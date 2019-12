Greta Thunberg: Nach verzweifeltem Post vor Weihnachten - Anspielung auf ein peinliches Foto

Rückblick

Wer war zuerst da? Prominente Kirchenvertreter glauben, dass die christlichen Kirchen Vorreiter für „Fridays for Future“ waren. Zuvor hatte sich ein ARD-Moderator in die Debatte eingeschaltet.

Aktivistin Greta Thunberg muss mal wieder viel Kritik einstecken.

muss mal wieder viel Kritik einstecken. Mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm und dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki äußern sich nun zwei Kirchenvertreter zu Greta Thunberg.

Kurz vor Weihnachten wendet sich die Klimaaktivistin mit einem verzweifelten Post an ihre Fans.

Update vom 25. Dezember 2019: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg feiert Weihnachten zu Hause. „Frohe Feiertage! Nehmt auf euch acht und auf diesen wunderschönen Planeten, auf dem wir leben“, schreibt sie zu einem Post von sich auf Instagram. Auf dem Bild sieht man sie mit einer Weihnachtsmann-Mütze auf dem Kopf und ihre beiden Hunde.

Thunberg sieht entspannt aus - so hat man sie in den vergangenen Wochen kaum wahrgenommen. Schließlich hatte die 16-Jährige ein aufregendes Jahr. Neben ihrem Post meldet sich eine neue Bekannte der Klimaaktivistin. Elayna Carausu ist Teil des Influencer-Paares, dass Thunberg auf dem Segelschiff La Vagabonde von den USA nach Europa gefahren hat.

Greta Thunberg: Ungewohnte Einblicke in das Leben der Klimaaktivistin

Dabei spricht die Australierin ein bisher unbekanntes Bild an, das sie Thunbergs Vater schenken wollte: „I was going to get your dad the special picture of him printed on some pillows“ - „Ich wollte deinem Vater das spezielle Foto von ihm schicken - auf einige Kissen aufgedruckt...“ Im Anschluss schickt Carausu mehrere Tränen-lachende Smileys, was ein eher peinliches Bild vermuten lässt. Wahrscheinlich werden die Greta-Fans dieses brisante Bild nie zu sehen bekommen.

Dafür hat die YouTuberin auf Instagram in den vergangenen Wochen einige nie dagewesene Einblicke in das Leben der Greta Thunberg gepostet. Während die Welt Thunberg als Stimme der Moral kennt - und als eine junge Frau, die sich traut, sich mit den Staatsoberhäuptern anzulegen, zeigen die Videos ihrer Seereise eine ganz andere Person - und eine ganz schön furchteinflößende Reise.

Greta Thunberg mit verzweifeltem Post kurz vor Weihnachten: „Wie ist das möglich?“

Update vom 24. Dezember 2019: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gilt als Lichtgestalt einer Jugendbewegung für Klima- und Umweltschutz. Allerseits wird sie gelobt als diejenige, die es schaffte, weltweit die Gesellschaften auf den Klimawandel aufmerksam zu machen - und schließlich die Politik bezwang, das Thema auf die politische Agenda zu setzten. Doch sie selbst scheint von der Wirkung ihrer Bewegung nicht so überzeugt. Ein Thema, das sie wohl noch kurz vor Weihnachten beschäftigt.

+ Greta Thunberg gilt als Lichtgestalt der Jugendbewegung „Fridays for Future“. © AFP / ANDREAS SOLARO

Die 16-Jährige scheint nach und nach daran zu verzweifeln, dass auf politischer Ebene zwar viel geredet, aber nichts oder nur zu wenig getan werde. Das hat sie nicht nur nach ihrer Ankunft in Madrid am Rande der Klimakonferenz in einem Fernsehinterview gesagt. Auch ihre Rede auf der UN-Konferenz selbst machte es deutlich. Die Nachricht lautet sinngemäß: „Ihr handelt nicht. Ihr tut einfach nichts.“ Konkret sagt sie: „Die Fakten werden immer noch ignoriert“. Wenige Tage vor Weihnachten macht sie ihrem Frust auf Twitter noch einmal Luft: „Nicht einmal Katastrophen wie diese scheinen zu politischem Handeln zu führen. Wie ist das möglich?“ Greta spricht dabei die Buschbrände, die seit Monaten in Australien wüten.

Für Thunberg geht langsam ein sicherlich sehr extremes Jahr zu Ende. Sie verbrachte Monate auf See, war in den USA und in Europa unterwegs und wurde und wird in der westlichen Welt von Jung und Alt gefeiert - oder beschimpft. Kaum jemand verhält sich neutral zu Thunberg und ihren Inhalten. Doch der Post scheint offenbar zu machen, dass sie sich nach all dem Trubel nicht unbedingt in Weihnachtsstimmung wiegt: „Weil wir verfehlen die Verbindung zwischen der Klima-Krise und vermehrten Extremwetterverhältnissen und Naturkatastrophen herzustellen“, schreibt Thunberg auf Twitter in einem Post zu den australischen Buschfeuern.

