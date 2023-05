Putin verabschiedet neues Gesetz für besetzte Gebiete – Trümmer-Warnung in Kiew

News-Ticker

Russland wagt wohl eine neue Offensive in Bachmut. Die Ukraine meldete zuvor zurückeroberte Gebiete. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 18. Mai, 6.40 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes hat es am Donnerstagmorgen nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Explosionen gegeben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in Schutzräumen zu bleiben. Herabfallende Trümmerteile gebe es im Kiewer Bezirk Darnyzkyj, Angaben über Opfer und Schäden würden überprüft, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, im Messengerdienst Telegram. Die Luftabwehr „funktioniert“, ergänzte er.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geriet durch herabfallende Trümmer ein Unternehmen im Bezirk Darnyzkyj in Brand. Im Bezirk Desnjansky sei eine Explosion zu hören gewesen. „Der Angriff auf die Hauptstadt dauert an. Verlasst während des Luftalarms nicht die Schutzräume“, forderte er auf Telegram.

Nach Angaben der Armee gab es zudem Angriffe mit „Marschflugkörpern“ in der Region Winnyzja im Landesinneren. Örtliche Medien berichteten über Explosionen in Chmelnyzkyj etwa hundert Kilometer weiter westlich. Nach Angaben der Armee herrschte landesweit Luftalarm.

Ukraine-Krieg: Putins Parlament verabschiedet neue Gesetze

Update vom 17. Mai, 22.55 Uhr: Die Staatsduma, das Unterhaus des russischen Parlaments, hat am Mittwoch mehrere Gesetze verabschiedet, die das Wahlrecht in den besetzten Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson reformieren. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Demnach soll es künftig möglich sein, bei Wahlen oder Referenden seine Stimme in Wahllokalen außerhalb der vier Oblaste abzugeben, also in Wahllokalen auf russischem Staatsgebiet. Sollte die Zentrale Wahlkommission Russlands außerdem den Eindruck haben, dass die Durchführung einer Wahl oder eines Referendums auf dem Gebiet eines der vier Regionen eine Gefahr für das Wohlergehen der Bürger darstellen würde, kann die Abstimmung verschoben werden. Zudem können nun Bürger, die in den vier Oblasten gegen das Kriegsrecht verstoßen, für 30 Tage inhaftiert werden.

Update vom 17. Mai, 21.42 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat laut der Nachrichtenagentur Reuters vorgeschlagen, den Fonds zur Finanzierung ukrainischer Militärausgaben, die sogenannte Europäische Friedensfazilität, um 3,5 Milliarden Euro aufzustocken. Aus dem Fonds sind bislang etwa 4,6 Milliarden Euro für Militärhilfe an die Ukraine geflossen.

Zieht Putin die Schlinge enger? Belarus verkündet Neuerung an den Grenzen

Update vom 17. Mai, 20.05 Uhr: Belarus, einer der engsten Verbündeten Russlands, hat die Kontrollen an seinen Grenzen zum Nachbarland teilweise wiederhergestellt. Das teilte der belarussische Außenminister Sergej Aleinik mit. Ziel der Maßnahme sei es, die Einreise von Drittstaatenangehörigen nach Belarus zu verhindern, sagte Aleinik vor Journalisten in Moskau.

Aleinik weiter: „Es geht nicht wirklich um Kontrolle, es geht eher darum, die Situation an der Grenze zu überwachen.“ Menschenrechtsaktivisten gehen allerdings davon aus, dass die Grenzkontrollen auf russische Männer abzielen, die einer Einberufung durch die russische Armee entgehen wollen.

Ukraine-News: Orban blockiert Militärhilfen der EU für Ukraine

Update vom 17. Mai, 18.05 Uhr: Ungarn blockiert weitere EU-Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Regierung werde der neuen Tranche erst zustimmen, wenn die Ukraine die größte ungarische Bank OTP von einer Schwarzen Liste in Russland tätiger Firmen nehme, erklärte Viktor Orbáns Außenminister Peter Szijarto. Auch die von der EU versprochenen Munitionslieferungen an Kiew kommen indes nicht voran.

Die 500 Millionen Euro sollen aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität (European Peace Facility, EPF) fließen. Aus dem Topf können sich EU-Länder die Kosten für Waffen und Munition erstatten lassen, die sie an die Ukraine weitergeben. Seit der russischen Invasion in die Ukraine haben die EU-Staaten über den Fonds 5,6 Milliarden Euro bereitgestellt.

Ungarn hat unter den EU-Staaten die engsten Verbindungen zu Russland und hat etwa als einziges Land seine Gasverträge mit Moskau noch ausgeweitet. Zuvor hatte Budapest seinen Widerstand gegen die neuen Militärhilfen damit begründet, sie müssten auch anderen Krisenregionen zugutekommen und nicht nur der Ukraine.

Ukraine-News: Russische Region im Visier von Kiews Streitkräften

Update vom 17. Mai, 17.15 Uhr: Ukrainische Truppen sind offenbar in der umkämpften Stadt Bachmut rund 500 Meter vorgerückt. Das berichtet das Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Serhii Cherevatyi, ein Sprecher des ukrainischen Militärs, sagte dem Portal zufolge: Das russische Militär erkenne, „dass wir allmählich die Initiative ergreifen.“

Update vom 17. Mai, 16.25 Uhr: Drohnen, Explosionen, Abstürze: Die russische Region Brjansk wird wiederholt Ziel mutmaßlicher Drohnenattacken und von Sabotage. Hier befindet sich direkt an der Grenze zur Ukraine Rüstungsindustrie. Und nicht nur das.

