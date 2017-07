G20-Gipfel in Hamburg: Elton-John-Konzert abgesagt!

News-Ticker

Der News-Ticker zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Angela Merkel verrät Details aus dem Gespräch mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Außerdem: Popstar Elton John musste sein Konzert absagen.

13.52 Uhr: Die Bundeskanzlerin hat auch beim G20-Gipfel allerhand zu tun. Nachdem sie am Dienstag Chinas Präsident getroffen hat, stehen am Donnerstag noch Treffen mit US-Präsident und voraussichtlich mit Recep Tayyip Erdogan an. Das Gespräch mit dem türkischen Staatsoberhaupt vor Beginn des G20-Gipfels am Freitag finde auf Wunsch Ankaras statt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit.

13.35 Uhr: Eine Meldung, die im Zuge des G20-Gipfels für Aufsehen sorgt: Elton John hat sein für Samstag in der Hansestadt geplantes Konzert wegen der Auswirkungen des Gipfels verschoben. Angesichts der am Hamburger Flughafen geltenden Beschränkungen habe das Tourneeflugzeug zunächst keine Landegenehmigung erhalten, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite seines Konzertveranstalters.

Durch den Einsatz von Hamburger Behörden und des Flughafens sei dies später zwar doch noch gelungen. Aber zu diesem Zeitpunkt sei die gesamt Personal-, Reise- und Logistikplanung bereits umgestellt und "schweren Herzens" die Entscheidung getroffen worden, das Hamburger Konzert auf den 5. Dezember zu verlegen.

12.55 Uhr: Ein weiteres Thema beim Treffen zwischen Merkel und Xi Jinping war der Zugang deutscher Unternehmen zum chinesischen Markt. Wie Merkel im Anschluss betonte, habe sie im Gespräch mit Staatspräsident Xi Jinping deutlich gemacht, dass Deutschland von Peking "gleichberechtigt behandelt werden" wolle und beide Länder einander einen "Marktzugang ermöglichen" müssten, sagte die Kanzlerin am Mittwoch nach dem Treffen in Berlin. "Das ist für unsere Unternehmen sehr sehr wichtig", fügte Merkel hinzu.

12.38 Uhr: Angela Merkel will auch mit Hilfe von China ein Scheitern des G20-Gipfels in Hamburg vermeiden. Es stünden schwierige Verhandlungen bevor, sagte die Kanzlerin am Mittwoch nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Kanzleramt in Berlin. „20 Staaten zusammenzubringen in all ihren Entwicklungen und ihren Vorstellungen ist nicht ganz einfach, aber die Troika arbeitet eng zusammen.“

12.17 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen wichtigen Verbündeten angesichts weltweiter Unsicherheit und Krisen. Es sei eine große Freude, „Sie hier begrüßen zu können in einer Zeit der Unruhe in der Welt“, sagte Merkel am Mittwoch zur Begrüßung Xis im Kanzleramt in Berlin. China und Deutschland könnten einen Beitrag dazu leisten, „diese Unruhe auch etwas zu besänftigen und daraus eine etwas ruhigere Welt zu machen“. Sie glaube, dass der Besuch „eine gute Gelegenheit ist, unsere umfangreichen strategischen Beziehungen auch zu erweitern und zu verbreitern“.

Das Treffen Merkels mit Xi dient auch der Vorbereitung des am Freitag in Hamburg beginnenden G20-Treffens der großen Wirtschaftsmächte und der EU. Die Kanzlerin hatte den chinesischen Präsidenten bereits am Dienstag zum Abendessen im kleinen Kreis empfangen. Am Mittwochmorgen begrüßte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast mit militärischen Ehren in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Am Nachmittag wollten Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo besuchen, die vor wenigen Tagen aus China eingetroffen waren.

G20-Gipfel 20017 in Hamburg: Erste Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten

+++ Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat es am Dienstagabend erste größere Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Nach Angaben einer Sprecherin der Beamten blockierten etwa tausend Menschen eine Straßenkreuzung im Schanzenviertel im Stadtteil St. Pauli. Die Einsatzkräfte setzen demnach auch einen Wasserwerfer ein, um die Menge zu vertreiben. Aufforderungen zum Verlassen der Straße seien die Menschen zuvor nicht gefolgt. Gegen Mitternacht habe sich die Situation dort wieder beruhigt.

G20-Gipfel in Hamburg: Diese Länder nehmen 2017 teil

+++ Beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg trifft sich die „Gruppe der 20“. Diese Gruppe umfasst die Europäische Union (EU) und die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer:

Argentinien

Australien

Brasilien

China

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Indien

Indonesien

Italien

Japan

Kanada

Mexiko

Russland

Saudi-Arabien

Südafrika

Südkorea

Türkei

USA

+++ Die G20-Gruppe repräsentiert zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 80 Prozent des Handels.

+++ Beschlüsse des G20-Gipfels sind für die Mitglieder nicht bindend. Wichtig sind vor allem die informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs.

G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Wie verhalten sich Trump und Erdogan?

+++ Wie verhält sich der neue US-Präsident beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg? Trotz kontroverser Ansichten zu Themen wie Klimaschutz oder Handelspolitik hat Donald Trump Kanzlerin Angela Merkel seine Unterstützung beim G20-Gipfel in Hamburg zugesagt. In einem Telefonat der beiden habe Trump erklärt, er freue sich darauf, Kanzlerin Merkel zu helfen, den Gipfel zu einem Erfolg zu machen, teilte das Weiße Haus mit. Die beiden hätten in einem Gespräch Themen wie Klima, eine Initiative zur Förderung von Unternehmerinnen sowie Handel angesprochen, darunter die weltweite Überkapazität von Stahl. Es wird damit gerechnet, dass Trump wegen seiner nationalistischen Handelspolitik sowie der kontroversen US-Klimapolitik für Streit bei dem Treffen sorgen könnte.

+++ Auch der Raketen-Streit zwischen den USA und Nordkorea wird ein Thema beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg sein. Einen Tag nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärischer Stärke demonstriert und weitere Sanktionen gegen den isolierten Staat angedroht. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas am Mittwoch eine gemeinsame Raketenübung ab.

+++ Krach geben könnte es wegen eines Auftritts des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Seinen geplanten Besuch in Deutschland wollte Erdogan auch für öffentliche politische Auftritte in der Bundesrepublik nutzen. Das lehnt die Bundesregierung entschieden ab - und warnte auch vor einem Überraschungsauftritt in einem Konsulat. „Ich höre oder lese von Gerüchten über mögliche Auftritte an Generalkonsulaten, vielleicht per Videoschalte“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Für die Bundesregierung kann ich nur bekräftigen, dass Auftritte dieser Natur mit einer hinreichend langen Vorlauffrist bei der Bundesregierung per Verbalnote, an das Auswärtige Amt gerichtet, zu beantragen wären.“ Alles andere wäre ein Verstoß gegen den von der deutschen Regierung vorgebrachten Willen.

