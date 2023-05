Nach Trauzeugen-Affäre um Habeck: Grünen-Politiker Schäfer gibt offenbar Amt ab

Filz-Vorwürfe

+ © Frederic Kern/Imago Mauschelei bei den Grünen? Robert Habeck (r.) und sein Staatssekretär Patrick Graichen. © Frederic Kern/Imago

Der Trauzeuge von Habecks Staatssekretär Patrick Graichen gibt nach massivem Druck offenbar sein Amt ab. Zuvor hatte es Filz-Vorwürfe bei den Grünen gegeben.

Berlin - Der Chef der regierungseigenen Energieagentur Dena, Michael Schäfer, gibt offenbar nach massiver Kritik in den vergangenen Tagen sein Amt ab. Das berichtet die Bild. Demnach hat sich Schäfer zu diesem Schritt unter anderem entschlossen, um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aus der Schusslinie zu nehmen.

Michael Schäfer (Grüne) war in den Fokus geraten, weil es rund um seine Besetzung als Geschäftsführer der deutschen Energie-Agentur Filz-Vorwürfe gegeben hatte. Patrick Graichen, Staatssekretär im Ministerium von Habeck, war in der Findungskommission für den Posten vertreten, und hatte offenbar seine enge Beziehung zu Schäfer verschwiegen, der sein Trauzeuge ist.

Nach Trauzeugen-Affäre: Schäfer tritt wohl von Vertrag zurück

Der Klimaschutzexperte Schäfer war im April zum neuen Chef der Dena berufen worden und sollte im Juni sein Amt aufnehmen. Der 50-Jährige soll nun freiwillig von seinem Vertrag zurücktreten und dabei auch auf eine Entschädigung verzichten, heißt es im Bericht der Bild.

Der Posten des Dena-Geschäftsführers soll nun neu ausgeschrieben werden, dies beschloss der Aufsichtsrat der Dena am Freitag (4. Mai). Auch Wirtschaftsminister Habeck hatte dies bereits angekündigt. „Die Substanz des Fehlers konnte noch korrigiert werden, nämlich eine neue Ausschreibung“, hatte der Grünen-Politiker am Samstag (6. Mai) im Deutschlandfunk gesagt.

Habeck hält eisern an Graichen fest - Umfragewerte sinken

An Staatssekretär Graichen hält Habeck bisher eisern fest und lobte dessen Tatkraft bei der Energiewende. Auch Grünen-Chefin Ricarda Lang wollte bei einem Auftritt in der ARD nichts von grünem Filz wissen - und griff stattdessen CSU-Chef Markus Söder an.

Doch auf Habeck scheint die Trauzeugen-Affäre durchaus zurückzufallen: Seine Umfragewerte sind im Sinkflug, und auch die Grünen insgesamt scheiden schlecht ab. Schuld daran ist nicht nur der aktuelle Graichen-Skandal. (smu)