Ruhe vor dem Sturm: Generalstreik legt heute Frankreich lahm

Stillstand erwartet

+ © Michel Euler/AP Paris: Ein Mann wartet auf dem Gleis des Bahnhofs Louveciennes. Frankreich rüstet sich mit einem riesigen Sicherheitsaufgebot für Streik, der das gesamte Land lahmlegen könnte. © Michel Euler/AP

Am Donnerstag demonstrieren die Franzosen mit einem Generalstreik gegen eine Rentenreform, die Präsident Emanuel Macron auf den Weg bringen möchte.

In Frankreich werden am Donnerstag die größten Proteste seit Beginn der "Gelbwesten"-Krise vor gut einem Jahr erwartet: Ein Generalstreik im öffentlichen Dienst dürfte das Land weitgehend zum Stillstand bringen.

Zudem sind fast 250 Kundgebungen angemeldet. Die Proteste richten sich gegen die Rentenreform-Pläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er will Vorrechte für viele Berufsgruppen abschaffen.

Generalstreik in Frankreich: Grund ist die Rentenreform

Dabei geht es den Rentnern in Frankreich im internationalen Vergleich gar nicht schlecht. "Frankreich ist eines der wenigen Länder in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), in denen es den Rentnern im Lebensstandard besser geht oder gleich gut geht wie der Gesamtbevölkerung", sagt Monika Queisser. Sie ist Rentenexpertin bei der OECD gegenüber tagesschau.de.

Im Durchschnitt erhält ein Rentner in Frankreich mehr als 1600 Euro. Außerdem können die Franzosen mit 62 Jahren früher in den Ruhestand gehen als andere. Vor allem die französischen Frauen haben deshalb die längste Zeit etwas von ihrer Rente im Vergleich mit allen OECD-Ländern. Das ist natürlich auch teuer. Trotz der 14 Prozent der Wirtschaftsleistung, die die Franzosen für ihre Rente ausgeben, tut sich ein Milliardenloch auf.

Frankreich: Reform der Rente ist Grund für Generalstreik

Experten sehen vor allem in dem extrem unübersichtlichen System den Grund. In Frankreich gibt es neben den allgemeinen Kassen für die Beschäftigen in der Privatwirtschaft noch rund 40 weitere Rentenkassen für bestimmte Berufsgruppen. Monika Queisser sieht also durchaus einen Reformbedarf.

Die Franzosen indes haben Angst, dass sie nach der Reform nicht nur länger arbeiten müssen, sondern die Regierung über ein geplantes Punktesystem die branchenabhängigen Altersbezüge reduzieren will. "Wir werden das einheitliche Punktesystem verhindern", kündigt der Generalsekretär der Gewerkschaft Force Ouvrière, Yves Veyrier an.

Rente soll in Frankreich reformiert

Das Innenministerium befürchtet Ausschreitungen und hat die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Alleine in Paris sind rund 6000 Polizisten im Einsatz.

An dem Ausstand beteiligen sich Mitarbeiter der Bahn und das Bodenpersonal an Flughäfen. Auch an Krankenhäusern, Schulen, bei der Müllabfuhr und im Pariser Nahverkehr wird gestreikt. Züge und Flüge zwischen Deutschland und Frankreich sind ebenfalls betroffen.

von Rebecca Röhrich (mit dpa)

