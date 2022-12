EU beschließt neue Sanktionen gegen den Iran

Menschenrechte

+ © Philipp von Ditfurth/dpa Die EU hat neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Teheran verhängte jüngst gegen die ersten Demonstranten Todesurteile - und sorgte damit für Entsetzen. Brüssel verkündet nun neue Strafmaßnahmen.

Brüssel - Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen am Montag in Brüssel einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. dpa