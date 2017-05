Trump: „Habe kein Problem mit Deutschland, aber...“

G7-Gipfel im Ticker

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen tagen an diesem Wochenende in Italien. Wir begleiten den G7-Gipfel 2017 im Ticker.

Der G7-Gipfel 2017 findet in Taormina (Italien) statt.

Die Staatschef der sieben führenden Industrienationen trifft sich, um über Konflikte und Wirtschaftsthemen zu debattieren.

Es ist der erste große Gipfel für US-Präsident Donald Trump. >>> Ticker aktualisieren<<<

13.50 Uhr:

Nach der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an Deutschland hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) unterdessen den deutschen Handelsüberschuss gegenüber den USA verteidigt. IW-Expertin Galina Kolev sagte der Heilbronner Stimme vom Samstag mit Bezug auf die Autoindustrie, Trump verkenne "die Bedeutung der deutschen Hersteller" für die US-Wirtschaft. Die deutschen Konzerne sicherten hunderttausende Arbeitsplätze und exportierten in den USA hergestellte deutsche Marken in die ganze Welt, sagte Kolev der Zeitung. Deutsche Autohersteller hätten im Jahr 2016 rund 850.000 Fahrzeuge in den USA produziert.

12.55 Uhr: Donald Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn hat am Freitag vor Reportern bestätigt, dass in der Diskussion mit der EU-Spitze in Brüssel über den deutschen Handelsüberschuss mit den USA die Worte „very bad“ über Deutschland gefallen sind. In deutschen Medien wurde dies mit „sehr böse“ oder „sehr schlecht“ übersetzt. Laut Cohn sagte Trump: „Ich habe kein Problem mit Deutschland, ich habe ein Problem mit dem deutschen Handel.“

12.45 Uhr: Nach dem Terroranschlag von Manchester mit 22 Todesopfern wollen Frankreich und Großbritannien Internetkonzerne beim Antiterrorkampf in die Pflicht nehmen. Die Unternehmen hätten ihren Teil der Verantwortlichkeit, vor allem beim Verbreiten von dschihadistischer Propaganda. Das verlautete aus Élyséekreisen nach einem etwa einstündigen Treffen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May Gipfels. Die EU sei in den Verhandlungen mit London über den Brexit geeint, hieß es weiter.

12.30 Uhr: EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht unmittelbar vor Beginn des Treffens von "einem der herausforderndsten G7-Gipfel seit Jahren". Er mahnte die großen Industriestaaten zur Einigkeit - anderenfalls könne "die Lage der Welt wirklich außer Kontrolle geraten", warnte er.

12.15 Uhr: Mehr zu sagen hatte Trump über den Konflikt mit Nordkorea: Er sei zuversichtlich, dass der Streit gelöst werden wird, betonte er. "Das ist ein großes Problem, das ist ein Welt-Problem", sagte Trump am Freitag vor Beginn des G7-Gipfels. "Es wird gelöst werden, darauf können Sie wetten", fügte er hinzu.

G7-Gipfel 2017: Trump schweigt zu „very bad“-Kommentar

12.05 Uhr:

Donald Trump hat am Freitag eine Nachfrage zu seiner Kritik am deutschen Handelsüberschuss unbeantwortet gelassen. Vor seinem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des G7-Gipfels im italienischen Taormina wurde er nach Angaben von anwesenden Journalisten gefragt: „Haben Sie gesagt, dass Deutschland sehr schlecht (very bad) ist?“ Daraufhin sagte er kein Wort.

12.00 Uhr: Zu der größten Demonstration werden am Samstagnachmittag in dem Ort Giardini Naxos - südlich vom Tagungsort der Staats- und Regierungschefs in Taormina - mehr als 3000 Teilnehmer erwartet. „Wir sprechen über das, was beim Gipfel nicht zur Sprache kommt - Menschenrechte zum Beispiel“, sagte Gianmarco Catalano vom Organisationskomitee der Proteste „No G7“ am Freitag. Es solle ein friedlicher Protest werden. „Es geht hier nicht um Gewalt.“ Aus Angst vor Randale wurden Geschäfte und Restaurants in Giardini Naxos dennoch schon am Freitag verbarrikadiert.

