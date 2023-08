Sozialdemokrat Arévalo gewinnt Präsidentschaftswahl in Guatemala

Hoffnung auf Wandel

+ © IMAGO/Camilo Freedman/Zuma Wire Präsidentschaftskandidat Bernardo Arévalo von der Partei Semilla bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal. Der sozialdemokratische Überraschungskandidat gewann die Wahl in Guatemala am Sonntag (21. August 2023). © IMAGO/Camilo Freedman/Zuma Wire

Überraschungskandidat Arévalo geht als Sieger aus den Präsidentschaftswahlen in Guatemala hervor. Der Mitte-links-Politiker gilt in dem mittelamerikanischen Land als Hoffnungsträger.

Guatemala-Stadt – Der sozialdemokratische Überraschungskandidat Bernardo Arévalo gewann am Sonntag (20. August) nach einem turbulenten Wahlkampf die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala. Der 64-Jährige setzte sich damit gegen die ehemalige First Lady Guatemalas, Sandra Torres, durch. Der konservative Amtsinhaber Alejandro Giammattei versprach einen geordneten Machtwechsel.

Überraschungskandidat Arévalo gewinnt Präsidentschaftswahlen mit 59 Prozent der Stimmen

Erst 2017 hatte Bernardo Arévalo die Mitte-links Partei Semilla (zu Deutsch: Saatkorn) mitgegründet, mit der er jetzt bei den guatemaltekischen Präsidentschaftswahlen antrat und überraschend gewann. Der Außenseiter wurde im Land zum Hoffnungsträger und lag nach Auszählung fast aller Stimmen durch die Oberste Wahlbehörde am Sonntagabend (Ortszeit) mit 58,85 Prozent vor der dreimaligen Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres (36,40 Prozent) von der Mitte-Links-Partei Nationale Einheit der Hoffnung (UNE).

Im Juni war Arévalo, der gegen die Korruption und Erosion der Demokratie in Guatemala vorgehen will, unerwartet zweitstärkster Kandidat im ersten Wahlgang geworden. Auf dem ersten Platz landete damals Ex-First-Lady Torres, die bei den vorherigen beiden Wahlen jeweils in der Stichwahl gescheitert war. Der 64-jährige neue Staatsführer Guatemalas ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Juan José Arévalo (1945-1951).

+ Anhänger des guatemaltekischen Präsidentschaftskandidaten der Partei Semilla, Bernardo Arévalo, feiern den Sieg bei der Stichwahl in Guatemala-Stadt am 20. August 2023. © Photo by Johan ORDONEZ / AFP

Guatemala geprägt von Ernährungsunsicherheit: Menschen stimmen mehrheitlich für Machtwechsel

Guatemala ist geprägt von Gewalt und Ernährungsunsicherheit. Tausende Menschen verlassen jeden Monat das mit 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas und versuchen auf der Suche nach einem besseren Leben, über Mexiko in die USA zu gelangen. Weitere wichtige Themen für die Guatemalteken sind Kriminalität, Inflation und Arbeitslosigkeit. Viele Guatemalteken sagten, sie hofften, dass Arévalos Sieg eine bessere Zukunft einleiten würde. „Ich habe für Arévalo gestimmt, weil er die einzige Option ist, die wir haben. Für Sandra zu stimmen bedeutet, die gleichen Leute zu unterstützen, die vor ihr da waren“, sagte Roberto Alvarez, ein 74-jähriger Buchhalter der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach Angaben des Wahlgerichts wurden am Sonntag „keine nennenswerten Zwischenfälle“ gemeldet. Es sei eine „historische Wahlbeteiligung“ verzeichnet worden, erklärte das TSE, ohne weitere Details zu nennen. Bei den Stichwahlen im Juni war es in Guatemala teils zu Unruhen und Manipulationsvorwürfen gekommen. Damals hatte es Versuche der politischen Elite und der Generalstaatsanwaltschaft gegeben, den mit der Hoffnung auf Wandel verbundenen Aufstieg Arévalos mit juristischen Mitteln zu stoppen. Die Europäische Union hatte darüber Besorgnis geäußert. (bme/AFP/dpa/Reuters)