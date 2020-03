Griechenland: Premier hält Flüchtlingspakt für „tot“ - Türkei weist Kritik zurück

Krise an der Grenze zur Türkei

Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze ist angespannt. Nun stellt Griechenland den Flüchtlingspakt von 2016 infrage. Erdogan erteilt seiner Küstenwache eine neue Anweisung. Der News-Ticker.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Grenzen geöffnet

hat die Grenzen geöffnet Griechenland erklärt den „Flüchtlingspakt“ für tot

erklärt den „Flüchtlingspakt“ für tot Erdogan erteilt seiner Küstenwache eine neue Anweisung

Update, 07.03.2020, 12.30 Uhr: Der Ministerpräsident von Griechenland Kyriakos Mitsotakis hält den EU-„Flüchtlingspakt“ mit der Türkei für tot. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender CNN kommentierte er am Freitagabend (06.03.2020) die aktuelle Lage an der Grenze zur Türkei: „Ganz ehrlich? Im Moment ist die Vereinbarung tot.“ Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze bleibt angepannt - Mitsotakis von der liberal-konservativen Partei „Nea Dimokratia“ führt dies nicht auf die Geflüchteten zurück: „Womit wir es zu tun haben, ist kein Migrations- oder Flüchtlingsproblem. Es ist der bewusste Versuch der Türkei, Flüchtlinge und Migranten als politische Bauern zu benutzen, um die eigenen politischen Interessen zu verfolgen.“ Griechenland sei nicht derjenige, der diesen Konflikt eskaliere, sagte der Regierungschef.

Mit dem „Flüchtlingspakt“ ist das Abkommen von EU und der Türkei gemeint, das am 18. März 2018 getroffen wurde. Die Türkei habe laut Pakt die Verpflichtung, Schleuser zurückzuhalten und die Menschen daran zu hindern, illegal nach Griechenland zu kommen, sagte Mitsotakis. Doch: „Die Türkei macht genau das Gegenteil. Sie hat die Menschen systematisch bei ihren Bemühungen unterstützt, nach Griechenland zu kommen.“

Grenze zu Griechenland: Türkei wirft EU Heuchelei vor

Die Regierung der Türkei wies die Kritik in einem Schreiben am Freitag zurück: „Die EU hat noch immer nicht verstanden, welch außerordentlicher Belastungen sich die Türkei durch die Migrations- und Sicherheitsherausforderungen ausgesetzt sieht.“ Das Land zu beschuldigen, dass die meisten Geflüchteten weltweit „so gut wie möglich“ beherberge, sei heuchlerisch. Griechenland verstoße „gegen internationales Recht und Menschenrechte und hält alle Arten von Misshandlungen für akzeptabel, wenn unschuldige Menschen an ihre Grenzen gelangen.“ Das dürfe die EU nicht tolerieren. „Anstatt die Türkei aufzufordern, liegt es in erster Linie an der EU, das Abkommen vom 18. März vollständig umsetzen.“

Press Release Regarding the EU Foreign Affairs Council’s Statement of 6 March https://t.co/SKIErRvVZQ — Turkish MFA (@MFATurkey) March 7, 2020

Update, 07.03.2020, 11.42 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Küstenwache seines Landes angewiesen, Boote mit Migranten an der Überfahrt nach Griechenland zu hindern. Auf „Anordnung des Präsidenten“ werde keine Erlaubnis zum Überqueren der Ägäis mehr erteilt, teilte die Küstenwache am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zur Begründung verwies sie auf die „Gefahren“ der Überfahrt. Die Anweisung Erdogans sei unabhängig vom Flüchtlingsstreit mit der EU erfolgt.

Geflüchtete an griechischer Grenze: Gespräche über unbegleitete K

Update, 06.03.2020, 15.39 Uhr: Über Lösungen für unbegleitete Kinder von Migranten auf den griechischen Inseln will EU-Kommissarin Ylva Johansson nächste Woche mit der Regierung von Griechenland in Athen beraten. Nach Angaben der EU-Kommission vom Freitag geht es dabei zum einen um eine Weiterreise der Kinder in Mitgliedstaaten, die junge Migranten aufnehmen wollen.

