaften Veröffentlichung von Daten im Internet schnelle Sicherheitsmaßnahmen. „Ändert alle Passwörter“, heißt es in einem am Freitag an die Fraktionsmitglieder verschickten Brief. Dies gelte für private Rechner sowie den Zugriff auf Cloud-Dienste und soziale Netzwerke. Nach einer ersten Einschätzung seien keine Server des Bundestages oder der SPD-Fraktion betroffen. Es würden rechtliche Schritte geprüft, „damit die im Internet befindlichen Daten nicht weiter öffentlich zur Verfügung stehen“.

14.11 Uhr: Die massenhafte Veröffentlichung persönlicher Daten von Politikern ist nach ersten Erkenntnissen nicht das Ergebnis eines Hackerangriffs auf den Bundestag. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Bundestag erfuhr, geht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gegenwärtig davon aus, dass die Daten aus öffentlichen Bereichen des Internets wie Sozialen Medien oder Webauftritten stammen sowie teilweise aus privaten „Clouddaten“.

13.29 Uhr: Der Online-Angriff auf Politiker und Prominente, bei dem massenhaft sensible Daten im Netz veröffentlicht wurden, ist nach Ansicht des Chaos Computer Clubs (CCC) auch ein Weckruf für jeden einzelnen Computernutzer. „Die Attacke zeigt, was passiert, wenn sich jemand wirklich dahinter klemmt und versucht, systematisch Unsicherheiten und Schlampigkeit auszunutzen, die wir alle im Alltag mit unseren Geräten und Informationen betreiben“, sagte CCC-Sprecher Frank Rieger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Sensible Daten nach Hackerangriff veröffentlicht: Politiker reagieren geschockt

12.53 Uhr: Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Veröffentlichung von Daten Hunderter Politiker und Prominenter als „Anschlag auf die Demokratie“ verurteilt. Er sei „schwer geschockt“, sagte der Chef der Linken im Bundestag am Freitag in Berlin.

12.42 Uhr: Der Generalbundesanwalt hat sich in die Prüfung des großangelegten Online-Angriffs auf Politiker und Prominente eingeschaltet. Dazu sei in der Behörde in Karlsruhe ein sogenannter Beobachtungsvorgang angelegt worden, sagte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums am Freitag in Berlin. Damit untersucht der Generalbundesanwalt die Bedeutung des Falls und die kriminelle Relevanz und prüft, ob er weiter tätig wird. Die Bundesanwaltschaft wäre insbesondere für Ermittlungen bei „geheimdienstlicher Agententätigkeit“ zuständig, also wenn sich herausstellen sollte, dass eine ausländische Macht hinter den Vorgängen stecken könnte.

12.18 Uhr: Auch ein Bundestagsabgeordneter aus dem Landkreis Erding ist vom Datenleck betroffen. Das haben Recherchen von merkur.de* nun ergeben. „Der erneute Hackerangriff zeigt, wie angreifbar wir im digitalen Zeitalter sind und gleichzeitig, wie wichtig das Thema Datensicherheit ist“, erklärte der betroffene CSU-Politiker.

Cyber-Attacke: Ex-Ministerin will Seehofer aus dem Kloster holen

12.00 Uhr: Die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angesichts der Vorkommnisse dazu aufgefordert, die CSU-Klausur in Seeon zu verlassen. Ob dieser dementsprechende Schritte unternehmen wird, bleibt abzuwarten.

Bundesinnenminister Seehofer muss raus aus dem Kloster. Und sich um den #Hackerangriff kümmern. Er sollte heute mittag umfassend erklären, was Sache ist. — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) January 4, 2019

11.53 Uhr: Nach dem massiven Daten-Diebstahl fordern die Parteien Aufklärung. "Die zuständigen Behörden müssen jetzt schnell aufklären", erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitag. "Eine mögliche politische Motivation dieses Angriffs muss geklärt werden."

+ Lars Klingbeil fordert eine rasche Aufklärung der Vorfälle. © REUTERS / Ralph Orlowski

11.37 Uhr: Nach der Veröffentlichung zahlreicher Daten und Dokumente von Prominenten und Politikern im Internet warnt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor voreiligen Debatten um die Datensicherheit. „Zur Zeit sind die zuständigen Behörden dabei, das aufzuarbeiten, zu ergründen, um was geht es eigentlich, welche Daten sind betroffen, um welchen Umfang handelt es sich“, sagte Dobrindt am Freitag am Rande der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon.

Hackerangriff auf Merkel und andere Politiker: Pressekonferenz der Bundesregierung

11.30 Uhr: Aktuell gibt die Bundesregierung in einer Pressekonferenz Auskunft. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz, berichtet über eine hohe Anzahl von betroffenen Mandatsträgern auf „allen Ebenen“ (Bundestag, Europaparlament, Landtag und Kommunen): „Die Behörden arbeiten mit Hochdruck an der erforderlichen Aufklärung. Die Veröffentlichungen sind mit großer Vorsicht zu handhaben, auch gefälschte Dateien können in solchen Fällen eingeschleust werden.“

Nach ersten Informationen sind keine sensiblen Daten des Kanzleramts und der Kanzlerin in den Veröffentlichungen enthalten. Das Cyber-Abwehrzentrum informiert Betroffene über die bisherigen Erkenntnisse. Ob ein Hackerangriff vorliegt, kann derzeit weder bestätigt noch dementiert werden.

