Vor Orly: Schüsse in Pariser Vorort - Zusammenhang besteht

News-Ticker zum Flughafen in Frankreich

+ © AFP Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann niedergeschossen worden. © AFP

Paris - Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann niedergeschossen worden. Es besteht offenbar ein Zusammenhang zu einer Schießerei in einem Pariser Vorort.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Vorfall am Pariser Flughafen Orly übernommen. Dies bestätigte die Behörde am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, bestehe aus Sicht der Ermittler der Verdacht eines terroristischen Hintergrunds .

Vor dem gewaltsamen Zwischenfall auf dem Pariser Flughafen Orly hat ein Mann in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt. Wie es am Samstag aus Polizeikreisen verlautete, stehen die Schüsse in Stains im Departement Seine-Saint-Denis im Zusammenhang mit dem Vorfall in Orly . Der Vorfall hatte sich gegen 6.55 Uhr bei einer Routinekontrolle ereignet.



Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag-Vormittag gegen 8.30 Uhr ein Mann niedergeschossen und getötet worden. Der Flughafen ist evakuiert, der Flugverkehr wurde eingestellt. Beim niedergeschossenen Mann wurde kein Sprengstoff gefunden.

Die Spezialeinheit der französischen Bundespolizei RAID ist vor Ort. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Außer dem Mann gibt es keine Verletzten.

+++ Innenminister Bruno Le Roux hat sich erneut zu den gewaltsamen Zwischenfällen geäußert. Der Mann sei der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen. Er habe kurz vor dem Vorfall am Flughafen im Ort Vitry ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und in einer Bar die Anwesenden bedroht. Zuvor habe er bei einer Identitätskontrolle in Garges-lès-Gonesse das Feuer auf einen Polizisten eröffnet. Dieser sei verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt, sagte Le Roux, die Verletzungen seien aber scheinbar nicht sehr schwer.

[#Orly] @BrunoLeRoux : L'identité de l'individu est connue des services de police et des services de renseignement. — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18. März 2017

+++ Wie der französische Innenminister über Twitter bestätigte, gibt es außer dem niedergeschossenen Mann keine weiteren Opfer zu betrauern. Die Sprengstoff-Untersuchung sei abgeschlossen, der Flughafen bliebe aber weiter geschlossen.

[#Orly] Il n'y a pas de victime ou de blessé à déplorer. L'opération déminage est terminée mais l'aéroport est toujours fermé pic.twitter.com/tlo0qwuDjX — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 18. März 2017

+++ Mittlerweile ist auch der zeitliche Ablauf klar. Die Tat in Stains im Departement Seine-Saint-Denis hatte sich gegen 6.55 Uhr bei einer Routine-Polizeikontrolle ereignet. Der Angreifer habe mit einer Schrotpistole auf die Beamten geschossen. Etwa anderthalb Stunden später folgte der Vorfall in Orly. Gegen 8.30 Uhr hatte der Mann in Halle 1 des Airports einer Soldatin die Waffe entrissen und war damit in ein Geschäft im Flughafengebäude geflüchtet. Sicherheitskräfte erschossen ihn.

+++ Bei dem am Flughafen Paris-Orly niedergeschossenen Mann ist kein Sprengstoff gefunden worden. Das bestätigte der Sprecher des französischen Innenministeriums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sprengstoffexperten hätten ihren Einsatz abgeschlossen, teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Val-de-Marne auf Twitter mit.

+++ Vor dem gewaltsamen Zwischenfall auf dem Pariser Flughafen Orly hat ein Mann in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt. Wie am Samstag aus Polizeikreisen verlautete, stehen die Schüsse in Stains im Departement Seine-Saint-Denis im Zusammenhang mit dem Vorfall in Orly, wo ein Mann einem Soldaten die Waffe entrissen hatte und danach erschossen worden war. Die Tat in Stains hatte sich etwa anderthalb Stunden vorher ereignet.

+++ Der französische Innenminister Bruno Le Roux begibt sich zum Flughafen, wie sein Ministerium auf Twitter mitteilte. Seit der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. Damals hatten Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat bei Anschlägen 130 Menschen ermordet. Der Ausnahmezustand war mehrfach verlängert worden und ist aktuell bis zum 15. Juli in Kraft. Zuletzt hatte Justizminister Jean-Jacques Urvoas offen über eine Aufhebung des Ausnahmezustands gesprochen.

+++ Nachdem der Flugverkehr am Flughafen Paris-Orly eingestellt wurde, teilte nun die Flugaufsicht auf Twitter mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden.

#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG — dgac (@DGAC) 18. März 2017

+ Reisende laufen über die Autobahn zum Pariser Flughafen Orly. © dpa

+++ Nach dem Zwischenfall am Flughafen Paris-Orly ist der Luftverkehr an dem Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Samstag auf Twitter mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben.

#Orly #airport Air traffic suspended for Orly South & West terminal. Do not come to the airport. Ongoing Police operation #en — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 18. März 2017

[#Orly]Intervention du RAID en cours. Démineurs sur place. Respectez le périmètre de sécurite, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18. März 2017

+++ Der am Flughafen von Paris niedergeschossene Mann ist tot. Das sagte eine Sprecherin der französischen Nationalpolizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Außer dem Mann sei niemand verletzt worden.

+ Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sperren das Areal rund um den Flughafen ab. © AFP

+++ Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann niedergeschossen worden. Er habe zuvor einem Soldaten die Waffe entwendet und sich dann in ein Geschäft geflüchtet, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium.

+ Polizei und Spezialkräfte sind vor Ort. © AFP

+++ Nach Angaben des Senders BFMTV wurde der Flughafen evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass der Mann keine Bombe dabei habe.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

dpa/AFP