Zum anderen sollen dauerhafte Lösungen für jene unbegleiteten Migrantenkinder gefunden werden, die in Griechenland bleiben. Die Kommission versprach Griechenland und den anderen EU-Staaten dafür eine erhöhte finanzielle und praktische Unterstützung.

Heiko Maas: Keine zusätzlichen Finanzhilfen für Türkei

Update, 06.03.2020, 11.49 Uhr: Nach der Grenzöffnung der Türkei für Flüchtlinge Richtung Europa hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zusätzliche Finanzhilfe für Ankara abgelehnt. Die EU sei nicht bereit, dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan nachzugeben, sagte Maas am Freitag (06.03.2020) im Deutschlandfunk.

Möglich seien aber Gespräche über eine beschleunigte Auszahlung bereits zugesagter Gelder aus dem 2016 geschlossenen Flüchtlingsabkommen mit Ankara, „wenn der Bedarf größer geworden ist“.

Türkei und Griechenland: Lage an Grenze bleibt angespannt

Update, 06.03.2020, 8.28 Uhr: An der ostgriechischen Grenze zur Türkei bleibt die Lage angespannt. Am Freitagmorgen (06.03.2020) lag der Grenzposten Kastanies zwischenzeitlich in Schwaden von Tränengas, das von der türkischen Seite aus über die Grenze geschossen wurde, wie Bilder des griechischen Fernsehsenders Skai zeigten. Griechische Sicherheitskräfte versuchten, die Chemikalien mit Wasser wegzusprühen.

Die Sorge der Griechen gilt derzeit vor allem der Ankündigung des türkischen Innenministers Süleyman Soylu vom Vortag, 1000 Polizisten an die Grenze zu Griechenland zu schicken, um sogenannte „Push-Backs“ von Migranten zu verhindern. Die Türkei hält angesichts der Eskalation in Syrien zudem eine Öffnung ihrer Grenze für Flüchtlinge aus der nordsyrischen Krisenregion Idlib für möglich.

+ Griechenland schränkt den Schiffsverkehr rund um Lesbos und Samos ein. So will es die Regierung Flüchtlingen erschweren, über das Meer ins Land zu gelangen. © Michael Varaklas/AP/dpa

Update, 05.03.2020, 22.27 Uhr: Angesichts der jüngst deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen hat Griechenlands Regierung Beschränkungen für den Schiffsverkehr rund um die Ägäis-Inseln Lesbos und Samos erlassen. Mit der Maßnahme solle die „illegale Migration über das Meer“ bekämpft werden, teilte das Verteidigungsministerium Athen mit.

Aus Regierungskreisen verlautete, dass seit der von der Türkei verkündeten Öffnung der Grenzen zur Europäischen Union (EU) rund 1700 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen seien.

Die Beschränkungen für den Schiffsverkehr sollen laut Verteidigungsministerium zunächst bis zum 12. März gelten. Ausdrücklich ausgenommen seien Handelsschiffe „mit gültigen maritimen Papieren“. Demnach gelten die neuen Regeln vor allem für kleine Schiffe und Boote - mit genau solchen versuchen viele Flüchtlinge, aus der Türkei übers Meer nach Griechenland und damit in die EU zu kommen.

Deutschlandtrend: Mehrheit will Flüchtlinge aufnehmen – unter einer Bedingung

Update, 05.03.2020, 18.04 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, die griechisch-türkische Grenze für Tausende Flüchtlinge zu öffnen, die dort zurzeit ausharren. Demnach sind 57 Prozent der Befragten der Ansicht, die Flüchtlinge sollten die Grenze zu Griechenland überqueren dürfen – und anschließend auf die EU-Staaten aufgeteilt werden. 41 Prozent stimmen dieser Aussage nicht oder eher nicht zu. Das ermittelte Infratest dimap für den ARD-„Deutschlandtrend“.

