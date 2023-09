Trotz Klimakrise: von der Leyen fliegt lieber Privatjet als Linie

EU-Chefin auf Dienstreise

Die EU schreibt sich Klimaziele groß auf die Fahne. Doch die Kommissions-Chefin nimmt lieber Privatjets für ihre Dienstreisen – was für Aufruhr sorgt.

Berlin – Ihre Reisen in Privatjets sorgen für Ärger: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat innerhalb von zwei Jahren 57 Mal Jets für ihre Dienstreisen gemietet. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte zugleich, dass von der Leyen in der Regel Linienflüge nutze, in den Jahren 2021 und 2022 aber wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Linienflüge verfügbar gewesen seien. Zudem unterhalte die Kommission im Gegensatz zu vielen nationalen Regierungen keine eigene Flugbereitschaft.

Der Sprecher teilte zudem mit: „Die Präsidentin war in den Jahren 2021 und 2022 an insgesamt rund 164 Tagen mit Auto, Flugzeug und Bahn auf Reisen.“ Vor jeder Reise werde geprüft, ob ein Linienflug möglich sei und durch diesen etwa keine Sicherheitsrisiken entstünden. Vergangene Woche etwa sei von der Leyen per Linie erst nach Abu Dhabi und von dort weiter zum G20-Gipfel nach Indien geflogen. Auch für den nächtlichen Rückflug habe sie Linienflüge über Zürich nach Frankfurt genutzt.

Ärger wegen Jetreisen: EU-Chefin von der Leyen in der Kritik

Kritik gibt es trotzdem. Die Kommission verprasse Steuergelder für verschwenderische Privatjet-Flüge, sagte der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im EU-Parlament, Martin Schirdewan. „Die Masse der Menschen soll den Gürtel enger schnallen und den eigenen CO2-Abdruck reduzieren, die Europäische Kommission aber gönnt sich Luxusreisen im Privatjet.“

Das Klima könne sich keine Jetset-Bürokratie leisten. Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier, sagte, es sei wichtig, dass der CO2-Ausstoß von Flügen mit dem Privatflugzeug kompensiert werde. „Das werden wir überprüfen.“ Monika Hohlmeier, CSU-Abgeordnete im EU-Parlament, sagte zur Bild: „Es kann durchaus sein, dass die Nutzung eines Geschäftsflugzeugs gerechtfertigt ist, zum Beispiel aufgrund von Krisen-Situationen, der eiligen Terminierung von internationalen Terminen oder aus Gründen der Sicherheit. Eine Reise kann erforderlich sein, um Verpflichtungen überhaupt wahrnehmen zu können.“

Von der Leyen fliegt offenbar auch Kurzstrecken in Privatjets

Die EU-Chefin präferiert bekanntlich häufiger Flüge mit ihrem Privatjet – auch bei Kurzstrecken. So soll von der Leyen laut der Bild am 21. Juni 2021 im Privatjet von Wien in die slowakische Hauptstadt Bratislava gereist sein. Die beiden Städte liegen nur etwa 50 Kilometer voneinander entfernt, weniger als die Entfernung zwischen Hamburg und Lübeck. Dauer des Fluges, der 1130 Kilogramm CO2-Ausstoß verursacht haben soll: 19 Minuten. Die alternative Reisemöglichkeit mit der Bahn hätte nur eine Dreiviertelstunde länger gedauert.

Besonders heikel sind die Berichte vor dem Hintergrund, dass die EU neue Richtlinien für Erneuerbare Energien beschlossen hat. Die neue EU-Richtlinie soll einen größeren Anteil erneuerbarer Quellen an der in der Europäischen Union verbrauchten Energie vorschreiben. Bis 2030 müssten demnach nach 42,5 Prozent der in der EU verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind-, Solar- oder Wasserkraft kommen. (bohy/dpa)

