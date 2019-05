Trumps Schwiegersohn wirbt für Nahost-Frieden - Jordaniens König pocht auf „Zwei-Staaten-Lösung“

Ost-Jerusalem als Hauptstadt?

+ © AFP / - Jared Kushner (l.) beim Fastenbrechen mit Marokkos König Mohammed VI. (r.). © AFP / -

Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn von Donald Trump, ist in den Nahen Osten gereist. Die Standpunkte waren bei seinem Treffen schnell klar.

Der Iran setzt internationales Atomabkommen teilweise aus und erntet dafür Kritik.

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit Konsequenzen.

Die USA haben zusätzlich Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt.



Das US-Militär hat seine Präsenz im Nahen Osten verstärkt.

Die USA wollen im Juli einen Friedensplan für den Nahen Osten vorstellen.

<<<Aktualisieren>>>

Update vom 29. Mai 2019, 17.50 Uhr: Auf der Suche nach Verbündeten für seinen Nahost-Friedensplan ist US-Präsidentenberater Jared Kushner mit Marokkos König Mohammed VI. und Jordaniens König Abdullah II. zusammengekommen. Über das Treffen mit Mohammed VI. wurde nur wenig bekannt. Abdullah II. pochte bei seinem Treffen mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf die Zwei-Staaten-Lösung, die einen eigenen Staat für die Palästinenser vorsieht und nicht Teil von Kushners Friedensplan sein soll.

Marokko war am Dienstagabend die erste Station von Kushners Nahost-Reise, auf der er für seinen Plan zur Beilegung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern werben will. Zudem dürfte es darum gehen, Unterstützung für den harten Kurs der USA gegenüber dem Iran zu bekommen.

Bei den Gesprächen im Königspalast von Rabat sei es neben der "strategischen Partnerschaft zwischen den USA und Marokko" auch um die "Entwicklungen im Nahen Osten" gegangen, sagte ein Palastsprecher.

Der jordanische Königspalast erklärte nach dem Treffen von Abdullah II. mit Kushner, der König habe in dem Gespräch gefordert, die Bemühungen um einen "umfassenden und dauerhaften Frieden" im Nahost-Konflikt zu verstärken. Die Grundlage für einen solchen Frieden sei die Zwei-Staaten-Lösung, die einen unabhängigen Palästinenserstaat "mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt" garantieren müsse.

Im Nahost-Konflikt ist die Zwei-Staaten-Lösung seit Jahrzehnten der zentrale Ansatz internationaler Vermittlungsbemühungen. Von Kushners Friedensplan sind bisher nur wenige Details bekannt. Kushner spricht seit Monaten von "neuen Ideen", die in seine Initiative einfließen sollten, da die bisherige Herangehensweise nur in eine Sackgasse geführt habe. In seinem Plan soll nicht mehr von "zwei Staaten" die Rede sein.

Nach den Besuchen in Marokko und Jordanien wollte Kushner nach Israel weiterreisen. Auf seiner Reise wird er von Trumps Sonderbeauftragten für internationale Verhandlungen, Jason Greenblatt, der ihm bei dem Friedensplan zuarbeitet, sowie vom US-Sondergesandten für den Iran, Brian Hook, begleitet.

+ Der US-Sondergesandte Brian Hook ist mit Kushner in den Nahen Osten gereist. © AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Kushner hatte im April angekündigt, seinen Friedensplan nach dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan zu präsentieren. Dieser endet am 4. Juni. Den ökonomischen Teil will Kushner bei einer Konferenz in Bahrain am 25. und 26. Juni vorstellen. Auf der Konferenz soll es um Investitionen in die Palästinensergebiete gehen, der politische Aspekt für eine Regelung des Konflikts bleibt ausgeklammert.

Die Palästinenser wollen jedoch der Konferenz fernbleiben. PLO-Generalsekretär Sajeb Erakat warf den USA vor, mit ihrem Plan "eine wirtschaftliche Normalisierung der israelischen Besatzung" der Palästinensergebiete anzustreben. Ziel der Palästinenser seien jedoch keine "verbesserten Lebensbedingungen unter israelischer Besatzung", sondern ein besseres Leben nach dem Ende der Besatzung.

