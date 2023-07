Statt Elterngeld zu kürzen: Klingbeil will lieber Ehegattensplitting abschaffen

Neues Reizthema für die FDP?

Ehegattensplitting abschaffen – statt Elterngeld zu kürzen: SPD-Chef Klingbeil ist mit einer neuen Idee vorgeprescht. Doch spielt die Lindner-FDP da mit?

Berlin – Junge Paare statt Eltern mit Kindern: Im Verteilungskampf um die knappen Haushaltsmittel hat die SPD einen neuen Vorschlag gemacht. Statt das Elterngeld zu kürzen, will Parteichef Lars Klingbeil das Ehegattensplitting streichen. Durch die Abschaffung „würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen“, sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel das Projekt bereits verankert – doch umgesetzt wurde es von Finanzminister Christian Lindner (FDP) bislang nicht.

Ehegattensplitting abschaffen: Klingbeil prescht mit Vorschlag nach vorne

Mit seinem Vorstoß zur Abschaffung vom Ehegattensplitting reagierte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf den aktuellen Haushaltsstreit in der Koalition. Entzündet hat er sich an der Kindergrundsicherung, für deren Einführung Finanzminister Christian Lindner nur zwei statt der geforderten zwölf Milliarden Euro veranschlagt hat – zum Verdruss der Grünen. Um das Geld an anderer Stelle einzusparen, will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) jetzt an der Auszahlung des Elterngeldes für Besserverdiener rütteln, was wiederum die FDP aufregt.

Als Kompromiss schlug Klingbeil deshalb die Abschaffung des Ehegattensplitting vor. „Ich bin dafür, dass höhere Einkommen mehr schultern und mehr Verantwortung tragen. Aber Verteilungsfragen klärt man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld“, sagte der Sozialdemokrat – und spielte damit den Ball zurück in das Feld von Lindner. Das Elterngeld sei keine Sozialleistung, sondern solle Männer motivieren, mehr Verantwortung in der Familie zu übernehmen, fügte Klingbeil noch hinzu.

Wie funktioniert das Ehegattensplitting?

Doch wie funktioniert das Ehegattensplitting? Durch das Verfahren werden Ehepaare und Lebenspartnerschaften besteuert, die keine Einzelveranlagung wählen. Dabei wird das gemeinsame Einkommen halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Das nützt vor allem Paaren, bei denen einer viel und der andere wenig verdient.

Ehegattensplitting berechnen: Modell zeigt Vorteile für Paare

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) hat die Vorteile Ehegattensplittings bereits im Jahr 2020 in einem Beispiel berechnet: In dem Rechenmodell arbeitet ein Partner in Vollzeit und hat ein zu versteuerndes Einkommen von 45.000 Euro im Jahr, der andere arbeitet Teilzeit und hat ein zu versteuerndes Einkommen von 15.000 Euro im Jahr. Als nicht zusammen veranlagtes Paar muss der eine 10.244 Euro und der andere 1085 Euro Einkommensteuer aufbringen. Für ein gemeinsames Einkommen von 60.000 Euro zahlen beide allerdings 955 Euro weniger Steuern, wenn sie nur eine Steuererklärung machen und das Finanzamt mit dem Splittingtarif rechnet.

Nachteile beim Ehegattensplitting: Frauen werden in Teilzeit-Falle gedrückt

Was für die Paare vorteilhaft ist, stößt bei Ökonomen schon lange auf Kritik. Denn viele Fachleute sehen darin große Nachteile für den Arbeits- und Beschäftigungsmarkt. Denn für den Partner mit dem geringeren Einkommen gebe es durch den Effekt des Ehegattensplittings oftmals wenig Anreize, einen Vollzeitjob anzunehmen. Häufig trifft es dabei Frauen, die nach der Geburt von Kindern entweder dann gar nicht mehr ins Erwerbsleben zurückkehren – oder maximal mit einer Teilzeitstelle. Ähnlich fällt auch die Kritik bei der Kürzung des Elterngeldes für wohlhabende Paare aus.

Vor diesem Hintergrund sind die Nachteile nicht nur ökonomischer, sondern auch gesellschaftspolitischer Natur. In der Ampel-Koalition hat man das Problem grundsätzlich erkannt. Bereits im Koalitionsvertrag ist die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Einführung einer Familienbesteuerung verankert worden – vor allem auf Druck der Grünen. Konkret heißt es: „Wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden.“

Abschaffung des Ehegattensplittings könnte Kindergrundsicherung finanzieren

Doch die Umsetzung lässt bislang auf sich warten. Da es dabei um Steuerpolitik geht, müsste der Vorstoß aus dem Haus von Finanzminister Lindner kommen. Lohnen könnte sich eine Reform möglicherweise. Nach den Berechnungen der Bundeszentrale für politische Bildung verzichtet der Staat durch das Ehegattensplitting jährlich auf Steuereinnahmen von 20 Milliarden Euro – genug also, um die einst veranschlagten zwölf Milliarden für die Einführung der Kindergrundsicherung hereinzuholen. (jkf)

