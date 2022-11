Ukraine-Krieg: Selenskyj über Sieg in Cherson – „Heute ist ein historischer Tag“

News-Ticker

In den befreiten Teilen der Region Cherson wurden Leichen von Zivilpersonen gefunden. Die Ukraine baut eine Mauer an der Belarus-Grenze. Der News-Ticker.

Kiew erobert Cherson: Wichtiger Erfolg für die Ukraine im Krieg mit Russland

Wichtiger Erfolg für die Ukraine im Krieg mit Russland Strategisch wichtige Stadt: Die Eroberung Chersons eröffnet neue strategische Optionen im Ukraine-Krieg

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen stammen teils von den Kriegsparteien. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.40 Uhr: Während nach Russlands Rückzug aus der Region Cherson vielen Menschen feierlich zumute ist, warnen ukrainische Behörden davor, voreilig in die Heimat zurückzukehren. „Immer mehr Siedlungen kehren unter ukrainischer Flagge zurück“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewytsch, in einem Video.

„Ich verstehe, dass alle Heimweh haben und so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren wollen“, sagte er weiter. Dennoch bitte er alle „noch ein wenig zu warten“, da die Lage aktuell „zu gefährlich“ sei. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass russische Truppen die gerade geräumten Siedlungen künftig beschießen wird – eine Befürchtung, die sich bereits am Freitagnachmittag teilweise bewahrheitete (s. Update v. 16.50 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Wiederaufbau befreiter Gebiete soll möglichst schnell beginnen

+++ 21.45 Uhr: Die ukrainischen Behörden wollen schon bald mit dem Wiederaufbau in den befreiten Gebieten im Süden des Landes beginnen. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, das an Cherson angrenzt, besuchte am Freitag die kleine Stadt Snihuriwka, um über „die Wiederherstellung des Lebens in den befreiten Gebieten der Region“ zu sprechen. Darüber berichtet CNN.

„Wir arbeiten bereits daran, die befreiten Gemeinden mit Strom und Kommunikation zu versorgen und das Fernsehsignal wiederherzustellen. Morgen werden wir voraussichtlich die Lager mit humanitärer Hilfe für die Bevölkerung auffüllen“, sagte Kim. Dabei forderte er die Bevölkerung auf, sich vor den von den Russland zurückgelassenen Sprengkörpern in Acht zu nehmen. „Obwohl die zuständigen Dienste bereits mit der Beseitigung von Minen in den befreiten Gebieten begonnen haben, mahne ich die Anwohner zur Vorsicht“, fügte Kim hinzu.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht nach Cherson-Befreiung von „historischem Tag“

+++ 20.50 Uhr: Nach dem Abzug der russischen Soldaten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem weiteren Vorrücken der eigenen Truppen auf die Gebietshauptstadt Cherson im Süden des Landes berichtet. „Heute ist ein historischer Tag“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Freitagabend. Noch sei die Stadt nicht komplett von der „Präsenz des Feindes“ befreit, erklärte er. Ukrainische Spezialeinheiten seien aber bereits vor Ort. Die Bewohner von Cherson entfernten zudem selbstständig russische Symbole von Straßen und Gebäuden .



Selenskyj veröffentlichte auch ein Video, das Autokorsos und Jubelchöre für die anrückenden ukrainischen Soldaten zeigen soll. Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensiven hatte Russland am vergangenen Mittwoch den Abzug der eigenen Truppen aus dem nordwestlich des Flusses Dnipro gelegenen Teil Chersons angekündigt. Dort liegt auch die gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson.

News zum Ukraine-Krieg: Satellitenbilder zeigen neue Schäden an Damm in Region Cherson

+++ 20.20 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden sind an einem kritischen Damm, der den Fluss Dnipro bei Nowa Kachowka in der Region Cherson überspannt, neue Schäden entstanden, berichtet CNN. Dies zeigten Satellitenbilder. Das Wasser ströme aus drei Schleusentoren am Damm, an dem sich ein großes Wasserkraftwerk befinde. Es sei unklar, wie der jüngste Schaden in der Nähe des Westufers verursacht wurde.

Zudem berichtet der US-Fernsehsender von Explosionen rund um den Damm. Ein Foto, das am Nachmittag in den sozialen Medien auftauchte, zeigt Wasser, das aus den Schleusentoren am Damm fließt. Obwohl die ukrainischen Streitkräfte große Teile des Gebiets von Cherson befreit haben, scheinen sie dem Bericht zufolge die Kontrolle über den Staudamm von Nowa Kachowka bislang nicht übernommen zu haben.

