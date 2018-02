GroKo-Kabinett: Wer könnte welchen Ministerposten übernehmen?

Schwierige Regierungsbildung

Nach zähem Ringen haben sich Union und SPD bei der Ressortverteilung geeinigt. Einige Minister stehen wohl schon fest, andere müssen noch zittern. Für die CDU will Parteichefin Merkel am Sonntag bekannt geben, wer welchen Posten bekommt.

Berlin/München - Wann gibt es endlich eine neue Regierung? Das liegt in den Händen der SPD-Mitglieder. Sie stimmen darüber ab, ob eine große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande kommt. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll Anfang März stehen. (Koalitionsvertrag)

Die Sozialdemokraten sollen sechs Ministerien bekommen. Darunter sind die prestigeträchtigen Ressorts Außen und Finanzen sowie Arbeit/Soziales. (Alle Infos zur GroKo im Ticker)

CSU-Chef Horst Seehofer wird möglicherweise als Innenminister nach Berlin wechseln - sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden. Daneben soll die CSU die Ressorts für Verkehr/Digitales und Entwicklung bekommen.

Überblick: Das sind die Ministerkandidaten für das Kabinett Merkel

Die folgende Liste zeigt vor allem, wer für welches Ressort in Frage kommt. Sicher ist noch so gut wie nichts.

BUNDESKANZLERIN (CDU): Wenn es mit der Neuauflage klappen sollte, geht Angela Merkel (63), in ihre vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin.

VIZEKANZLER UND FINANZMINISTER (SPD): Olaf Scholz (59). Der Hamburger Regierungschef gilt als einer der talentiertesten Politiker der SPD, aber der G20-Gipfel kratzte an seinem Image.

AUßEN (SPD): Nach dem tiefen Fall von Martin Schulz und seinem Verzicht auf den Posten fragt sich ganz Berlin: Wer wird nun Außenminister? Als mögliche Kandidaten gelten zum Beispiel Justizminister Heiko Maas (51) und Familienministerin Katarina Barley (49). Insbesondere Barley gilt als eine Zukunftshoffnung der Sozialdemokraten und das Außenministerium wäre ein nächster Schritt auf der Karriereleiter für sie. Denkbar wäre auch Thomas Oppermann (63). Der derzeitige Bundestagsvizepräsident und ehemalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion wurde in der Vergangenheit auch als möglicher Innenminister gehandelt. Im Rennen ist auch Michael Roth (47), der als Staatsminister für Europa bereits Erfahrungen im Außenministerium mitbringen würde.

Altmaier wird Wirtschaftsminister - von der Leyen behält Verteidigung

VERTEIDIGUNG (CDU): Ursula von der Leyen (59) gilt als so gut wie gesetzt für das Ressort, das sie seit 2013 innehat. Der Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidentin Ernst Albrecht wird ein ausgeprägter Machtanspruch zugeschrieben. Immer wieder wird sie auch als Nachfolgerin des bis Herbst 2020 amtierenden Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg gehandelt.

WIRTSCHAFT UND ENERGIE (CDU): Für das Wirtschaftsressort gilt der bisherige Kanzleramtschef und geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (59) als quasi gesetzt. Hätte Merkel das Finanzministerium nicht an die SPD abgeben müssen, wäre er wohl dort geblieben. Nun wird der enge Vertraute von CDU-Chefin Merkel voraussichtlich der erste CDU-Wirtschaftsminister seit 1966.

INNENMINISTER (CSU): Horst Seehofer (68) wird wohl das üppig aufgewertete Innenministerium besetzen.

GESUNDHEIT (CDU): Gut möglich, dass die konservative Nachwuchshoffnung Jens Spahn (37) Nachfolger von Hermann Gröhe wird. Der jetzige Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium ist Gesundheitsexperte: Von 2009 bis 2015 war er gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Spahns Name ist zuletzt aber auch für die Ressorts Verteidigung oder Bildung genannt worden.

Unsicherheit am größten: Wer wird Merkel engster Mitarbeiter?

BILDUNG UND FORSCHUNG (CDU): Gröhe (56) wäre zwar gerne Gesundheitsminister geblieben, sollte Merkel ihn aber als Minister für Bildung und Forschung rufen, dürfte er wohl nicht ablehnen. Der Vertraute der CDU-Chefin und frühere Generalsekretär dürfte Minister bleiben. In einem Zukunftsressort wie Bildung und Forschung könnte er für seine Partei wichtige Akzente setzen.

ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (CDU): Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner (45) wird schon länger als Chefin für das Agrarressort gehandelt. Dort kennt sich die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende aus: Von 2009 bis 2011 war sie Parlamentarische Staatssekretärin in dem Bundesministerium, das damals auch den Verbraucherschutz umfasste.

VERKEHR UND DIGITALES (CSU): Dieses Ressort kann die CSU halten. Kandidaten: Andreas Scheuer, Dorothee Bär und der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller.

ENTWICKLUNG (CSU): Gerd Müller könnte bleiben – eher aber wird er durch Dorothee Bär ersetzt.

KANZLERAMTSCHEF (CDU): Helge Braun (45) verhandelte als Staatsminister im Kanzleramt für die CDU bei den Koalitionsverhandlungen federführend das zentrale Zukunftsthema Digitalisierung. Der wegen seiner besonnenen Art auch in der SPD geschätzte Arzt könnte als neuer Kanzleramtsminister eine Schlüsselrolle in der künftigen Bundesregierung spielen - und sich weiter um Digitalisierung kümmern.

Neues SPD-Gesicht drängt ins Kabinett

JUSTIZ UND VERBRAUCHERSCHUTZ (SPD): Der bisherige Ressortchef Heiko Maas (51) hat gute Chancen, das Ministerium weiter zu führen.

ARBEIT/SOZIALES (SPD): Die Berliner Abgeordnete Eva Högl (49) gilt als Kandidatin. Allerdings ist auch ein Tausch mit Maas im Gespräch.

UMWELT (SPD): Barbara Hendricks (65) bleibt wohl im Amt.

FAMILIE (SPD): Katarina Barley hat gute Aussichten.

Definitiv raus ist der bisherige Bundesinnenminister Thomas de Mazière (CDU). Er wird einem künftigen schwarz-roten Kabinett nicht mehr angehören, kündigte der Minister am Mittwoch in Berlin an.

