EVP-Chef Weber weist Erdogan in die Schranken: „Bizarre Politik“

Warnung vor Eskalation

Weber warnt Erdogan vor einer weiteren Eskalation im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister.

Brüssel - Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, hat den türkischen Präsidenten Erdogan vor einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Deutschland und der EU gewarnt.

"Der Stolz einer Nation kann nicht durch das Beleidigen anderer verteidigt werden", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben).

"Mit dieser aggressiven Politik schadet er seinem eigenen Land am meisten", sagte Weber. Erdogans "Attacken" würden "mit jedem Tag bizarrer", kritisierte er. Europa aber stehe zusammen und werde sich nicht provozieren lassen.

Nach der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister hatte Erdogan Anfang des Monats deutschen Behörden "Nazi-Methoden" vorgeworfen und damit Empörung in Berlin ausgelöst. Am Sonntag dann warf Erdogan Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich "Nazi-Methoden gegen meine türkischen Brüder in Deutschland und die Minister" vor, die in Deutschland für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei werben wollten. Ähnliche Vorwürfe erhob Erdogan gegen die Niederlande.