Twitter-Account mit Daten des Hackerangriffs wurde gesperrt

11.25 Uhr: Der Twitter-Account, über den Links zu persönlichen Daten und Dokumenten von hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten veröffentlicht wurden, ist gesperrt worden. Der Account war am Freitag zunächst noch zu erreichen, ab dem Vormittag erschien dann der Hinweis "Account gesperrt".

10.56 Uhr: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post ist - wie Hunderte andere - von dem Hacker-Angriff auf Politiker und Prominente in Deutschland betroffen. Seinen Worten nach sind aber nicht alle ihn betreffenden Daten echt.

„Es ist mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich hab sie nicht gespeichert“, sagte Post der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Diese werde aber in den Listen als seine Datei ausgewiesen. Andere Informationen seien aber echt, so seien beispielsweise Kontoauszüge von ihm veröffentlicht worden. „Man fühlt sich ausgeliefert, ich bin ziemlich geschockt“, sagte Post. Er wolle sich nun von einem Anwalt über mögliche rechtliche Schritte beraten lassen.

Hacker veröffentlichen Daten von Angela Merkel

10.39 Uhr: Die Bundesregierung prüft, ob die im Internet veröffentlichten Daten von Prominenten und Politikern durch einen Hackerangriff abgefischt wurden. Man hält es nach dpa-Informationen auch für möglich, dass jemand, der durch seine Tätigkeit Zugang zu sensiblen Daten hat, diese online gestellt haben könnte. Fest stehe bereits, dass der Datenabfluss nicht über das Regierungsnetz erfolgt sei. Ein möglicher Angriffspunkt sei das Netz des Bundestages.

Zu den Daten zählen unter anderem Telefonnummern und Chat-Verläufe. Die Sicherheitsbehörden bemühen sich den Angaben zufolge, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Daten nicht mehr abgerufen werden können.

10.10 Uhr: Von der massenhaften Veröffentlichung sensibler Daten im Internet ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betroffen. In dem Datensatz tauchen unter anderem eine Faxnummer, eine E-Mailadresse und mehrere Briefe von der und an die Kanzlerin auf. Wie sensibel die Angaben sind, blieb zunächst offen.

Hackerangriff auf deutsche Politiker: „Kriminelle dürfen keine Debatten bestimmen“

9.57 Uhr: Die massenhafte Veröffentlichung sensibler persönlicher Daten ist nach Einschätzung von Justizministerin Katarina Barley (SPD) ein „schwerwiegender Angriff“. „Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen“, erklärte Barley am Freitag. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. „Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen“, mahnte Barley.

+ Bundesjustizministerin Katharina Barley fordert eine rasche Aufklärung. © dpa / Ralf Hirschberger

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh hat am Donnerstag von dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf ihn und zahlreiche andere Politiker erfahren. Er sei darüber informiert worden, Details kenne er aber noch nicht, sagte Lindh am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem sei nicht klar, ob und was von den über ihn verbreiteten Daten echt und neu sei, da er bereits Anfang 2018 Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei. Alles weitere werde nun geprüft, sagte der Abgeordnete aus Wuppertal.

Erstmeldung zum Hackerangriff von Freitag, 7 Uhr

Berlin - Seit Donnerstagabend herrscht im deutschen Bundestag große Aufregung. Der Grund: Hacker sollen massenweise persönliche Daten von Politikern geleakt haben. Das berichten mehrere Medien.

Die Daten wurden offenbar bereits vor Weihnachten im Internet verbreitet, doch bemerkt wurde der Leak erst im Laufe des Donnerstagabends. Wie das rbb-Inforadio berichtet, seien alle im Bundestag vertretenen Parteien betroffen, außer der AfD. Demnach sollen Handynummern und Adressen veröffentlicht worden sein, aber auch höchst persönliche Daten wie Kreditkarteninformationen, Briefe und offenbar sogar private Chats aus dem Familienkreis der Politiker. Die Daten wurden über einen Twitter-Account verbreitet. Der Besitzer dieses Accounts sitzt nach eigenen Angaben in Hamburg und beschreibt sich als Künstler.

Hacker erbeuten auch Daten von anderen Prominenten

Es sollen aber nicht nur Politiker von dem Leak betroffen sein, sondern wie die Bild berichtet auch Prominente und Journalisten. Unter anderem sollen Jan Böhmermann und Marteria unter den Opfern sein, sowie zahlreiche Journalisten von ARD und ZDF. Es soll offenbar das größte Daten-Leck der deutschen Geschichte sein.

Bei den Politikern habe es laut dem Boulevardblatt Robert Habeck (Grüne) besonders schwer getroffen. Von ihm soll ein wesentlicher „Teil der digitalen Kommunikation mit seiner Familie ins Netz“ gestellt worden sein.

Nach Informationen der Bild sollen erste Untersuchungen ergeben haben, dass sich die Hacker über Outlook (Email-Programm von Microsoft) Zugang zu den Daten verschafften. Mittlerweile beschäftigt sich laut dem Boulevardblatt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit dem Fall. Es soll in Kontakt mit ausländischen Nachrichtendiensten stehen. Wer genau hinter dem Hacker-Angriff steckt und ob es dabei Unterstützung aus dem Ausland gab, ist noch nicht bekannt.

