EU-Parlament stimmt über Rüge für Martin Schulz ab

Umstrittene Personalpolitik

+ © dpa Martin Schulz. © dpa

Brüssel - Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz steht vor einer unangenehmen Abstimmung im Europaparlament. Wegen früherer Personalentscheidungen droht ihm dort eine Rüge.

Das EU-Parlament entscheidet an diesem Donnerstag darüber, ob SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für Personalentscheidungen aus seiner Zeit in Brüssel eine Rüge erhält. Schon im März stimmte der Haushaltskontrollausschuss mehrheitlich dafür, Beförderungsbeschlüsse und Prämienzahlungen des früheren Parlamentspräsidenten in einem Entlastungsbericht infrage zu stellen. Nun steht das Votum in der Vollversammlung an.

Schulz hatte Vorwürfe, in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident Mitarbeiter begünstigt zu haben, zuletzt zurückgewiesen. „Die Mehrheit im Haushaltsausschuss kam nur zustande, weil Anti-Europäer, Konservative und Grüne sich zusammengetan haben“, sagte er in einem Interview. Damit müsse er leben.

Der 61 Jahre alte Schulz war von 2012 bis Anfang 2017 Präsident der EU-Volksvertretung. Ende Januar wurde er zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt. Seit dem vergangenen Monat ist er zudem Parteivorsitzender.

EU-Amt zur Betrugsbekämpfung leitet kein offizielles Ermittlungsverfahren ein

Kurz vor dem Votum im Europaparlament kündigte das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) an, kein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Schulz oder frühere Mitarbeiter einzuleiten. Das Amt sieht demnach keine Anhaltspunkte, dass die kritisierten Entscheidungen juristisch relevante Unregelmäßigkeiten darstellen. Experten hätten die infrage gestellte Personalentscheidungen untersucht, sagte eine Sprecherin am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur.

Dennoch entscheidet das EU-Parlament darüber, ob Schulz für frühere Entscheidungen zumindest eine Rüge erhält. Im Gegensatz zu Olaf kann es sich auch zu Vorgängen kritisch äußern, die legal, aber vielleicht nicht legitim sind. Olaf darf hingegen nur dann offiziell ermitteln, wenn es hinreichende Anhaltspunkte auf Betrug, Korruption oder andere rechtswidrige Handlungen zulasten des EU-Haushalts gibt.

Sozialdemokraten wollen kritische Passagen im Bericht streichen lassen

Die Sozialdemokraten im Europaparlament wollen nun noch in letzer Minute verhindern, dass die Vollversammlung die Rüge des Haushaltskontrollausschusses bestätigt. Für die relevante Plenarsitzung an diesem Donnerstag brachte die Fraktion deswegen entsprechende Änderungsanträge ein. Sie sehen vor, kritische Passagen in dem zur Abstimmung stehenden Bericht umzuformulieren oder ganz zu streichen.

„Was der Haushaltskontrollausschuss beschlossen hat, ist meiner Ansicht nach substanziell falsch“, schimpfte SPD-Gruppenchef Jens Geier am späten Mittwochabend in der parlamentarischen Aussprache zur Abstimmung und warf dem Gremium vor, für die deutsche CDU Bundestagswahlkampf zu betreiben.

Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Inge Gräßle (CDU), entgegnete: „Lügen werden nicht dadurch wahrer, dass man sie permanent wiederholt.“ Es sei die Pflicht der Abgeordneten, bei der Wahrheit zu bleiben.

Die Akte Schulz: Worum es bei Vorwürfen gegen den SPD-Star geht

Vorwürfe der Vetternwirtschaft scheinen an SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bislang abzuperlen. Doch schafft es der frühere EU-Parlamentspräsident auch in Zukunft, dem unangenehmen Thema aus dem Weg zu gehen? EU-Betrugsermittler kündigten an diesem Mittwoch an, dass sie mangels Hinweisen auf Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten zulasten des EU-Haushalts keinen Grund für ein offizielles Untersuchungsverfahren sehen. Doch es bleibt die Kritik aus dem Europaparlament, bei der es nicht um die juristischen Aspekte geht.

Der Haushaltskontrollausschuss stimmte bereits im vergangenen Monat mehrheitlich dafür, Beförderungsbeschlüsse und Prämienzahlungen von Schulz infrage zu stellen. An diesem Donnerstag folgt nun das Votum der Vollversammlung. Kann seine „Brüsseler Zeit“ den SPD-Star noch in Bedrängnis bringen? Die einzelnen Themen im Überblick:

DER FALL ENGELS

2012 schickte Schulz seinen Vertrauten Markus Engels auf Dauerdienstreise nach Berlin, obwohl dieser bereits zuvor in der deutschen Hauptstadt seinen Lebensmittelpunkt hatte. Für Engels bedeutete diese Vertragskonstruktion, dass er von einer 16-prozentigen Auslandzulage und von mehreren Hundert Tagegeldern profitieren konnte.

Die bisherigen Erklärungen

Nach Darstellung der Parlamentsverwaltung gibt es keinerlei Hinweise, dass Engels zu Unrecht Zahlungen und andere Leistungen erhielt. Auch beim Personalauswahlverfahren ging demnach alles mit rechten Dingen zu.

Die Kritik

Für das Parlament und damit für den Steuerzahler wäre es viel günstiger gewesen, Engels direkt in Berlin anzustellen. In diesem Fall hätte er weder Anspruch auf die Auslandszulage noch auf Tagegelder gehabt. Schulz sieht sich deswegen dem Vorwurf ausgesetzt, einen Mitarbeiter begünstigt zu haben. Der Haushaltskontrollausschuss monierte im März einen „kritikwürdigen Umgang mit Steuergeldern“.

