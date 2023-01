FDP Dreikönigstreffen 2023: Der Jahresauftakt der Liberalen im Ticker

Live-Ticker

+ © Uli Deck/Bernd Weißbrod/dpa/Montage FDP Dreikönigstreffen 2023: Am 06. Januar findet der traditionelle Jahresauftakt der Liberalen statt. © Uli Deck/Bernd Weißbrod/dpa/Montage

Das FDP-Dreikönigstreffen 2023 findet ab Freitag statt. Die Liberalen werden am 06. Januar 2023 thematische Neuausrichtungen für das kommende Jahr setzen.

Stuttgart – Das Dreikönigstreffen 2023 der FDP könnte alles entscheidend für die Partei werden. Vergangenes Jahr hagelte es Wahlniederlagen – die Stimmung unter den Liberalen ist angespannt. Thematische Schwerpunkte sind Fracking, die Laufzeit der Atomkraftwerke und Steuersenkungen. Kurz vor dem Dreikönigstreffen haben FDP-Politiker klare Forderungen an Partei-Vorsitzenden Christian Lindner gerichtet.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr plädiert für eine Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuer aufgrund der schlechten Bedingungen der Wirtschaft in Deutschland. „Ich hielte es für richtig, die Einkommens- und Körperschaftsteuer zu senken, um gerade mittelständischen Betrieben nach zwei Krisen wieder auf die Beine zu helfen“, sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Damit unterstützt Dürr Parteichef Christian Lindner, der für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags geworben hatte.

FDP Dreikönigstreffen 2023 in Stuttgart: Christian Lindner pocht auf Weiterbetrieb der Atomkraftwerke

Kurz vor dem FDP Dreikönigstreffen pochte Lindner zudem auf den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. In Krisenzeiten solle die Kernenergie weiter genutzt werden, sagte Lindner der Stuttgarter Zeitung. Auch einen Ausbau eines „Notfallplans“ für die AKWs hält Lindner für sinnvoll. Der Weiterbetrieb der AKWs war auch Thema im Positionspapier der FDP-Spitzenpolitiker Martin Hagen und Stefan Naas.

Die FDP-Männer riefen ihre Partei und Parteichef Lindner zu mehr Abgrenzung und Durchsetzungskraft in der Ampelkoalition auf. „Damit die FDP 2023 zurück auf die Erfolgsspur findet, muss sie ihr Profil schärfen“, schreiben der Vorsitzende der bayerischen FDP Hagen, und der hessische Spitzenkandidat der Liberalen Naas, im Positionspapier.

Dreikönigstreffen der FDP: Wann und wo findet der traditionelle Jahresauftakt der Liberalen statt?

Das Dreikönigstreffen der Freien Demokraten 2023 startet ab dem 06. Januar 2023 im Stuttgarter Opernhaus. Beginn der Kundgebung ist um 11:00 Uhr. Der Einlass beginnt laut Angaben der Liberalen um 09:30 Uhr. Zum alljährliche Dreikönigstreffen und politischem Jahresauftakt werden FDP-Vorsitzender Christian Lindner, FDP-Landeschef Michael Theurer, Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erwartet. Die FDP rechnet mit großem Andrang, besonders vor dem Hintergrund, dass das Dreikönigstreffen nach zwei Jahren wieder in Präsenz stattfinden wird.

Sebastian Czaja, Spitzenkandidat der FDP Berlin, wird beim Dreikönigstreffen die Ziele der Berliner Freien Demokraten vorstellen. Nach einer Rede von Djir-Sarai spricht FDP-Chef Lindner und schließt die Dreikönigskundgebung ab.

FDP Dreikönigstreffen live verfolgen: Hier können Sie die Rede von Christian Lindner streamen

Das FDP Dreikönigstreffen wird auch 2023 übertragen. Das Dreikönigstreffen wird vollständig im Livestream auf fdp.de sowie auf YouTube und Facebook übertragen. Doch bei der Übertragung von Lindners Rede beim Dreikönigstreffen könnte es haken, da es scheinbar Internetprobleme gibt. „Wir haben hier ein Sch***internet“, kommentierte ein Parteimitglied kürzlich an der Anmeldung die Lage.

FDP Dreikönigstreffen 2022: Parteichef Christian Lindner schielte auf CDU und CSU

Beim Dreikönigstreffen 2022 hatte FDP-Chef Lindner sich für eine Annäherung an die CDU und CSU ausgesprochen. Lindner habe laut der FAZ „kein Interesse daran, sich von der CDU/CSU zu entfernen, im Gegenteil“. Die Frage werde sein, ob die CDU der FDP jeden Kompromiss in deren Regierungsarbeit vorhalten wolle oder ob mit ihr trotz ihrer Oppositionsrolle „ein echtes Zukunftsgespräch möglich“ sei. Werden die Liberalen auch beim Dreikönigstreffen 2023 an ein Gespräch mit der Union interessiert sein?

Die FDP trifft sich seit 1866 am Dreikönigstag in Stuttgart. Das Dreikönigstreffen entwickelte sich zu einer FDP-Veranstaltung mit zunehmend bundespolitischer Bedeutung. Der Name des Dreikönigstreffens geht auf den Dreikönigstag, 06. Januar, zurück, an dem das Treffen der Liberalen traditionell stattfindet.