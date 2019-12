Greta Thunberg reagiert auf Provokation von Trump: Auch Obama schaltet sich ein

Nach Twitter-Streit mit US-Präsidenten

Greta Thunberg reagierte kreativ auf einen bösen Tweet von Donald Trump. Auch Michelle Obama stellt sich auf ihre Seite.

Der Weltklimagipfel 2019 findet vom 2. bis zum 19. Dezember in Madrid statt.

findet vom statt. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist vor Ort.

ist vor Ort. Thunberg hat am Mittwoch, den 11. Dezember, ihre Rede vor der Versammlung gehalten.

Update vom 13. Dezember, 10.35 Uhr: Donald Trump provozierte Greta Thunberg. Die Schwedin reagierte prompt und schrieb selbstironisch ihren Status bei Twitter um. Trump forderte sie auf zu „chillen und eine Wutbewältigung“ zu machen. Darufhin reagierte Thunberg und bezeichnete sich selbst als eine, die jetzt chillen würde und an ihrem Wutproblem arbeite. Viele User feierten den Konter der Aktivistin. Nun springt ihr auch noch Michelle Obama zur Seite.

Sinngemäß schrieb die ehemalige First Lady: „Lass dich von niemandem unterkriegen. Du hast so viel zu bieten. Ignoriere deine Zweifler, mach dir bewusst, dass Millionen von Menschen dir zujubeln“. Michelle Obama ist bekanntlich kein großer Trump-Fan und bezeichente ihn einst als „frauenfeindlichen Rüpel“. Für viele Feministinnen ist Michelle Obama ein Vorbild und daher ist auch kein großer Zufall, dass sie sich auf die Seite von Greta stellt.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

18.42 Uhr: Vor der Wahl in Großbritannien hat Greta einen Appell an die Wahlberechtigten gesendet. Denn es handele sich auch um eine Klima-Wahl.

Trump provoziert Greta Thunberg mit bösem Tweet: Sie reagiert auf ungewöhnliche Weise

17.28 Uhr: Greta soll mal "chillen": US-Präsident Donald Trump hat es gar nicht gefallen, dass Klimaaktivistin Greta Thunberg vom "Time"-Magazin zur Persönlichkeit des Jahres gekürt wurde. Als "lächerlich" bezeichnete Trump die Auszeichnung am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter - und attackierte die 16-jährige Schwedin scharf: "Greta muss an ihrem Problem mit ihrer Wutbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund einen guten, altmodischen Film anschauen." Greta solle "chillen", also sich entspannen.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Dezember 2019

Thunberg reagierte umgehend und mit Ironie. In ihrem Twitter-Konto änderte sie ihr Profil in: "Eine Teenagerin, die an ihrem Problem mit der Wutbewältigung arbeitet. Sie chillt derzeit und schaut mit einem Freund einen guten, altmodischen Film."

Das "Time"-Magazin hatte die junge Klimaaktivistin am Mittwoch zur Persönlichkeit des Jahres 2019 erklärt. Der 16-Jährigen sei es gelungen, "Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt".

„Fridays for Future“ kritisiert Weltklimagipfel in Madrid

12.03 Uhr: Die Bewegung Fridays for Future hat die bisherigen Fortschritte beim Weltklimagipfel in Madrid als „unzureichend“ kritisiert und deshalb für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Statt sich den Problemen zu stellen, hätten die Teilnehmer wichtige Entscheidungen weiter verschoben, schrieben Aktivisten der Organisation, die die Verhandlungen in der spanischen Hauptstadt beobachten, am Donnerstag in einer Mitteilung. „Fridays for Future wird das nicht akzeptieren.“

„Der Trend scheint zu sein, dass wir uns immer weiter von den in Paris eingegangenen Verpflichtungen entfernen“, warnte die Klimaschutzbewegung mit Blick auf das Pariser Abkommen von 2015 zur Eingrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad. „Dieser Gipfel hat uns im Stich gelassen.“

Der weltweite Streik am 13. Dezember - dem Tag, an dem die zweiwöchige Konferenz eigentlich zu Ende gehen soll - solle darauf aufmerksam machen, „wie wenig sich Politiker um den Planeten sorgen.“ Gipfelteilnehmer in Madrid gehen davon aus, dass die UN-Konferenz auch dieses Mal etwas länger dauern könnte.

In Deutschland bewegt hingegen die neue SPD-Spitze weiter die Politik. Susanne Schmidt, Tochter von Helmut Schmidt, kritisierte die Partei, in der sie selbst Mitglied ist, scharf bei Maischberger.