11.50 Uhr: Auch bei Protesten im Umfeld des Gipfels ist Trump Thema. Mit einer Freiheitsstatue in einer Schwimmweste am Strand von Taormina hat Greenpeace für eine zügige Umsetzung des Pariser Klimaabkommens demonstriert. „Die G7-Staaten haben das Problem Klimawandel maßgeblich verursacht, jetzt müssen sie auch bei der Lösung vorangehen“, sagte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss. Trumps Haltung zum Pariser Klimaabkommen gilt als unsicher.

11.45 Uhr: Auch zum Auftakt des G7-Gipfels steht Donald Trump im Mittelpunkt. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bestätigte vor dem Gipfel-Start Trumps umstrittene Äußerungen vom Donnerstag. „Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem", sagte Juncker in Taormina. Er fügte auf Deutsch hinzu: „‘Bad‘ heißt nicht böse - schlecht reicht ja schon".

+++ Am Freitag, 26. Mai, und Samstag, 27. Mai, treffen sich die Staats- und Regierungschef der G7-Gruppe im sizilianischen Taormina. Wir halten Sie in diesem News-Ticker über alle Entwicklungen und Ergebnisse des G7-Gipfels 2017 auf dem Laufenden.

G7-Gipfel 2017: Das sind die Teilnehmer

Vier der sieben Staats- und Regierungschef nehmen zum ersten Mal an einem Treffen der führenden Industrienationen teil. Deutschland Kanzlerin Angela Merkel und Japans Premierminister Shinzo Abe regieren jeweils seit 2005 und sind damit am längsten dabei. Für Kanadas Premierminister Justin Trudeau ist es der zweite G7-Gipfel.

Eine Rückkehr zu einem G8-Gipfel mit Russland ist weiterhin nicht in Sicht. Voraussetzung dafür wäre die Rückgabe der von Russland annektierten ukrainische Halbinsel Krim.

Die Teilnehmer im Überblick:

Deutschland (Bundeskanzlerin Angela Merkel)

USA (Präsident Donald Trump)

Großbritannien (Premierministerin Theresa May)

Frankreich (Präsident Emmanuel Macron)

Italien (Premierminister Paolo Gentiloni)

Japan (Premierminister Shinzo Abe)

Kanada (Premierminister Justin Trudeau)

G7-Gipfel 2017: Das sind die wichtigsten Themen

Handel, Klima und Sicherheit heißen die drei großen Themenbereiche, die beim G7-Gipfel 2017 ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Gerade nach dem jüngsten Anschlag in Manchester muss über die Prävention von Terrorismus gesprochen werden. Daneben will Gastgeber Italien, das von Migrationsströmen besondern betroffen ist, die Flüchtlingskrise in der G7-Runde thematisieren. Deutsche Diplomaten erhoffen sich außerdem neue Strategien im Syrien-Konflikt und auch die drohende Hungersnot in Somalia soll angesprochen werden.

Das zweite große Themengebiet umfasst die „UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Die Staats- und Regierungschefs werden sich also auch mit dem Klimawandel und der Lebensmittelversorgung auseinandersetzen. Daneben geht es um den Freihandel und die Entwicklung der Weltwirtschaft.

G7-Gipfel 2017: Diese Ergebnisse sind erwartbar

Der G7-Gipfel wird vor allem Klarheit darüber schaffen, wie sich die neuen Amtsinhaber im Vergleich zu ihren Vorgängern in den internationalen Verhandlungen positionieren. Das trifft vor allem auf US-Präsident Trump zu, der eine völlig gegenteilige Handels- und Klimapolitik verfolgt als sein Vorgänger Obama. Von dem Pariser Klimaabkommen, das die Vereinten Nationen 2015 formuliert haben, distanziert sich Trump beispielsweise deutlich.

In Deutschland fürchtet man daher bereits, dass die diesjährign Verhandlungen extrem schwierig werden. Daher werden die geforderten Ziele auch minimal formuliert. Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Beschlüsse der Gruppe nicht hinter die bisherigen Vereinbarungen zurückfielen, hieß es vor dem Gipfel aus Berlin.

Der Fokus beim G7-Gipel liegt also zunächst auf dem Austausch zwischen den Staats- und Regierungschefs und dem Herausstellen von Gemeinsamkeiten, etwa in den Bereichen Entwicklung und Gesundheit.

