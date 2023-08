Britischer Verteidigungsminister Wallace tritt zurück

Westminster

Ben Wallace, Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, tritt laut Regierungsangaben aus London zurück.

London – Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist zurückgetreten. Das teilte das Büro von Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag mit. Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen „Einsatz und Können“, die dieser in seiner Amtszeit gezeigt habe, in der er eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen hatte.