Greenpeace-Aktivisten besetzen Gebäude des EU-Gipfels

11.28 Uhr: Nicht nur in Madrid geht es um die Klima-Krise. Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen das Gebäude des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs besetzt. Mehr als zwei Dutzend Umweltschützer erkletterten am Morgen die Fassade des Europa-Gebäudes in Brüssel und entrollten ein Banner mit der Aufschrift "Klima-Notstand" und weitere mit Flammen. Danach blieben sie auf der Fassade. Ein Vertreter des EU-Rates sagte, der am Nachmittag beginnende Gipfel werde in ein Nebengebäude verlegt, wenn die Besetzung anhalte.

Zentrales Thema des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs ist die Frage, ob sie sich bereits zu dem Ziel bekennen, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn und Tschechien fordern aber zuerst umfassende Finanzzusagen, um die Umstellung ihrer Wirtschaft auf erneuerbare Energien zu bewerkstelligen.

+ Greenpeace-Proteste vor EU-Gipfel. © dpa / Nils Quintelier

"Die Polizei greift derzeit ein", hieß es in einer Botschaft an die Mitarbeiter des EU-Rates, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. "Der Gipfel wird stattfinden, aber es wird überlegt, ob er in das JL-Gebäude verlegt wird." Dieses liegt direkt daneben, dort hatten die Staats- und Regierungschefs ihre Gipfel bis zur Fertigstellung des Europa-Gebäudes abgehalten.

Wie ein AFP-Korrespondent berichtete, befanden sich gegen 10.00 Uhr Feuerwehr-Fahrzeuge vor dem Gebäude und fuhren Drehleitern aus - offenbar, damit die Polizei die angeseilten Aktivisten von der Fassade holen kann. Ob dies gelingt, war aber offen.

Greta Thunberg zur Person des Jahres gekürt

Update vom 12. Dezember 2019, 9.12 Uhr: Die schwedische KlimaaktivistinGreta Thunberg ist als jüngste Persönlichkeit überhaupt vom „Time Magazine“ zur Person des Jahres gekürt worden. „Greta Thunberg ist die überzeugendste Stimme zur wichtigsten Angelegenheit unseres Planeten geworden“, erklärte das US-Magazin am Mittwoch. Was mit einem empörten Teenager und einem plötzlichen Ausbruch der Rebellion begonnen habe, sei zu einem der unwahrscheinlichsten und schnellsten Aufstiege zu globalem Einfluss der Weltgeschichte geworden, schrieb das Magazin über die 16-Jährige. Die Jugendliche, die einst einsam vor dem Parlament in Stockholm protestiert habe, sei innerhalb von etwas mehr als einem Jahr zur Anführerin einer weltweiten Jugendbewegung geworden.

Die „Time“-Redaktion würdigt mit dem Titel seit 1927 die Persönlichkeiten des Weltgeschehens, die das vergangene Jahr am stärksten geprägt haben. 2015 - im Jahr der Flüchtlingskrise - war zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Person des Jahres ernannt worden. Ein Jahr später wurde das Donald Trump, nachdem er kurz zuvor die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. 2018 wurde unter anderen der ermordete saudische Journalist Jamal Khashoggi gemeinsam mit weiteren Reportern zur Person des Jahres gekürt. In der Vergangenheit gehörten auch Königin Elizabeth II., Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela sowie Adolf Hitler und Josef Stalin zu den Geehrten.

Greta Thunberg wütet auf der Klimakonferenz gegen Merkel, Trump und Co.: „Das ist Irreführung!“

12.01 Uhr: Während in Madrid der UN-Klimagipfel tagt, treibt die neue EU-Kommission ein Riesenprogramm für ein klimafreundliches Europa voran. Allerdings kommen Details erst 2020 und 2021. Kritikern dauert das zu lange. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ihren „Green Deal“ als Europas neue Wachstumsstrategie verteidigt.

„Er wird die Emissionen senken und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und unsere Lebensqualität verbessern“, schrieb sie kurz vor der Präsentation ihres Plans für ein „klimaneutrales“ Europa bis 2050 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Zweifeln aus der Wirtschaft widersprach sie: „Wir wissen, dass wir es schaffen können.“ Mit dem umfassenden Gesetzgebungsprogramm zu Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft soll Europa binnen 30 Jahren klimafreundlich umgebaut werden. Gedacht ist die Ankündigung als Signal an den EU-Gipfel am Donnerstag, bei dem es auch um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 geht, und den laufenden UN-Klimagipfel Madrid.

