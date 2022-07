Friedrich Merz sieht in „Cancel Culture“ eine Bedrohung – Twitter-Nutzer reagieren mit Unverständnis

Meinungsfreiheit

+ © Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance CDU-Chef Friedrich Merz wirft Kanzler Scholz vor, zu lügen (Archivbild). © Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

In einem Interview spricht der CDU-Chef Friedrich Merz davon, dass von den USA die „Cancel Culture“ rüberschwappe, die er als große Gefahr sieht. BuzzFeed News sammelt 11 Reaktionen.

Friedrich Merz gab in Interviews und auf Twitter schon mehrfach zum Besten, dass Freiheit und liberales Denken für ihn das allerwichtigste sei. Freiheit bedeutet für ihn aber anscheinend nicht nur, mit seinem privaten Kleinflugzeug nach Sylt zu Christian Lindners Hochzeit zu fliegen, sondern auch, dass man lieber auf Energie verzichte, als Freiheit aufzugeben. Das brachte Merz seiner Partei am 25. Juli auf dem Podium mit den hessischen CDU-Fraktionsvorsitzenden in Flörsheim bei. In einem Interview mit der Welt sagt er, die sogenannte „Cancel Culture“ gefährde die Freiheit – nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland.

BuzzFeed.de sammelt 11 Tweets dazu, dass Merz in der Cancel Culture eine der größten Bedrohungen für die Meinungsfreiheit sieht.