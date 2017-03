Live-Ticker: Frank-Walter Steinmeier wird als Bundespräsident vereidigt

Auch sein Vorgänger spricht

Berlin - Frank-Walter Steinmeier wird heute vor Bundestag und Bundesrat als 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland vereidigt. Wir sind bei dem Ereignis im Live-Ticker dabei.

Offiziell ist Frank-Walter Steinmeier bereits seit Sonntag im Amt, heute wird er jedoch erst vereidigt.

Auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird noch einmal sprechen, ebenso wie Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesratspräsidentin Malu Dreyer.

Die Vereidigung ist um 12 Uhr.

+++ "Sie haben mit ihrer Leidenschaft für Freiheit und Demokratie unseren Verstand und unsere Herzen erobert. Ich danke Ihnen für ihren herausragenden Dienst an der Bundesrepublik Deutschland." Standing Ovations für Gauck.

+++ Dreyer betont das föderale Prinzip in Deutschland als Möglichkeit, die Vielfalt zu bestärken. "Ich möchte noch einmal betonen: Zusammen sind wir Deutschland."

+++ "Vieles ist zur Zeit im Umbruch. Sie haben uns dazu aufgefordert, den Umbruch der Gesellschaft als Vielfalt zu begreifen. In Ihrer Abschiedsrede haben sie darauf hingewiesen, dass die entscheidende Trennlinie in der Demokratie nicht zwischen Alteingesessenen und Neubürgern oder zwischen Religionen verläuft. Sondern zwischen Demokraten und Nichtdemokraten."

+++ "Auch im höchsten Amt haben Sie Schwieriges offen ausgesprochen, beispielsweise als Sie sich für einen früheren Einsatz der Bundeswehr bei Krisenprävention aussprachen. Sie betonten, dass Freiheit auch immer Verpflichtung bedeutet."

+++ "Sie nannten populistischen Hass einen Ansporn, für die Freiheit und Gleichheit einzutreten. Natürlich auch gegeben durch die Einengung in der DDR. Mit all Ihrer Kraft kämpfen Sie gegen Vergessen und für Demokratie." Applaus. "Es bleibt das Besondere Ihrer Präsidentschaft, dass wir Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung wieder über das Wunder der Demokratie staunen durften. Wir brauchen diese demokratische Leidenschaft. Der Wert der Freiheit darf nicht durch Gewohnheit verkümmern."

+++ "Wir sind als Europäer gefordert, gegen den Terror einzustehen und unsere Werte zu verteidigen." Sie zitiert Gaucks Europarede ein Jahr: "Europäische Identität definiert sich nicht durch Abgrenzung. Sondern durch Menschen die sagen, dass sie Teil dieser Gemeinschaft sein wollen und die Werte teilen."

+++ "Schon als sie das Amt übernahmen, kursierte in Europa und auf der Welt noch das Wort der Krise. Und die Frage, ob die EU das leisten kann. Ihre Antwort war schon bei Ihrer Antrittsrede: Mehr Europa wagen."

+++ "Im Namen des Bundestages und Bundesrates, aber auch persönlich möchte ich Ihnen die besten Wünsche mit auf den Weg geben. Wir freuen uns auf Sie als kommender Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland." Es folgt Applaus. "Herr Gauck sie haben gezeigt, was die Kraft des Wortes vermag. Sie haben dem Amt viel würde verliehen nach innen und nach außen."

+++ Er gibt das Wort weiter an die Präsidentin des Bundesrats, Malu Dreyer.

+++ "Dieses Amt, so brachte es Theodor Heuß bei seiner Vereidigung zum Ausdruck, hat es als Aufgabe 'bei den Kämpfen die da kommen als Ausgleich zu wirken."

+++ Er begrüßt besonders auch die beiden "ersten Damen der Republik. Zwar gibt es dieses Amt nicht auf dem Papier, jedoch in der Realität. Damit sind verschiedenste Aufgaben und Anstrengungen verbunden, die sie in stiller Größe und großer Anmut wahrnehmen. Ich darf Ihnen dafür danken."

+++ "Lebten wir noch in feudalen Zeiten, wäre heute Feiertag. Der Geburtstag des Kaisers wurde vor über hundert Jahren durch Paraden und öffentliche Feiern gefeiert." Er zitiert ein Gedicht und erntet einige Lacher. "Uns ist der Kaiser abhanden gekommen. Der Bundestag und Bundesrat haben in gemeinsamer Anstrengung für ein Kaiserwetter gesorgt."

+++ Norbert Lammert eröffnet die Veranstaltung. Er begrüßt die "Herren Bundespräsidenten", die beiden Parlamentskammern und die Ehrengäste.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Amtseinführung von Frank-Walter Steinmeier. Der neue Bundespräsident soll um 12 Uhr vereidigt werden.

Unmittelbar nach seiner Wahl am 12. Februar hatte Steinmeier (61) dazu aufgerufen, in schwierigen Zeiten Mut zu beweisen und Freiheit und Demokratie in Europa zu bewahren. Unsicherheiten und Sorgen der Bürger müssten ernst genommen werden. Deutschland mache anderen Mut, nicht weil alles im Land gut sei, "sondern weil wir gezeigt haben, dass es besser werden kann".

Am Nachmittag begrüßt die Bundeswehr Steinmeier mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue, seinem Berliner Amtssitz. Mit dabei sind Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Generalinspekteur Volker Wieker.

Seit Sonntag offiziell im Amt

Steinmeier ist bereits seit Sonntag offiziell im Amt. Als neuen Chef des Präsidialamtes hat er Staatssekretär Stephan Steinlein und mehrere Spitzenbeamte aus dem Auswärtigen Amt mitgebracht. Sein Vorgänger Gauck (77) hatte aus Altersgründen auf eine zweite fünfjährige Amtszeit verzichtet.

Bei seiner ersten Auslandsreise wird der neue Bundespräsident am 30. März Paris besuchen. Ein Antrittsbesuch beim Europäischen Parlament in Straßburg ist kurz danach geplant. Auch einen "frühen Besuch" in Warschau werde es geben, hieß es, ohne dass Einzelheiten genannt wurden. Steinmeiers Vorgänger Gauck hatte Polen als erstes Land besucht.