In der Frage, ob Deutschland bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit gutem Beispiel vorangehen sollte, ist die Meinung der Bürger geteilt. 48 Prozent stimmen der Aussage zu, Staaten wie Deutschland und Frankreich sollten Flüchtlinge aufnehmen, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegen aussprechen. 49 Prozent halten das Gegenteil für richtig.

Leitartikel zur Flüchtlingsnot in Griechenland und an der EU-Grenze: „2015 darf sich nicht wiederholen“ - Dieses Mantra verhindert die Nothilfe für Kinder und andere Flüchtlinge in griechischen Lagern. Deutschland sollte die Selbstblockade durchbrechen.

Update, 05.03.2020, 15.25 Uhr: Noch immer ist nicht abschließend geklärt, ob an der griechisch-türkischen Grenze Anfang der Woche ein Geflüchteter durch Schüsse ums Leben gekommen ist. Die Türkei behauptet, dass ein 22-jähriger Syrer durch Schüsse griechischer Grenzer getötet wurde. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch (04.03.2020). Die Regierung von Griechenland dementiert dies und spricht von „Fake News“. Es steht Aussage gegen Aussage.

In einem Video widerspricht die Londoner Rechercheagentur „Forensic Architecture“ nun dem griechischen Dementi: In dem Beitrag, der den Namen „The Killing of Muhammad al-Arab“ trägt, versucht das Kollektiv, anhand von Beiträgen und Meldungen aus sozialen Medien den Vorfall zu rekonstruieren. Die Forscher, die am „Centre for Research Architecture“ der University of London sitzen, gehen davon aus, dass der syrische Geflüchtete von griechischen Grenzbeamten erschossen wurde.

Demnach habe der Syrer nach dem Übertreten des Grenzflusses Evros zunächst mit Mitflüchtenden eine Nacht auf türkischem Boden zugebracht und sei am Morgen danach beim versuchten Grenzübertritt „wenige Meter entfernt von der Grenze“ erschossen worden. Das Video zeigt, wie etliche Menschen den bewusstlosen Körper zurück über den Fluss und zu einem Auto bringen.

Es kommt zu dem Schluss, dass Muhammad al-Arab aus Aleppo am 2. März von einem Gummigeschoss getroffen wurde, das von griechischen Grenzwachen abgefeuert wurde. Über Bäume und Sendemasten wollen die Forscher den Tatort ausfindig gemacht haben. Eine Stellungnahme zu den Erkenntnissen von „Forensic Architecture“ gibt es noch nicht.

The Killing of Muhammad al-Arab from Forensic Architecture on Vimeo.

In Deutschland hatte sich das Recherche-Kollektiv mit einer Untersuchung des NSU-Mords an Halit Yozgat in Kassel einen Namen gemacht. Sie waren durch einen Nachbau des Tatorts, einem Internetcafé, und eine Rekonstruktion der Ereignisse zu dem Schluss gekommen, dass der damalige hessische Verfassungsschutz-Beamte Andreas Temme zur Tatzeit am Tatort gewesen sei.*

Wegen Lage an der Grenze zu Griechenland: Türkei will 1000 Polizisten entsenden

Update, 05.03.2020, 11.49 Uhr: Die Türkei will 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland schicken. Laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll diese Maßnahme „verhindern“, dass die griechische Regierung Geflüchtete „zurückdrängt“. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte das bei einem Besuch im Grenzgebiet bestätigt. Bei den Polizisten handele es sich um voll ausgerüstete Spezialkräfte.

Update vom Donnerstag, 05.03.2020, 09.11 Uhr: Die große Koalition hat im Bundestag die Aufnahme von 5000 Geflüchteten aus Griechenland abgelehnt. Eigentlich hatten mehrere Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag der Grünen befürwortet. In dem Antrag stehe „viel Richtiges“, wie die stelllvertretende SPD-Franktionsvorsitzende Eva Högl am Mittwoch sagte. Trotzdem helfe er in der aktuellen Situation nicht weiter.

+ Dramatische Szenen in Edirne am Ufer des Flusses. © Darko Bandic/AP/dpa

Die Grünen hatten in ihrem Antrag gefordert, dass Deutschland 5000 Notbedürftige, wie etwa unbegleitete Kinder, Schwangere, alleinreisende Frauen oder schwer Traumatisierte aus den griechischen Lagern aufnimmt. Bei einer Abstimmung unterstützten 117 Abgeordnete die Forderung, 495 waren dagegen.