Auch dem politischen Teil des Kushner-Plans hat die Palästinenserführung bereits eine Absage erteilt. Sie geht davon aus, dass die Initiative einseitig Israel begünstigen wird. Nach seiner Nahost-Reise wird Kushner am Samstag in der Schweiz erwartet. In Montreux nimmt er an der sogenannten Bilderberg-Konferenz teil, zu der rund 130 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt zusammenkommen. Anschließend fliegt er zum Staatsbesuch von US-Präsident Trump nach London weiter. Dieser wird, wie nun klar wurde, den türkischen Präsidenten Erdogan treffen.

US-Sicherheitsberater beschuldigt Iran wegen Angriff auf Handelsschiffe

Update vom 29. Mai 2019, 10.20 Uhr: US-Sicherheitsberater John Bolton hat den Iran für angebliche Angriffe auf vier Handelsschiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verantwortlich gemacht. Hinter den Angriffen mit Seeminen stecke „fast sicher“ der Iran, sagte Bolton am Mittwoch bei einem Besuch im Emirat Abu Dhabi, wie die lokale Nachrichtenseite The National meldete. Beweise für seine Anschuldigung legte er dem Bericht zufolge nicht vor.

Die VAE hatten vor mehr als zwei Wochen Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe aus verschiedenen Länder im Golf von Oman gemeldet und von „staatsfeindlichen Operationen“ gesprochen. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch genauso unklar wie die Verantwortlichen.

Bolton erklärte dem Berichte zufolge weiter, es habe zudem einen Angriff auf den saudischen Ölhafen Janbu gegeben. Dort endet eine der wichtigsten Ölpipelines des Landes, die vor rund zwei Wochen von Jemens Huthi-Rebellen mit einer Drohne angegriffen worden war. Das sunnitische Saudi-Arabien sieht in den Huthis einen Verbündeten des schiitischen Irans und machte Teheran für den Angriff verantwortlich.

Trump-Berater Jared Kushner reist in den Nahen Osten - das könnte auf der Agenda stehen

Update vom 28. Mai 2019, 16.33 Uhr: US-Präsidentenberater Jared Kushner reist in dieser Woche in den Nahen Osten. Nach einem Stopp in Marokko werde der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump die jordanische Hauptstadt Amman und dann Jerusalem besuchen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Bei der Reise dürfte es um den Friedensplan für den Nahen Osten gehen, den Kushner im Juni präsentieren will.

Kushner wird den Angaben zufolge während der Reise von dem US-Sondergesandten für den Iran, Brian Hook, begleitet. Dies deutet darauf hin, dass auch die von der US-Regierung angeprangerte angebliche Zunahme der "Bedrohung" durch den Iran sowie das von Trump im Mai 2018 aufgekündigte Atomabkommen mit Teheran wichtige Themen sein werden.

Trump-Berater Kushner reist mit Friedensplan in den Nahen Osten

Kushner wird nach Ende seines Nahost-Besuchs laut Weißem Haus am Samstag nach Montreux in der Schweiz weiterreisen. Danach fliegt er weiter nach London, wo er am Staatsbesuch von Trump in Großbritannien teilnehmen will. Von seinem Nahost-Friedensplan hat Kushner bislang keine Details preisgegeben. Den ökonomischen Teil des Plans will er bei einer Konferenz in Bahrain am 25. und 26. Juni enthüllen.

Die Konferenz wird von den Palästinensern boykottiert. Sie verweigern den Dialog mit der US-Regierung, seit Trump im Dezember 2017 Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat. Die Palästinenser reklamieren den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates.

Kuschners Friedensplan für Nahost: Keine Rede von "zwei Staaten"

Kushner wiederum verriet bereits, dass in seinem Plan nicht von "zwei Staaten" - also einem palästinensischen neben dem israelischen - die Rede sein werde. Er begründete dies damit, dass die Zwei-Staaten-Lösung für Israel etwas anderes bedeute als für die Palästinenser.