HOHE SONDERZULAGEN

Schulz ordnete als Parlamentspräsident an, Mitarbeitern Sonderzulagen in Höhe von 1300 bis 2200 Euro pro Monat zu zahlen.

Die bisherigen Erklärungen

Nach Darstellung der Parlamentsverwaltung sollte über die höheren Sonderzulagen eine Benachteiligung der betroffenen Mitarbeiter verhindert werden. Diese hätten nach dem Eintritt in das Kabinett von Schulz eigentlich sofort das Anrecht gehabt, eine Gehaltsstufe höher eingeordnet zu werden. Weil dies erst eineinhalb Jahre später möglich gewesen sei, habe Schulz die Zahlung der hohen Zulagen veranlasst, heißt es.

Die Kritik

Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Inge Gräßle, argumentiert, dass eine Statutsreform eigentlich eine automatische Höherstufung von bereits sehr gut entlohnten Mitarbeitern verhindern sollte. Mit Schulz' Entscheidungen sei diese ausgehebelt worden, meint die CDU-Politikerin. Normalerweise bekommen Kabinettsmitglieder lediglich Zulagen zwischen 554 und 786 Euro. Der Ausschuss stellte nun die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Schulz' Zulagen-Politik.

REGELWIDRIGE BEFÖRDERUNGSBESCHLÜSSE

Schulz ließ es zu, dass ein Mitarbeiter für sich und Kollegen Beförderungsbeschlüsse formulierte. Mit nach Angaben der Parlamentsverwaltung regelwidrigen Entscheidungen sollte festgelegt werden, dass die Mitarbeiter nach ihrem Ausscheiden aus dem Team von Schulz lukrative Dienstgrade behalten. Schulz hatte die als Präsidentenbeschluss verfassten Entscheidungen im Oktober 2015 unterschrieben. Sie waren erst von der Parlamentsverwaltung gestoppt worden.

Die bisherigen Erklärungen

Die Parlamentsverwaltung hat mitgeteilt, dass Schulz nach eigenen Angaben überzeugt war, dass die Beschlüsse im Einklang mit geltenden Regeln stehen. Zudem vertritt auch sie die Auffassung, dass die Mitarbeiter damals Anspruch auf mehr Geld hatten. In der Parlamentsverwaltung wird gleichzeitig aber eingeräumt, dass der Versuch, sich eine dauerhafte Höherstufung auf der Karriereleiter zu sichern, nicht rechtmäßig gewesen sei. Deswegen bekamen die Mitarbeiter im Dezember 2015 schließlich nur eine deutlich unattraktivere Beförderung.

Die Kritik

Ist es normal, dass der Parlamentschef Mitarbeiter ihre eigenen Beförderungen schreiben lässt? Warum lässt er sie nicht zumindest vor der Unterzeichnung von unabhängiger Seite prüfen? Vor allem wegen der regelwidrigen Beförderungsbeschlüsse muss sich Schulz unangenehme Fragen gefallen lassen. Der Haushaltskontrollausschuss will die aktuelle Parlamentsspitze dazu auffordern, die regelwidrige Beförderungsentscheidung formal zu widerrufen.

NUTZUNG VON MITARBEITERN FÜR DEN EU-WAHLKAMPF 2014

Vor drei Jahren wollte Martin Schulz als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten bei der Europawahl EU-Kommissionschef werden. Im Wahlkampf handelte er sich den Vorwurf ein, nicht genau genug zwischen seinem Job als Parlamentspräsident und seinen persönlichen Ambitionen zu trennen. Im 2016 angenommenen Entlastungsbericht für die Parlamentsspitze heißt es deswegen: „Das EU-Parlament (...) bedauert, dass Bedienstete des Parlaments zumindest indirekt an der Vorbereitung der Kampagne beteiligt waren, und fordert, dass künftig hiervon Abstand genommen wird.“ Zudem bedauerte es, dass der Präsident das Twitter-Profil der Präsidentschaft zu seinem persönlichen Profil gemacht und im Wahlkampf genutzt hat.

DISKUSSION UM DIE ALTERSVERSORGUNG VON EU-ABGEORDNETEN

Nicht Teil der aktuellen Diskussion, aber doch Teil der Brüsseler Zeit von Schulz ist zudem ein Streit aus dem Jahr 2004. Damals setzte sich Schulz unter anderem zusammen mit Klaus-Heiner Lehne von der CDU für ein neues Abgeordnetenstatut ein, das zu einer Verbesserung der Altersversorgung geführt hätte. Als unter anderem die „Bild“-Zeitung und der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim die Pläne scharf kritisierten, warf Schulz ihnen eine beispiellose Hetzkampagne sowie bewusste Falschberichterstattung vor. Das Landgericht Hamburg kam jedoch zu einer etwas anderen Einschätzung. Es untersagte Schulz, die Vorwürfe weiter zu verbreiten. Schulz unterzeichnete eine Unterlassungserklärung und musste laut von Arnim Prozesskosten in Höhe von rund 16 400 Euro zahlen.

WIE ES WEITERGEHT

Sollte das Plenum den Bericht des Haushaltskontrollausschusses annehmen, muss sich erneut die Parlamentsverwaltung mit den Themen befassen und zu den Handlungsaufforderungen Stellung beziehen. Schulz hat sich bislang nur sehr knapp zu Vorwürfen geäußert, in seiner Zeit als Parlamentspräsident (2012-2017) Mitarbeiter begünstigt zu haben. Der „Bild am Sonntag“ sagte er: „Die Mehrheit im Haushaltsausschuss kam nur zustande, weil Anti-Europäer, Konservative und Grüne sich zusammengetan haben. Damit muss ich leben.“

dpa