Griechenland: Verzweifelte Menschen sammeln sich an Grenzfluss

Update vom Donnerstag, 05.03.2020, 6.30 Uhr: Die Krise an den griechisch-türkischen Grenzen dauert an. Am Grenzfluss Evros wurden am frühen Donnerstagmorgen Ansammlungen von Menschen auf der türkischen Seite am Grenzübergang von Kastanies beobachtet. Die Sicherheitsbehörden rechneten nach Berichten mit einem neuen Ansturm von verzweifelten Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU kommen wollen.

Auf den Inseln der Ägäis, deren Registrierlager heillos überfüllt sind, richten die Sicherheitsbehörden und die Bewohner den Blick in die Meerengen mit der türkischen Ägäisküste. Die starken Winde, die in den vergangenen zwei Tagen herrschten, haben nachgelassen. Die Küstenwache befürchtete einen neuen Versuch von Hunderten Menschen, in den kommenden Stunden überzusetzen.

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 19.40 Uhr: Europa ringt weiter um eine Lösung für die Krise an der türkisch-griechischen Grenze. Die EU-Kommission kündigte an, Griechenland mit einem Sechs-Punkte-Plan helfen zu wollen. Dieser sieht unter anderem vor, dass 160 Experten entsendet werden, dass die Grenzschutzagentur Frontex ein neues Programm für schnelle Rückführungen aufsetzt und dass Griechenland 700 Millionen Euro für das Migrationsmanagement bekommt.

Luxemburg, Frankreich und Finnland erklärten außerdem ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen. In Brüssel berieten die Innenminister der EU-Staaten über geeignete Maßnahmen zum Schutz der europäischen Außengrenze.

Meiden berichten von Schüssen auf Geflüchtete an griechisch-türkischer Grenze

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 11.57 Uhr: An der griechisch-türkischen Grenze soll ein Geflüchteter von griechischen Grenzschützern erschossen worden sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Laut des Gouvernements der Provinz Edirne sei das Feuer auf die Einwanderer eröffnet worden. Sechs Geflüchtete seien durch Schüsse „mit scharfer Munition“ verletzt worden, teilte das Gouverneursamt der türkischen Region Edirne am Mittwoch mit. Ein Mann soll mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden sein, wo er trotz medizinischer Eingriffe nicht gerettet werden konnte.

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr — Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) March 4, 2020

Die Griechische Regierung dementiert den Vorfall. Regierungssprecher Stelios Pestas bezeichnet die Meldung als „Fake News“. Er lehne die Vorwürfe, griechische Einheiten hätten das Feuer eröffnet, „kategorisch ab“.

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 10.30 Uhr: Das deutsche Innenministerium hat sich auf Arabisch per Twitter an Migranten in der Türkei gewendet. „Die Grenzen Europas stehen Flüchtlinge aus der Türkei nicht offen, und dies gilt auch für unsere deutschen Grenzen“, heißt es in dem Tweet. Den gleichen Tweet setzte das Ministerium auch auf Deutsch, Englisch und Farsi ab.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر:

نحتاج إلى النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سوف ندعم اليونان بكل ما أوتينا من قوة في هذا الصدد. إن حدود أوروبا ليست مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا، وينطبق هذا على حدودنا الألمانية أيضًا. — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) March 3, 2020

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 7.50 Uhr: Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin haben am Dienstagabend mehrere Tausend Menschen dafür demonstriert, die EU-Grenzen für Migranten zu öffnen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 3500, die Veranstalter der „Seebrücke Berlin“ auf rund 8000.

Die Organisatoren erklärten, es gehe ihnen darum, „ein Zeichen gegen die Abschottungspolitik der EU und für die Öffnung der Grenzen zu setzen“. In Hamburg und anderen Städten gab es ähnliche Kundgebungen.