Not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible?

Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires

That's what has to change.

Now. https://t.co/DQcZViKJQz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 22, 2019

Der Zusammenhang von Erderwärmung und massiven und vermehrten Brandkatastrophen ist wissenschaftlich bewiesen. Dennoch spricht sich der konservative australische Ministerpräsident Scott Morrison gegen „rücksichtslose Klimaziele, die Arbeitsplätze zerstören“ aus. Derweil bedrohen die Brände noch immer die Metropole Sydney. Es sind bereits mehr als eine Million Hektar Land verbrannt - eine Fläche die etwa einem Viertel der Größe der Schweiz entspricht.

„Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen ...“: ARD-Moderator mischt sich in Greta-Debatte ein

Ursprungsmeldung vom 23. Dezember 2019: München - Hat Greta Thunberg mit „Fridays for Future“ eine neue Bewegung ins Rollen gebracht? Nicht alles sehen das so. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hat jetzt für die christlichen Kirchen in Anspruch genommen, Vorreiter der Klimaschutzbewegung gewesen zu sein. "Die Klimaschutzbewegung bringt etwas zum Ausdruck, was die christlichen Kirchen seit Jahrzehnten immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland der "Passauer Neuen Presse".

Der kirchliche Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung habe "wahrscheinlich auch dazu beigetragen, den Boden dafür zu bereiten, dass dieses Thema durch junge Menschen von 'Fridays for Future' nun endlich stärker ins Zentrum rückt", sagte der Bischof.

Ähnlich äußerte sich der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki. Die Bewahrung der Schöpfung sei schon lange vor Greta Thunberg ein Thema der christlichen Kirchen gewesen, sagte der katholische Kirchenmann der "Bild"-Zeitung. In der Debatte um den Klimaschutz erkennt Woelki "religiöse Züge": "Der Klimaschutz hat für manche gewissermaßen religiöse Züge angenommen", sagte er in dem Interview.

ARD-Moderator schaltet sich in Greta-Debatte ein

Dieter Nuhr nörgelt an ihr rum, und selbst Donald Trump äußert sich abfällig. Der Unmut über die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg scheint groß - und der Fernsehmoderator Jörg Pilawa (54) versteht‘s nicht. „Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich über jemanden wie Greta aufregen kann“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich glaube, die Aufregung kommt auch nur daher, weil wir alle wissen, dass sie recht hat.“

+ Greta Thunberg bei Klimaprotesten in Turin © dpa / Antonio Calanni

Er selbst fliege seit Jahren nicht mehr innerhalb von Deutschland, sondern nehme die Bahn. Zudem fahre er seit fünf Jahren ein Elektroauto und nutze auch das Fahrrad, sagte Pilawa, der in Hamburg lebt. Auch von seinen Kindern erwarte er umweltbewusstes Handeln: „Sie können nicht freitags zur Demo gehen, dann aber samstags mit dem Auto irgendwo hinkutschiert werden wollen, statt das Fahrrad zu nehmen.“

Jörg Pilawa (ARD) lobt Greta Thunberg - die demonstriert weiter

Die 16-jährige Klimaaktivistin demonstrierte am Freitag zusammen mit anderen Fridays-for-Future-Anhängern vor dem schwedischen Parlament. Dort hatte vor mehr als einem Jahr ihr Klimastreik begonnen hatte.

Begleitet wurde die erst kürzlich vom "Time"-Magazin zur Persönlichkeit des Jahres 2019 erklärte Thunberg von mehreren Sicherheitsleuten. Thunberg war zuletzt in einem Segelboot über den Atlantik zum UN-Klimagipfel nach New York gereist und anschließend zurück zur Klimakonferenz in Madrid.

ARD-Moderator Pilawa über Greta Thunberg - Auszeichnung des „Time“-Magazins

Thunberg sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, sie hoffe, dass die Auszeichnung des "Time"-Magazin" das Bewusstsein für die Kampagne schärft und andere motiviert, sich daran zu beteiligen". Ihre Pläne für die nächsten Monate hat die 16-Jährige bislang noch nicht bekannt gegeben.

Pilawa indes freut sich zum Jahresende über die dienstfreie Zeit. „Erstmals seit Jahren muss ich die Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel nicht arbeiten und kann bei meiner Familie sein und diese Zeit mit ihr verbringen“, sagte er der dpa. In den Vorjahren stand Pilawa, der in Hamburg lebt, an Silvester in der ARD als Moderator der „Silvester Show mit Jörg Pilawa“ vor der Kamera. In diesem Jahr wurde die Show erstmals aufgezeichnet und ist, im Gegensatz zu früher, nicht mehr live.

dpa/AFP/frs/nai