Update vom 17. Mai, 16.10 Uhr: Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Es gelte für weitere zwei Monate, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Erdogan steht bei der Türkei-Wahl aktuell vor einer Stichwahl.

Ukraine-Krieg: Debatte um F-16 für die Ukraine dauert an

Update vom 17. Mai, 15.45 Uhr: Deutschland und Großbritannien sehen die Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine bei den USA. „Es liegt beim Weißen Haus zu entscheiden, ob es diese Technologie freigeben will“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bei einem Besuch in Berlin. Großbritannien habe „keine F-16“. Deshalb könne die Rolle seines Landes „nur begrenzt“ sein und sich auf Ausbildung, Koordinierung und Logistik beziehen.

Deutschland könne „keine aktive Rolle“ in einer Kampfjet-Allianz spielen, betonte seinerseits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wallace. Denn es habe „weder die Ausbildungskapazitäten (...) noch die Flugzeuge“. Auch er sagte: „Am Ende hängt es, soweit ich weiß, ohnehin am Weißen Haus.“ Dieses müsse entscheiden, ob F-16-Kampfjets an die Ukraine geliefert würden.

Deutsche Tornados oder Eurofighter seien für den Einsatz in der Ukraine jedenfalls nicht geeignet, bekräftigte Pistorius. Deutschland habe bei der Unterstützung der Ukraine andere Kernkompetenzen: „Wir sind die Experten für Panzer und Luftverteidigung“, sagte der Minister. „In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so.“

Ukraine-Krieg: Putins Armee will Bachmut nicht aufgeben

Erstmeldung vom 17. Mai: Bachmut – Russland verliert im Kampf um Bachmut offenbar an Boden – und will die seit Monaten belagerte Stadt aber offenbar nicht aufgeben und verlagert sogar noch mehr seiner Truppen dorthin. Zu dieser Einschätzung kommt das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) in einer aktuellen Analyse. Die russische Militärführung habe sich entschlossen, Soldaten aus anderen Gebiete der Ukraine abzuziehen und stattdessen in Bachmut zu stationieren, heißt es.

Denis Puschilin, Chef der selbsternannten Volksrepublik Donezk, habe am Dienstag (16. Mai) bekannt gegeben, dass die russische Armee ihre Kräfte in der Region Bachmut verstärkt habe, heißt es konkret in dem ISW-Bericht. Diese sollen die dortige Lage für Russland stabilisieren, teilte Puschilin demnach mit.

Zudem schrieb ein bekannter russischer Militärblogger auf seinem Telegram-Kanal, dass Russland vier Bataillone an die Flanken der Stadt verlegt habe. Ein großangelegter Angriff auf die ukrainischen Verteidiger sei laut ihm aber nicht geplant: „Ihre Aufgabe besteht darin, zu überleben und weitere Durchbrüche zu verhindern“, schreibt der Blogger.

+ Russische Soldaten starten Angriffe auf die Ukraine bei Bachmut. Die Aufnahme stammt vom 1. Mai 2023. © Russian Defence Ministry/Imago

Ukraine-Krieg: Putin stationiert offenbar weitere Luftstreitkräfte bei Bachmut

Dazu passt, dass die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar am Montag (15. Mai) auf Telegram erklärte, dass Putins Armee bei Bachmut zusätzliche Luftstreitkräfte stationiert habe. Diese seien vermutlich von anderen Frontabschnitten im Ukraine-Krieg abgezogen worden.

Vom russischen Verteidigungsministerium gibt es bisher keine Aussagen zu einer neuen, taktischen Offensive in Bachmut. Stattdessen hieß es am Dienstag (16. Mai), man würde sich in der umkämpften Stadt darauf konzentrieren, ukrainische Gegenangriffe abzuwehren. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Malyar erkläre, die ukrainische Armee habe in den vergangenen Tagen 20 Quadratkilometer befreit.

Ukraine-News: Kiew verfolgt bei Bachmut offenbar Strategie der „aktiven Verteidigung“

Der Kommandeur der östlichen Streitkräftegruppe der Ukraine, Generaloberst Oleksandr Syrskyi, erklärte, man verfolge weiter die Strategie der „aktiven Verteidigung“, um Gegenangriffe in nicht näher bezeichneten Gebieten nahe Bachmut zu starten. Laut Einschätzung des ISW machte die russische Armee in den vergangenen Tagen dagegen nur wenige Fortschritte in Bachmut.

Am Dienstag (16. Mai) gab es Berichte, dass Bachmut für die russischen Soldaten mittlerweile zur Todeszone werde: Die Russen säßen dort in einer „Mausefalle“, hatte Generaloberst Syrskyj erklärt. Zuvor hatten Einheiten der ukrainischen Armee nordwestlich und südwestlich von Bachmut die russischen Truppen teils um mehrere Kilometer zurückgedrängt. (smu)

