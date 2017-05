Greenpeace protestiert mit Banner am Eiffelturm gegen Le Pen

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“

Paris - Zwei Tage vor dem Finale der französischen Präsidentenwahl haben Greenpeace-Aktivisten ein Banner gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Eiffelturm angebracht.

Auf dem gelben Transparent waren die französischen Revolutionswerte „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und das Schlagwort „#resist“ zu lesen, das Amerikaner bei Protesten gegen Präsident Donald Trump genutzt hatten.

„Lassen wir die Front National nicht unsere Werte in Gefähr bringen“, schrieb Greenpeace bei Twitter. Die Kletter-Aktivisten der Organisation brachten das Banner am Freitagmorgen unterhalb der ersten Plattform des Pariser Wahrzeichens an.

+ © AFP „Für Greenpeace kann die Antwort auf die Nöte unserer Gesellschaft nicht Fremdenfeindlichkeit und Abschottung sein, sondern Kooperation, Solidarität und Offenheit“, erklärte der Generaldirektor von Greenpeace Frankreich, Jean-François Julliard.

Die Front-National-Politikerin Le Pen trifft in der Stichwahl am Sonntag auf den sozialliberalen Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Die Abstimmung gilt als Schicksalswahl für Europa. Macron liegt in Umfragen vorn.