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 20.57 Uhr: Horst Seehofer (CSU) hat sich vor demSondertreffen der EU-Innenminister am Mittwoch in Brüssel zur Krise an der griechisch-türkischen Grenze positioniert. In Berlin sagte er, dass Ordnung eine Voraussetzung für humanitäre Hilfe für die Geflüchteten sei: „Ohne Ordnung wird es auch keine humanitären Hilfsmöglichkeiten geben.“

Gleichzeitig betonte der Bundesinnenminister dass man sich finanziell stärker bei der Versorgung von Geflüchteten in Griechenland und der Türkei beteiligen wolle.

Seehofer: „Grenzen Europas nicht geöffnet“

In seinem Statement machte sich Seehofer für eine Abschottung Europas stark. In einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe er „sehr deutlich gesagt, dass die Grenzen Europas nicht geöffnet sind für diese Flüchtlinge aus der Türkei“. Können die EU-Außengrenzen nicht geschützt werden, sieht der Bundesinnenminister die Gefahr „völlig ungeordneter“ Flüchtlingsbewegungen.

+ Die Krise an der griechischen Grenze zur Türkei hält die gesamte EU in Atem. Ein Sechs-Punkte-Plan soll helfen, die Lage zu entschärfen. © Panagiotis Balaskas/dpa

Es gehe darum, Griechenland mit aller Kraft zu unterstützen, "weil das, was die Griechen tun, auch in unserem deutschen Interesse ist". Das Abkommen zwischen der EU und der Türkei müsse "stabilisiert werden", sagte Seehofer. Er sieht die Europäische Kommission in der Verantwortung. „Wir wollen nicht die Wiederholung des Jahres 2015“, betonte er mit Blick auch auf die deutsche Grenzpolitik. Wenn keine geordnete Lösung gelinge, “werden wir die Unordnung bekommen, den Kontrollverlust“.

Offen zeigte sich Horst Seehofer aber für die europäische Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern. So warb er für eine "Koalition der Willigen" in der EU.

Union: EU-Außengrenzen schützen oder deutsche Grenzen schließen

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 16.19 Uhr: Im Bundestag hat die Spitze der Unionsfraktion damit gedroht, die deutschen Grenzen zu schließen, falls ein Schutz der EU-Außengrenzen nicht möglich ist. „Die Botschaft muss eine ganz klare sein: Wenn es uns nicht gelingt, die europäische Außengrenze effektiv zu schützen, dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU in Berlin.

Frei sagte, die Union wolle zwar solche Kontrollen an der deutschen Grenze nicht. Man fühle sich aber an das Versprechen gebunden, dass sich die Verhältnisse von 2015 nicht wiederholen dürften. Es müsse die klare Botschaft gesendet werden, „dass der Weg nach Europa für die Migranten an der türkisch-griechischen Grenze eben nicht frei ist“.

Geflüchtete an EU-Außengrenze: Grenzschließung oder Migranten aufnehmen?

Der CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen lehnt eine Schließung der EU-Binnengrenzen nach der türkischen Grenzöffnung für Geflüchtete ab. „Das trägt nicht zur Lösung der derzeitigen Probleme bei“, sagte Röttgen am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung im Pariser Think Tank Montaigne. Auch verschärfte Kontrollen an der deutschen oder österreichischen Grenze brächten wenig, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Vertreter von Grünen, SPD und Linken plädierten derweil für eine Aufnahme von Geflüchteten. Die Grünen im Bundestag plädierten für eine „Allianz der Willigen“ innerhalb der EU, die Flüchtlinge aus den völlig überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln aufnimmt. Viele Kommunen hätten sich zur Aufnahme bereiterklärt, die Kapazitäten seien da, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Es könnten sofort 5000 Menschen aufgenommen werden, „insbesondere natürlich Kinder, unbegleitete Minderjährige, Frauen, Kranke“.Der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, entgegnete auf Twitter: „Wenn wir 5.000 aufnehmen, machen sich 50.000 zusätzlich auf den Weg. Keine falschen Hoffnungen wecken!“