Im Nahostkonflikt ist die Zwei-Staaten-Lösung, die einen eigenen Staat für die Palästinenser vorsieht, seit Jahrzehnten der zentrale Ansatz internationaler Vermittlungsbemühungen. Diese Lösung wird durch mehrere UN-Resolutionen gestützt.

Trumps Ex-Berater Bannon hält europäische Integration nach Europawahl für "tot"

Update vom 28. Mai 2019: Der Ex-Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hält eine weitere europäische Integration nach der Europawahl für aussichtslos. "Die Integrationsbewegung, um die es in der EU immer ging, ist tot", sagte Bannon der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview in seiner 5400 Euro pro Nacht teuren Suite in einem Pariser Hotel. Die rechtspopulistischen Parteien, die bei der Wahl Zugewinne erzielten, forderte er auf, eine "Supergruppe" im EU-Parlament zu bilden.

+ Strippenzieher Bannon auf Tour in Europa. © dpa / Kay Nietfeld

"Man wird nicht erleben, wie (EU-Kommissionspräsident Jean-Claude) Juncker oder irgendwer aus diesem Haufen auf mehr Integration drängt", sagte Bannon. Das sei "das Historische" an der Wahl, sagte der frühere Strategiechef Trumps.

Bannon, der seit Monaten daran arbeitet, Rechtspopulisten in der EU zu fördern, lobte deren Zugewinne bei der Europawahl. Der US-Rechtsaußen-Ideologe forderte die europäischen Rechtspopulisten auf, ihre Differenzen zu überwinden und sich zusammenzutun. "Ich denke, die Supergruppe ist absolut notwendig, weil diese kritische Masse in der EU eine Aussage trifft."

Populistische, europaskeptische und rechtsgerichtete Parteien hatten bei der Europawahl 150 Sitze hinzugewonnen. Unter anderem in Frankreich, Italien und Großbritannien wurden rechtsgerichtete Parteien stärkste Kraft. In wichtigen Fragen, etwa beim Verhältnis zu Russland, sind sie jedoch uneins.

Während seines Aufenthalts in Paris rund um die Europawahl hatte Bannon Werbung für die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN, die frühere Front National) von Marine Le Pen gemacht. Ein ranghoher Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hatte dazu gesagt, er wolle sich angesichts von Bannons Aufenthalt in Paris "übergeben"; der Parlamentspräsident und seine fünf Vorgänger verurteilten in einem gemeinsamen Schreiben Bannons "unpassende Einmischung" in die französische Politik.

"Ich trage das als Ehrenorden", sagte Bannon zu der Kritik. Zugleich lobte er, dass Le Pens Partei bei der Europawahl knapp vor Macrons LREM landete. Er könne sich vorstellen, dass das für Macron nun "etwas schmerzlich" sei.

US-Präsident Trump in Japan: So steht er zu einem Regierungswechsel im Iran

Update vom 27. Mai 2019, 9.33 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat betont, keinen Regimewechsel im Iran anzustreben. „Wir blicken nicht auf einen Regimewechsel, das möchte ich klarmachen“, sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio. „Ich will dem Iran nicht schaden.“ Sein Ziel sei es lediglich zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange.

Japan ist bereit, in dem Konflikt zu vermitteln. „Wir möchten alles tun, was wir können“, sagte Abe. Die Spannungen müssten gedämpft werden. Japan unterhält ein einigermaßen gutes Verhältnis zu Teheran.