News zum Ukraine-Krieg: Leichen von Zivilpersonen in Cherson entdeckt

+++ 19.20 Uhr: Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilt, haben die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden die sterblichen Überreste von drei Zivilpersonen gefunden, die während der russischen Besetzung von Beryslaw in der Region Cherson getötet worden seien. Die Leichen, die weiter untersucht würden, hätten Schädelbrüche und seien in einem Keller gefunden worden.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen bauen Mauer an Belarus-Grenze

+++ 18.10 Uhr: An der Nordgrenze der Ukraine, an der Grenze zu Belarus, werde eine Mauer gebaut, auch die an Russland grenzenden Gebiete würden befestigt, teilte Kyrylo Tymoshenko, stellvertretender Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, auf Telegram mit. Ein Graben, ein Damm, eine Stahlbetonmauer mit Stacheldraht: Dies seien die technischen Barrieren, die in der Oblast Wolhynien gebaut würden. Etwa drei Kilometer der Grenze seien damit bereits gesichert, und die Arbeiten gingen weiter. Auch in den Oblasten Riwne und Schytomyr würden Arbeiten durchgeführt. Das sei noch nicht alles, aber die Einzelheiten werde man nicht verraten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt aufgegebene Gebiete in Cherson

Update vom Freitag, 11. November, 16.50 Uhr: Kurz nach dem Abzug der eigenen Truppen aus der ukrainischen Gebietshauptstadt Cherson und weiteren Orten hat Russland eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf die gerade erst aufgegebene Region begonnen. „Aktuell werden Truppen und Militärtechnik der ukrainischen Streitkräfte auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro beschossen“, teilte Russlands Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow mitgeteilt, alle russischen Einheiten in dem südukrainischen Gebiet seien auf die linke Flussseite gebracht worden. Insgesamt handelt es sich laut Angaben aus Moskau um mehr als 30.000 Soldaten, die nun südöstlich des Dnipro stationiert seien.

Die ukrainische Seite hatte sich auf Angriffe auf die gerade erst zurückeroberten Orte bereits eingestellt. Die Pressesprecherin des Kommandos Süd der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk, erklärte am Freitag im Fernsehen, die Streitkräfte rechneten mit „massivem Beschuss“ Chersons. Das sei alleine schon durch die Nähe der neuen Verteidigungslinie der Russen auf dem gegenüberliegenden Ufer des Dnipro begründet, sagte sie.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten in Cherson sollen sich ergeben

Erstmeldung vom Freitag, 11. November: Cherson – Im Ukraine-Krieg ist es den Verteidigern offenbar gelungen, die Großstadt Cherson zurückzuerobern. Das gab das ukrainische Verteidigungsministerium laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent bekannt. „Cherson gehört wieder zur Ukraine, unsere Streitkräfte haben die Stadt betreten“, so das Statement aus Kiew.

Die noch in der Stadt befindlichen Soldaten Russlands wurden aufgefordert, sich umgehend zu ergeben. Dies sei die einzige Möglichkeit, den eigenen Tod zu verhindern. „Jeder russische Soldat, der Widerstand leistet, wird zerstört“, so die Drohung im Wortlaut.

News zum Ukraine-Krieg: Kiews Artillerie nun in Position

Auf Bildern, die unterer anderem auf dem Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet wurden, waren angeblich Soldaten zu sehen, die die ukrainische Flagge im Stadtzentrum Chersons hissten. Diese Bilder lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ebenfalls am heutigen Freitag hatte aber auch das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, die russischen Streitkräfte hätten sich im Ukraine-Krieg vollends aus Cherson zurückgezogen.

Cherson gilt als strategisch wichtige Stadt im Ukraine-Krieg. Durch die Eroberung der Stadt an den Ausläufern des Flusses Dnepr dürfte es den Truppen Kiews leichter fallen, Truppen im Süden des Landes zu verschieben.

Außerdem bringt die Kontrolle Chersons die ukrainische Artillerie in Reichweite, wichtige Nachschubrouten der russischen Armee unter Beschuss zu nehmen – vor allem dank moderner Waffen, die Kiew vom Westen zur Verfügung gestellt bekommt. Erst am Donnerstag hatte das Pentagon moderne Waffensysteme im Wert von 400 Millionen US-Dollar aus den USA für die Ukraine zugesagt. Darin enthalten soll auch Munition für HIMARS-Artilleriesysteme sein. (dil/nak mit dpa)

