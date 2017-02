Flagge zeigen für die Nato: US-Hubschrauber in Ramstein

US-Operation „Atlantic Resolve“

Apache Kampfhubschrauber werden in Ramstein angeliefert.

Ramstein - Die ersten Apache-Kampfhubschrauber für die US-Operation „Atlantic Resolve“ sind am Mittwoch auf der Airbase im pfälzischen Ramstein eingetroffen.

Sie kommen aus dem texanischen Fort Bliss und wurden mit großen Galaxy-Transportmaschinen von El Paso nach Ramstein geflogen. Insgesamt verlegen die USA 24 dieser Hubschrauber für neun Monate nach Europa, sie sollen bei mehreren Übungen mit Nato-Partnern eingesetzt werden, unter anderem in Lettland und Rumänien. Der Vize-Kommandeur der US Air Forces in Europa und Afrika, Generalmajor Timothy M. Zadalis, betonte, dies sei Teil des Engagements der USA für Europa, die Nato und die Freiheit und ein sehr sichtbarer Beweis für ein Bekenntnis der USA zu ihren Partnern.

dpa