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”



Here’s a small part from my speech today at the #cop25 in Madrid. pic.twitter.com/Dg8pz969yS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019

Thunberg mahnte im Plenum in Madrid bei einer auf wissenschaftliche Daten zu CO2-Emissionen und die Erderwärmung gestützten Rede aber davor, noch 30 Jahre zu warten, um Klimaneutralität zu erreichen.

Jetzt wurde Greta Thunberg eine große Ehre zu Teil: Sie wurde zur „Person des Jahres“ gekürt.

10.55 Uhr: Die junge Schwedin erklärte unter dem Applaus der Anwesenden: „2050 Treibhausgas-Neutralität zu erreichen bedeutet gar nichts, wenn die Emissionen inzwischen noch für ein paar Jahre weitergehen wie bisher. Denn unser verbleibendes Budget wird dann aufgebraucht sein.“ Sie monierte scharf, dass die Verhandlungen in Madrid so schleppend vorankämen. „Es gibt überhaupt kein Gefühl der Dringlichkeit“, warf sie den Politikern vor.

Greta Thunberg wütet auf Klimakonferenz gegen Merkel, Trump und Co.: „Das ist Irreführung!“

9.42 Uhr: Die größte Gefahr sei es, wenn Politiker und CEOs Aktionen gegen den Klimawandel verkaufen, die gar keine seien. Die Klimaziele der Staaten reichten nicht aus. Greta wettert gegen die Staatschefs: „So viele reiche Länder haben angekündigt, dass sie ihre Emissionen so und so stark bis dann und dann senken wollen. Das ist keine Führung, das ist Irreführung!“ Länder fänden clevere Wege, um echten Klimaschutz zu umgehen. „Unsere Führer benehmen sich nicht, wie wenn es einen Notfall gebe.“

Es sind nicht die ersten harten Worte, die Angela Merkel dieser Tage zu hören bekommt. Auch Putins Rechtfertigung des Tiergarten-Mords von Berlin dürfte der Kanzlerin schwer im Magen liegen.

9.36 Uhr: Greta Thunberg appelliert an das Gewissen ihrer Zuhörer: „Das ist meine Botschaft: Wie können Sie auf diese Zahlen reagieren, ohne auch nur ein bisschen Panik zu haben? Wie könnt ihr nicht wenigstens ein bisschen sauer werden, wenn sich nichts ändert?“

9.32 Uhr: Thunberg beginnt ihre Rede: „Vor kurzem sprach ich noch zu niemanden, wenn ich nicht musste. Aber dann begann ich zu den Menschen zu reden. Ich sagte Sachen wie ,Unser Haus brennt` oder ,How dare you`. Aber das werde ich heute nicht tun, weil sich alle nur auf diese Stellen konzentrieren.“ Sie wolle lieber über die Probleme reden so lange sich nichts ändert, werde sie ihre Appelle immer wieder wiederholen.

„Greta die Große“: Klimaaktivistin zum Mensch des Jahres gewählt

9.25 Uhr: Das österreichische Nachrichtenmagazin hat Greta Thunberg zum Mensch des Jahres gewählt. „Greta die Große“ wird die schwedische Aktivistin genannt. Das Magazin begründet seine Entscheidung so: „Die 16-jährige Schwedin hat im Alleingang geschafft, was vor ihr niemandem gelungen ist: Sie zwingt nicht nur die Mächtigen, sich dem Thema Klimawandel ernsthaft zu stellen – sondern auch jeden Einzelnen von uns.“

Update vom 11. Dezember 2019, 9.10 Uhr: Greta Thunberg wird gleich ihre mit Spannung erwartete Rede bei der UN-Klimakonferenz in Madrid halten

Greta Thunberg zur Person des Jahres gewählt?

Update vom 10. Dezember, 14.59 Uhr: Wird Greta Thunberg von der Times zur „Person des Jahres“ gekürt? Das US-Nachrichtenmagazin stellt seit 1927 jährlich Kandidaten auf, die seiner Meinung nach die vergangenen Monate maßgeblich beinflusst haben. Die 16-jährige Klimaaktivistin hat es dieses Jahr in die Top-Five geschafft.