Griechenland: Mehr als 24.200 versuchte illegale Grenzübertritte verzeichnet

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 15.05 Uhr: Zwischen Samstag (29.02.2020) und Montag (02.03.2020) haben die griechischen Behörden nach eigenen Angaben mehr als 24.200 versuchte illegale Grenzübertritte verzeichnet. 182 Menschen wurden demnach festgenommen. Die griechische Regierung sprach von einer „Invasion“ und forderte die „starke Unterstützung“ aus Brüssel ein. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis betonte am Dienstag (03.03.2020), dass es von der Türkei aus keine Grenzübertritte geben werde - die Grenze bleibe dicht.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab vor Ort bekannt, dass die EU Griechenland mit Einsatzkräften und 700 Millionen Euro helfen wolle. 350 Millionen Euro davon sollen als Soforthilfe bereitgestellt werden. Darüber hinaus werde die Frontex-Mission mit Boten, Helikoptern und weiteren Grenztruppen verstärkt werden.

Commission President Ursula von der Leyen just announced the #EU would mobilize a Frontex rapid intervention team.



This includes boats, aircrafts and border guards as well as providing 700 Million Euros to #Greece.The EU will also trigger the civil protection mechanism. pic.twitter.com/DtQ5n7NELe — Max Zander (@The_Max_Zander) March 3, 2020

In einem Statement von Frontex hieß es, man „unterstütze Griechenland in vollem Umfang bei der Bewältigung der derzeitigen Situation an seiner Außengrenze zur Türkei“ und sei bereit, „seine Hilfe für Griechenland auf andere operative Gebiete und andere Formen der Unterstützung innerhalb des Frontex-Mandats auszuweiten.“

Griechischer Regierungschef: „Griechenland lässt sich nicht erpressen“

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 13.58 Uhr: Die Lage an der türkischen Grenze zu Griechenland ist angespannt: Tausende Geflüchtete harren dort aus und hoffen auf Einlass in die EU, doch Griechenland hält seine Grenzen geschlossen. Es werde von der Türkei aus keine Grenzübertritte geben, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag (03.03.2020) in der Hafenstadt Alexandroupolis. „Griechenland kann nicht erpresst werden und lässt sich nicht erpressen.“ An die EU gewandt sagte er: „Griechenlands Grenzen sind auch Europas Grenzen.“ Als Zeichen der Solidarität mit der Regierung in Athen reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die griechische Landgrenze zur Türkei.

Wir dürfen #Griechenland und die Mitgliedstaaten mit Außengrenzen nicht alleine lassen. Wenn wir die #Solidarität aufgeben, dann wäre das ganze Projekt #Europa gefährdet. Wir brauchen jetzt schnell ein Krisentreffen mit FRA, DEU und Griechenland. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) March 3, 2020

Griechenland: EU-Offizielle reisen an die Grenze zur Türkei und nach Ankara

Update vom Dienstag, 03.03.2020, 11.12 Uhr: Die EU reagiert auf den Druck aus der Türkei: Nach der Grenzöffnung für Geflüchtete nach Griechenland versucht die EU die Krise durch Gespräche mit Ankara zu entschärfen. Derzeit reisen laut EU-Kommission der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell sowie der Krisenkommissar Janez Lenarcic in die Region. Sie sollen mit türkischen Regierungsvertretern Gespräche „über die anhaltende Eskalation in der nordwestsyrischen Provinz Idlib, die humanitären Folgen für die Zivilbevölkerung vor Ort sowie über die Situation der syrischen Flüchtlinge in der Türkei führen“.

Die Kommission verwies darauf, dass der zweitägige Besuch von Borrell und Lenarcic in der Türkei im Vorfeld eines zweitägigen Treffens der EU-Außenminister ab Donnerstag (05.03.2020) stattfindet. Lenarcic besucht demnach auch Flüchtlingseinrichtungen im südöstlichen Gaziantep nahe der syrischen Grenze. Am Mittwoch (04.03.2020) ist wegen der angespannten Situation auch ein Sondertreffen der EU-Innenminister geplant.

