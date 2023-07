Grüne stimmen für AfD-Antrag – in Ricarda Langs Wahlkreis: ARD-Moderator überrascht Grünen-Chefin

ARD-Sommerinterview

Grünen-Chefin Ricarda Lang lehnt erneut eine Zusammenarbeit mit der AfD ab. Parteiintern gibt es diesbezüglich offenbar noch einiges zu klären.

Berlin – Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben bislang alle Ampel-Parteien ausgeschlossen – lediglich die Opposition scheint sich eine Hintertür offenzuhalten, was die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene anbelangt. Auch einige Grünen-Politiker sehen das offenbar ähnlich: Wilfried Härtner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat der schwäbischen Stadt Backnang, soll im vorigen Herbst einem Antrag der AfD-Fraktion zugestimmt haben, der sich für eine bessere Finanzierung eines örtlichen Theaters aussprach. Im ARD-„Sommerinterview“ kündigt Grünen-Chefin Ricarda Lang nun Konsequenzen an.

Grüne stimmten offenbar für Antrag der AfD: Ricarda Lang kündigt Konsequenzen an

„Wir haben eine ganz klare Linie als Partei, die heißt: keine Zusammenarbeit, weder auf Europaebene, noch auf Bundesebene, noch auf Landesebene oder auf Kommunalebene“, betonte Grünen-Chefin Lang im ARD-Interview am 30. Juli. Als Moderator Matthias Deiß sie darauf ansprach, dass ausgerechnet in ihrem Wahlkreis Backnang Grünen-Gemeinderäte einem Antrag der rechtspopulistischen Partei zustimmten, wirkte Lang überrascht und angefasst. „Wir werden die Parteilinie durchsetzen. Wir klären das intern“, so Lang.

Grünen-Fraktionsvorsitzenden Härtner, sagte zudem gegenüber den ARD-„Tagesthemen“: Wenn Sachfragen anstehen, sei er nur dem Wohl der Stadt Backnang verpflichtet. Der Backnanger Kreiszeitung erzählte Härtner zudem, dass man mit dem AfD-Kollegen per Du ist und nach der Sitzung auch zusammen mal ein Bier trinken geht.

Ricarda Lang wirft AfD desaströse Politik vor: „Gefährlichste Partei in diesem Land“

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat der AfD zudem eine desaströse Politik vorgeworfen. „Man muss ganz klar sagen, diese Partei macht Politik gegen die Mehrheit der Menschen im Land, gegen deren Sorgen, weil sie von diesen Sorgen profitieren“, sagte Lang am Sonntag im ARD-„Sommerinterview“. Die AfD sei im Kern eine unsoziale Partei, die Deutschland destabilisieren wolle.

Eine Äußerung von AfD-Chef Tino Chrupalla, der die Grünen als „die gefährlichste Partei Deutschlands“ bezeichnet hatte, konterte Lang mit den Worten: „Die gefährlichste Partei in diesem Land, das ist die AfD.“ Sie verwies auf den von etlichen Parteimitgliedern geforderten Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. „Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für Deutschland.“

AfD im Umfragehoch – Grünen-Chefin sieht Mitverantwortung bei Ampel

Auf die Frage nach einem möglichen eigenen Anteil an den Umfrageerfolgen der AfD, die in der Sonntagsfrage zuletzt um die 20 Prozent erzielte, räumte Lang eine Mitverantwortung der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ein. „Wenn ich jetzt gerade im Land unterwegs bin, treffe ich viele Bürger, die sagen mir eigentlich: ‚Wir wollen, dass ihr euch einfach mal zusammenreißt.‘ Und ich glaube, diese Erwartung, das muss ein Auftrag sein, auch an uns.“

Alle demokratischen Parteien seien gefragt, betonte Lang, die vor gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Regierung und Opposition warnte. Wirtschaftliche Unsicherheit schaffe außerdem einen Nährboden für Angst. „Das heißt, wir brauchen Aufstiegsversprechen statt diesen Abstiegsängsten.“ Sie warnte auch vor einer inhaltlichen Annäherung: „Wer das Lied der Populisten singt, stärkt am Ende die Populisten.“ (bohy/dpa)