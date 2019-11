Türkei schiebt sieben IS-Kämpfer nach Deutschland ab - einer ist schon auf dem Weg

Offizielle Meldung aus der Türkei

Kehrt schon am Montag ein erster IS-Kämpfer nach Deutschland zurück? Das kündigte zumindest die türkische Regierung an. Bis Donnerstag sollen weitere folgen.

Die türkische Regierung plant, sieben deutschstämmige IS-Kämpfer nach Deutschland abzuschieben.

Einer soll bereits am Montag (11. November) zurückgeschickt werden.

Insgesamt sitzen derzeit 1149 IS-Anhänger in türkischen Gefängnissen.

Istanbul - Die Türkei will sieben deutschstämmige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abschieben. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten größtenteils am Donnerstag zurückgeschickt werden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Ein deutscher IS-Kämpfer soll schon am Montag aus der Türkei abgeschoben werden, wie Catakli ergänzte. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Türkei: Sieben IS-Kämpfer werden nach Deutschland abgeschoben

Der Kommunikationsdirektor Erdogans, Fahrettin Altun, hatte der Stuttgarter Zeitung gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt , IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten. Zuletzt war IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi getötet worden.

Türkei: Am Montag kehrt der erste IS-Kämpfer nach Deutschland zurück - Außenminister Maas mit Kritik

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vergangene Woche in Budapest kritisiert, dass es keine konkreten Informationen von türkischer Seite zu den IS-Anhängern gebe. „Es müsste erst einmal rechtssicher festgestellt werden, dass es sich um deutsche Staatsbürger handelt“, sagte er. Handele es sich um Deutsche, sei die Bundesregierung verpflichtet, diese zurückzunehmen.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der türkischen Militäroffensive wurden nach Angaben von Soylu 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder.

