Wahlen in Ecuador: Die Gewalt droht zu eskalieren

Nach Ermordung von Kandidat Villavicencio

+ © -/API via AP/dpa Eine der letzten Aufnahmen von Fernando Villavicencio: Während einer Wahlkampfveranstaltung in Quito schwenkt der Präsidentschaftskandidat eine ecuadorianische Nationalflagge. Nach der Veranstaltung wurde er erschossen. © -/API via AP/dpa

Ecuador wählt inmitten einer drohenden Eskalation der Gewalt einen neuen Präsidenten. In dem Land, das zum Schauplatz von Drogenkriminalität geworden ist, schießt die Mordrate in die Höhe.

Quito – Eineinhalb Wochen nach dem Mord an dem Kandidaten Fernando Villavicencio wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. Bei den vorgezogenen Wahlen am Sonntag (20. August) bewerben sich acht Kandidaten um das höchste Amt im Staat.

Als Favoritin galt dabei Luisa González aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa, gefolgt von dem indigenen Umweltaktivisten Yaku Pérez und dem deutschstämmigen früheren Vizepräsidenten Otto Sonnenholzner. Neben dem Präsidenten wählen die Ecuadorianer auch die Abgeordneten der Nationalversammlung und stimmen über zwei Volksentscheide zu Ölförderung im Yasuní-Nationalpark im Amazonasgebiet und dem Bergbau in den Nebelwäldern des Chocó Andino ab.

Erreicht bei der Präsidentenwahl keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit oder mindestens 40 Prozent der Stimmen mit zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, kommt es am 15. Oktober zur Stichwahl. Die jüngsten Umfragen deuteten darauf hin, dass sich kein Kandidat direkt in der ersten Runde durchsetzen kann.

Wahlen in Ecuador werden von hoher Kriminalität und Gewalteskalation überschattet

Am Mittwoch vergangener Woche (9. August) war der Oppositionskandidat Villavicencio nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito erschossen worden. Die Regierung des südamerikanischen Landes machte das organisierte Verbrechen für die Tat verantwortlich. Ecuador dient als Transitland für Kokain, mehrere Verbrechersyndikate kämpfen um die Kontrolle der Schmuggelrouten. Das einst friedliche Ecuador ist zu einem Schauplatz der internationalen Drogenkriminalität geworden, die Mordrate ist höher als in Mexiko und Kolumbien.

Villavicencio hatte angekündigt, hart gegen Korruption und Kriminalität durchzugreifen. Seine Partei Construye („Baue“) präsentierte den Journalisten Christian Zurita als neuen Kandidaten. Die vorgezogenen Präsidenten- und Parlamentswahlen waren notwendig geworden, weil der konservative Staatschef Guillermo Lasso inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens wegen mutmaßlicher Unterschlagung gegen ihn die Nationalversammlung aufgelöst hatte. (dpa/AFP)