Am Montagabend (03.03.2020) war bereits bekannt geworden, dass die Spitzen der EU-Institutionen am Dienstag den griechischen Grenzort Orestiada wegen der angespannten Lage an der griechisch-türkischen Grenze besuchen. Im Nordosten Griechenlands wollen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ein Bild von der Situation machen. Sie treffen auch den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Friedrich Merz an Geflüchtete: „Wir können Euch hier nicht aufnehmen.“

Update vom Montag, 02.03.2020, 18.16 Uhr: Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, warnt vor einer Situation wie 2015. Es müsse ein Signal an die Geflüchtete geben, dass es „keinen Sinn hat, nach Deutschland zu kommen“, sagte Merz dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). „Wir können Euch hier nicht aufnehmen.“ In Deutschland seien sich alle Beteiligten einig, dass sich so etwas wie 2015/2016 nicht wiederholen dürfe, fügte Merz hinzu.

Wenn es eine solche Situation trotzdem erneut geben sollte, müsse Deutschland die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten, fordert Merz. Das Wort „Kontrollverlust“ sei 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden, das dürfe sich nicht wiederholen.

Gleichzeitig muss die #Bundesregierung den Betroffenen aber auch klar sagen, dass sie weder mit einer Einreise in die Europäische Union, noch mit einer Weiterreise nach #Deutschland rechnen können. (tm) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 2, 2020

Die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen fordert eine andere Politik gegenüber der Türkei und Syrien und eine Bekämpfung der Fluchtursachen. Jemand wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, „der selbst eine personifizierte Fluchtursache ist durch seine Angriffskriege in Syrien*“, dürfe nicht weiter unterstützt werden.

Angela Merkel kritisiert Erdogan für den Umgang mit Geflüchteten - Grenze zu Griechenland offen

Update vom Montag, 02.03.2020, 16.41 Uhr: Wegen seines Umgangs mit Geflüchteten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan harsch kritisiert. „Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Bei allem Verständnis sei es aber „völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Geflüchteten austrägt. Denn die Geflüchteten sind jetzt in eine Situation gebracht worden, dort an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen“.

Flüchtlingsströme nach #Europa: Wiederholt sich 2015? Die Bundesregierung sagt Nein - Angela #Merkel hat Verständnis für die #Türkei, kritisiert dennoch das Verhalten von #Erdogan. pic.twitter.com/YpgkA0a3Ee — ZDF heute (@ZDFheute) March 3, 2020

„Die Türkei hat sehr viel geleistet“, betonte Merkel. Die Situation in der syrischen Provinz Idlib sei „eine riesige Herausforderung“, sagte die Bundeskanzlerin. Deshalb verstehe sie auch, dass die Türkei von der Europäischen Union mehr Unterstützung erwarte. Die aktuelle Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze sei nur zu lösen, wenn das EU-Türkei-Abkommen wieder von beiden Seiten als „ausreichend und auch als umgesetzt akzeptiert wird“. Sie sagte: „Damit habe ich mich am Wochenende sehr viel beschäftigt.“

Erdogan spricht von „Millionen“ Geflüchteten – Druck auf EU erhöht

Update vom Montag, 02.03.2020, 15.00 Uhr: Im Streit über die Grenzöffnung für Geflüchteten hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Druck auf die EU weiter erhöht. Die Grenzen blieben offen, sagte Erdogan am Montag in einer Fernsehansprache. Jetzt sei es an der EU, ihren „Teil der Last“ zu tragen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen im Syrien-Konflikt kündigte Erdogan zudem ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag an.

„Hunderttausende“ Geflüchtete hätten sich seit der Grenzöffnung auf den Weg Richtung Europa gemacht, „bald werden es Millionen sein“, sagte Erdogan. Nach Beobachtungen der Nachrichtenagentur AFP vor Ort scheinen diese Zahlen jedoch stark übertrieben.

+ Geflüchtete warten an der Türkisch-griechischen Grenze. © AFP

Infolge der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hatte die Türkei am Wochenende ihre Grenzen für Geflüchtete geöffnet, die in die EU gelangen wollen. Tausende Menschen versuchten daraufhin, über die Grenze nach Griechenland zu gelangen. Den Schritt begründete Ankara damit, dass sich die EU nicht an ihre Verpflichtungen aus dem 2016 mit der Türkei geschlossenen Flüchtlingsabkommen halte.

