Türkei schiebt IS-Kämpfer nach Deutschland ab - Bundesregierung mit überraschender Reaktion

Offizielle Meldung aus der Türkei

Kehren in dieser Woche einige IS-Anhänger nach Deutschland zurück? Die Bundesregierung reagierte nach entsprechenden Berichten überraschend.

Die türkische Regierung plant, sieben deutschstämmige IS-Kämpfer nach Deutschland abzuschieben.

Einer soll bereits am Montag (11. November) zurückgeschickt werden.

Insgesamt sitzen derzeit 1149 IS-Anhänger in türkischen Gefängnissen.

Update vom 11. November, 13.50 Uhr: Die Bundesregierung hat bestätigt, dass die Türkei für Donnerstag die Abschiebung von sieben deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland plant. Die Ankündigung dazu sei am Montagmorgen erfolgt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittag in Berlin.

Türkische Angaben, wonach es sich um frühere Kämpfer der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) handelt, bestätigte er aber nicht. „Wir haben keine belastbaren Erkenntnisse, nach denen es sich hier um IS-Anhänger handelt“, sagte der Sprecher.

Abschiebung geplant - aber handelt es sich überhaupt um IS-Anhänger?

„Ob das so ist oder nicht müssen aber letztlich die Sicherheitsbehörden prüfen“, fügte er hinzu. Der Ministeriumssprecher wies auch darauf hin, dass bereits an diesem Montag eine Abschiebung aus der Türkei erfolgt sei. Zwei weitere Abschiebungen von Deutschen habe die Türkei für Freitag angekündigt. Unter den insgesamt zehn Abschiebungen in dieser Woche seien drei Männer, fünf Frauen und zwei Kinder.

Das türkische Innenministerium hatte am Montag zunächst die Abschiebung von sieben deutschstämmigen IS-Kämpfern angekündigt. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte am Freitag gesagt, dass die Türkei ab diesem Montag generell gefangene ausländische IS-Anhänger in ihre Heimatländer zurückschicken werde. Soylu zufolge befanden sich zuletzt rund 1200 ausländische IS-Anhänger in türkischer Gefangenschaft.

Türkei schiebt sieben IS-Kämpfer nach Deutschland ab - einer ist schon auf dem Weg

Update vom 11. November, 11.22 Uhr: Sieben deutschstämmige IS-Kämpfer sollen in den kommenden Tagen nach Deutschland abgeschoben werden (siehe Erstmeldung von 10.40 Uhr) - das gab die türkische Regierung bekannt. Das ist aber noch nicht alles: Die Türkei soll ebenfalls für diese Woche die Abschiebung von vier IS-Frauen mit zwei Kindern nach Deutschland angekündigt haben.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin erfuhr, waren mindestens zwei der Frauen, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben sollen, aus dem Lager Ain Issa in Syrien ausgebrochen. Die vier Frauen sollen in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommen worden sein. Eine von ihnen stammt dem Vernehmen nach aus Hamburg.

Türkei schiebt sieben IS-Kämpfer nach Deutschland ab - einer ist schon auf dem Weg

Erstmeldung vom 11. November, 10.40 Uhr: Istanbul - Die Türkei will sieben deutschstämmige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abschieben. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten größtenteils am Donnerstag zurückgeschickt werden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Ein deutscher IS-Kämpfer soll schon am Montag aus der Türkei abgeschoben werden, wie Catakli ergänzte. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Türkei: Sieben IS-Kämpfer werden nach Deutschland abgeschoben

Der Kommunikationsdirektor Erdogans, Fahrettin Altun, hatte der Stuttgarter Zeitung gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt , IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten. Zuletzt war IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi getötet worden.

Türkei: Am Montag kehrt der erste IS-Kämpfer nach Deutschland zurück - Außenminister Maas mit Kritik

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vergangene Woche in Budapest kritisiert, dass es keine konkreten Informationen von türkischer Seite zu den IS-Anhängern gebe. „Es müsste erst einmal rechtssicher festgestellt werden, dass es sich um deutsche Staatsbürger handelt“, sagte er. Handele es sich um Deutsche, sei die Bundesregierung verpflichtet, diese zurückzunehmen.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der türkischen Militäroffensive wurden nach Angaben von Soylu 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder.

dpa