Final five on the list for TIME’s 2019 Person of the Year:



-House Speaker Nancy Pelosi

-President Donald Trump

-The whistleblower

-The Hong Kong protesters

-16-year-old climate activist Greta Thunberg pic.twitter.com/M6oUtZx6Z8 — TODAY (@TODAYshow) December 10, 2019

Ihre Konkurrenz: US-Präsident Donald Trump, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der Whistleblower, der das Impeachment-Verfahren gegen Trump angestoßen hat, sowie die Demonstranten in Hongkong. Die „Person of the Year“, so der englische Titel, soll am 11. Dezember bekannt gegeben werden.

Wissenschaftler wegen Greta Thunberg alarmiert: „Keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“

Madrid - Renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben bei einem Event der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg beim Weltklimagipfel vor den verheerenden Bedrohungen durch die Klimakrise gewarnt. „Die Diskrepanz zwischen dem, was hier hinter verschlossenen Türen bei den Verhandlungen passiert und der Realität da draußen ist verstörend“, sagte Rachel Cleetus von der Union of Concerned Scientists (Vereinigung besorgter Wissenschaftler). „Wo immer wir hinschauen, sehen wir schon Veränderungen durch den Klimawandel, von den höchsten Bergen über die entlegensten Regionen bis hin zu den tiefsten Ozeanen“, betonte Ko Barrett vom Weltklimarat (IPCC).

Video: Das wussten Sie noch nicht über Greta Thunberg

Greta Thunberg und Luisa Neubauer organisieren Event in Madrid

Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer hatten die Veranstaltung in Madrid organisiert. „Es ist toll, dass so viele junge Leute hier in Madrid sind, aber wir müssen auch die Wissenschaftler anhören“, sagte die Schwedin. Neubauer fügte hinzu: „Seit dem letzten Gipfel 2018 in Kattowitz ist viel passiert, jeder kennt heute den Namen Fridays for Future.“ Wenn es aber nun keine konkreten Ergebnisse gebe, dann sei letztlich gar nichts erreicht worden. Deshalb seien wissenschaftliche Daten so wichtig, um Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben.

Tomorrow morning at 08:45 - 09:45 @Luisamneubauer and I will host UNITE BEHIND THE SCIENCE

Action Hub, Hall4.

With Ko Barrett, IPCC Vice-Chair

Rachel Cleetus, Union of Concerned Scientists

Sivan Kartha, SEI

William Moomaw, The Fletcher School

Youba Sokona, IPCC Vice-Chair #cop25 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 9, 2019

Thunberg ist immer wieder Gegenstand heftiger Debatten. Der deutsche Komiker Dieter Nuhr zieht oft über die Schwedin her. TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann schlägt sich aber auf die Seite der Aktivistin und schießt gegen Dieter Nuhr.

Sivan Kartha vom Stockholm Environment Institute erläuterte eindringlich, dass die Folgen der Erderwärmung völlig unklar seien, „weil es so etwas noch nie gegeben hat“. Wenn das Ziel des Pariser Klimapaktes, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad und möglichst unter 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreicht werde, drohten aber Katastrophen - etwa durch Monsune, das Absterben der Korallenriffe und Waldbrände. „Was passiert, wenn die Erde drei, vier oder sogar fünf Grad wärmer wird? Wir wissen es nicht, und wir können es nicht wissen.“ So zu tun, als könnten die Konsequenzen abgeschätzt werden, „ist keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“, so Kartha.

UN-Klimakonferenz in Madrid - Greta kommt

196 Staaten und die EU verhandeln vom 2. bis zum 19. Dezember 2019 darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sprach in Madrid von einem„Krieg gegen die Natur“, der beendet werden müsse.

Bis 2020 sollen alle Staaten ehrgeizigere Pläne zur Reduzierung ihres Treibhausgas-Ausstoßes vorlegen. Dafür sollen in Madrid die notwendige Unterstützung und auch Druck aufgebaut werden. Zudem geht es um Regeln, nach denen Staaten und Unternehmen Klimaschutz in anderen Ländern finanzieren können - dabei kommt es aus Sicht der deutschen Bundesregierung darauf an, dass nichts doppelt angerechnet wird. Ein weiteres Thema soll die Finanzierung von Schäden durch Extremwetter in ärmeren Ländern sein, die mit dem Klimawandel zunehmen dürften.

Derweil gaben die USA bekannt, dass eine ballistische Rakete getestet wurde - was erst durch die Aufkündigung eines Vertrags möglich wurde. Donald Trump Jr. macht derweil Schlagzeilen, weil er ein seltenes Tier erschossen haben soll - und das zunächst ohne Genehmigung.

dpa/md

Rubriklistenbild: © dpa / Paul White