Update vom Montag, 02.03.2020, 12.35 Uhr: Das am Montag im Internet veröffentlichte Video zu einem angeblich von einem griechischen Soldaten erschossenen Migranten ist nach Angaben der Regierung in Athen nicht echt. „Das Video ist..fake news“, twitterte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas. Er rief die Medien auf aufzupassen, was „die türkische Propaganda“ veröffentliche.

Update vom Montag, 02.03.2020, 11.35 Uhr: Im griechischen Grenzbezirk Evros soll am Montagmorgen ein syrischer Geflüchteter von Grenzschützern erschossen worden sein. Das berichtet der BBC-Journalist Mughira Al Sharif auf Twitter. Der Mann soll mit Hunderten anderen Menschen versucht haben, die Grenze zu überqueren.

Update vom Montag, 02.03.2020, 10.40 Uhr: Ein Kleinkind ist beim Untergang eines Schlauchbootes vor der Insel Lesbos am Montagvormittag ertrunken. Wie das griechische Fernsehen (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, war das Opfer an Bord eines Schlauchbootes mit 48 Migranten aus der Türkei gekommen. Als die Migranten ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache sahen, durchlöcherten sie das Schlauchboot, um als Schiffbrüchige gerettet zu werden.

Migranten flüchten aus der Türkei nach Griechenland

Die Küstenwache ist dann verpflichtet, die Menschen aufzunehmen und sie nach Griechenland zu bringen. Das Boot ging unter. Die Küstenwache habe die Migranten geborgen, hieß es weiter. Für das Kind kam aber jede Hilfe zu spät, berichtete der Staatsrundfunk.

Update vom Montag, 02.03.2020, 08.50 Uhr: Griechenland hat angesichts des massiven Andrangs von Geflüchteten nach der türkischen Grenzöffnung die höchste Alarmstufe ausgerufen. Unter anderem sollen die Patrouillen an Land und zu Wasser im Nordosten des Landes verstärkt werden, wie Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonntagabend nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats in Athen mitteilte.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erwartet unterdessen, dass sich die Lage an der griechisch-türkischen Grenze weiter zuspitzt. Nach Angaben des griechischen Regierungssprechers Stelios Petsas will das Land auch einen Monat lang keine neuen Asylanträge mehr annehmen. Petsas sprach von einer „asymmetrischen Bedrohung der Sicherheit unseres Landes“. Er kritisierte die Türkei, die mit der Öffnung ihrer Grenzen diplomatischen Druck ausüben wolle. Ankara sei damit „selbst zum Schlepper“ geworden.

Griechenland: Schießübungen als Reaktion auf Zuwachs an Migranten

Derweil sollen Einheiten der griechischen Armee auf den Inseln im Osten der Ägäis umfangreiche Schießübungen durchführen. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen.

+ Griechische Grenzpolizisten schießen Tränengas auf Geflüchtete. © picture alliance/dpa/Giannis Papanikos

Die Übungen sind aus Sicht von Kommentatoren eine Reaktion auf den Zuwachs von Migranten, die am Vortag aus der Türkei zu den Inseln Lesbos, Chios und Samos übergesetzt hatten. Während seit Jahresbeginn bislang knapp 100 Menschen täglich aus der Türkei kamen, setzten am Sonntag gut 700 Migranten zu den Eilanden über.

Erstmeldung vom Sonntag, 01.03.2020, 21.35 Uhr: Neue Details zu den Ausschreitungen auf der Insel Lesbos in Griechenland werden bekannt. Nahe des Strands von Skala Sykamineas soll ein AFP-Fotograf beobachtet haben, wie Griechen ein nicht mehr genutztes UN-Begrüßungszentrum für Geflüchtete in Brand setzten.

Eine weitere Gruppe Griechen versuchte unterdessen, einem Polizeibus mit Migranten mit Ketten und Steinen den Weg in das heillos überfüllte Lager Moria zu versperren, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

