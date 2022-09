Gazprom nimmt Gastransport durch Nord Stream 1 nicht wieder auf: Konzern nennt Details

Ostseepipeline

Entgegen vorheriger Ankündigungen wird am Samstag kein Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 fließen.

Moskau – Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Samstag (3. September) an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Freitag bei Telegram mit. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. (dpa)

