Weniger Geld für die Gaming-Branche: Hendrik Wüst wettert gegen Sparpläne

NRW-Ministerpräsident

Passend zur Gamescom hat sich Hendrik Wüst für die Förderung der Gaming-Branche starkgemacht. Der NRW-Chef richtet eine klare Forderung an die Ampel.

Köln – Die Gamescom, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, findet vom 23. bis zum 27. August 2023 in Köln statt. Für viele eingefleischte Gamerinnen und Gamer ist das wohl die schönste Zeit des Jahres. Doch für die deutschen Spielehersteller gab es zuletzt wenig Grund zur Freude: Die Ampel-Bundesregierung plant, das Förderbudget für die Gaming-Branche in der Bundesrepublik in 2024 drastisch zu kürzen. Bei dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) kommt das gar nicht gut an.

Während der Gamescom: Wüst kritisiert Ampel-Regierung

„Die Kürzungspläne der Ampel schaden der Innovationskraft der Branche“, sagte Wüst am Mittwoch (23. August) mit Blick auf die Gamescom. „Es wäre gut, wenn der Bund ein klares Bekenntnis zum Games-Standort Deutschland abgibt“. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte angekündigt, das Förderbudget für die Branche für 2024 auf rund 49 Millionen Euro zu verringern. In diesem Jahr stellte der Bund noch 70 Millionen Euro zur Verfügung.

+ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei seiner Rede auf der Gamescom in Köln. © Nico Herbertz/Imago

Ampel kürzt Fördermittel für Gaming-Branche: „Riesige Enttäuschung“

Für den Spieleverband Game sind die Sparpläne der Ampel eine „riesige Enttäuschung“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die zugesagten Fördermittel seien viel zu wenig und würden nur dafür reichen, bereits bewilligte Förderanträge zu decken. Geld für neue Anträge wäre 2024 nicht mehr da, heißt es vom Verband. Daher kämen die aktuellen Ministeriumspläne einem Förderstopp gleich „Die Folge: Deutschland fällt auf international nicht konkurrenzfähige Rahmenbedingungen zurück, mit Kostennachteilen von mehr als 30 Prozent im Vergleich zu international erfolgreichen Standorten“, so Game.

„Wir können nur hoffen, dass die Bundesregierung und die Abgeordneten des Bundestages diese Misere noch abwenden“, sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk. Insgesamt seien sogar 125 Millionen Euro nötig, um nach dem Förderstopp im Mai 2023 wieder neue Förderanträge annehmen zu können. Die Games-Förderung sei eine „dringend notwendige Investition“ in den Digital- und Wirtschaftsstandort Deutschland.

„In Videospielen steckt enormes Potenzial“: Wüst stärkt Gaming-Branche den Rücken

Mit einer ähnlichen Argumentation stärkt NRW-Chef Hendrik Wüst nun dem Verband den Rücken. Der Christdemokrat betonte die Bedeutung der Branche, die in Deutschland rund 13 000 Beschäftigte hat. „In Videospielen steckt enormes Potenzial: Sie bieten Spielspaß und Unterhaltung für Millionen und tausende attraktive Arbeitsplätze für Digitalexperten in einer hoch entwickelten Branche mit Milliarden-Umsätzen“, sagte Wüst. „Videospiele treiben Innovationen und den Technologietransfer voran“.

Sein Heimatbundesland NRW sei unter den Ländern der größte Förderer der Computer- und Videolspielbranche, so Wüst. „Wir möchten, dass der gesamte Games-Standort Deutschland so attraktiv aufgestellt ist wie Nordrhein-Westfalen, dass internationale Fachkräfte zu uns kommen“. Tatsächlich ist die Games-Landesförderung in Nordrhein-Westfalen vergleichsweise hoch. Mit über 3,5 Millionen Euro aus einem eigenen Fördertopf unterstützt das Land Games-Entwickler. Weitere 1,5 Millionen Euro werden für die Vernetzung der Branche – also für Veranstaltungen – bereitgestellt.

+ Hendrik Wüst outete sich auf der Gamescom als Nicht-Gamer – trotzdem stärkt er der Branche im Streit um Fördergelder den Rücken. © Christoph Hardt/Imago

Wüst freut sich über Andrang bei Gamescom: „Tolles Signal für NRW“

Mit Blick auf die Gamescom sagte Wüst, es sei ein „tolles Signal für den Spiele-Standort Nordrhein-Westfalen, dass die Gamescom nach der Corona-Pandemie wieder viele zehntausende Menschen begeistert“. Sowohl Wirtschaftsminister Robert Habeck als auch Hendrik Wüst waren am Mittwoch als Redner auf der Gamescom geladen. Bei einem Rundgang über das Messegelände bekräftige Habeck, dass kein weiteres Fördergeld für die Branche zur Verfügung gestellt werden kann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hendrik Wüst – dessen Partei im Bund in der Opposition sitzt – offen gegen die Politik der Bundesregierung wettert. Unter anderem sorgte das umstrittene Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck für Unmut bei dem Ministerpräsidenten. Auch die zuletzt häufiger auftretenden Reibereien innerhalb der Ampel-Koalition kritisierte Wüst deutlich. (mg)