US-Präsident Trump besucht Japan - und spielt mit dem Premierminister Golf

Update vom 27. Mai 2019: Mit einem feierlichen Empfang bei Kaiser Naruhito ist US-Präsident Donald Trump am Montag auf dem zeremoniellen Höhepunkt seines viertägigen Staatsbesuches in Japan angelangt. Naruhito empfing den US-Präsidenten auf einem Exerzierplatz vor dem kaiserlichen Palast. Neben den Ehefrauen der beiden Staatsmänner, Kaiserin Masako und Melania Trump, waren zahlreiche Gäste aus Politik und Diplomatie beider Länder zugegen, auf US-Seite unter anderem die Präsidentenberater John Bolton und Stephen Miller. Anschließend wurden Trump und seine Frau im Palast von Naruhitos Bruder, Kronprinz Akishino und Ministerpräsident Shinzo Abe in Begleitung ihrer Frauen begrüßt. Trump ist das erste Staatsoberhaupt, das von Japans neuem Monarchen empfangen wurde. Naruhito ist seit 1. Mai auf dem Thron.

+ US-Präsident Donald Trump wurde am Montag von Japans Kaiser Naruhito feierlich empfangen. © AFP / HANDOUT

US-Präsident in Japan: Fokus auf Handel und Sicherheitspolitik

Unmittelbar nach der feierlichen Visite beim Kaiser kam Trump mit Abe zu politischen Gesprächen zusammentreffen. Nach Angaben Trumps steht neben dem Handel die Sicherheitspolitik im Vordergrund. Beim Thema Nordkorea könne es Fortschritte geben. „Das fühle ich“, sagte Trump. Man müsse aber die Entwicklungen abwarten. Im Bezug auf die Krise im Iran sagte Trump, er wisse, dass Japan und insbesondere Premierminister Shinzo Abe einen engen Draht zur Führung in Teheran hätten. „Niemand will sehen, dass furchtbare Dinge passieren“, sagte der US-Präsident.

Zweites großes Gesprächsthema dürfte der Handel werden - allerdings hatte Trump bereits am Sonntag Erwartungen auf den baldigen Abschluss eines gemeinsamen Handelsabkommens gedämpft. Weite Teile sollen erst nach den Parlamentswahlen in Japan im Juli besprochen werden. „Ich denke, dass wir im August einige wichtige Ankündigungen machen können“, sagte Trump. Die USA müssten gegenüber Japan „ein bisschen aufholen“ betonte Trump. Es gehe um fairen Handel und den Versuch, das US-Handelsdefizit ein wenig auszugleichen. Er nannte große Investitionen der japanischen Autoindustrie und die Bestellungen des japanischen Militärs für US-Militärtechnik als positive Beispiele.

US-Präsident Trump besucht Japan - und spielt mit dem Premierminister Golf

Update vom 26. Mai 2019: US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu einer Runde Golf zusammengekommen. Trump traf am Morgen (Ortszeit) per Hubschrauber im Mobara Country Club in der Nähe von Tokio ein. Er wurde von Abe im Golfcart abgeholt.

Dem Populisten aus dem Weißen und dem rechtskonservativen japanischen Premier wird eine gute persönliche Beziehung nachgesagt, nicht nur wegen des gemeinsamen Hobbies Golf. Abe ließ am Samstagabend zu Ehren Trumps den Skytree - einen Turm, der zum inoffiziellen Wahrzeichen Tokios geworden ist - in den Farben der Vereinigten Staaten illuminieren.

Am Nachmittag wollen beide gemeinsam mit ihren Ehefrauen eine Kampfveranstaltung im traditionellen Sumo-Ringen in Tokio besuchen. Trump will dem siegreichen Kämpfer eine eigens geschaffene Trophäe, den „President's Cup“ überreichen, wie das Weiße Haus bekanntgab.

Am Montag steht eine Begegnung mit Kaiser Naruhito auf dem Programm der Staatsgäste aus Washington. Insgesamt ist der Besuch auf vier Tage angesetzt.

Trump will Wirtschaftsbeziehungen zu Japan fairer gestalten

15.52 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seines ersten Staatsbesuches in Japan die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder hervorgehoben. Von japanische Investitionen in den USA hingen fast eine Million Arbeitsplätze ab, sagte Trump am Samstag vor den 40 wichtigsten Wirtschaftsführern Japans. Die USA seien der größte ausländische Investor in Japan. Die wirtschaftlichen Beziehungen beider Ländern sollen in der Reiwa-Ära, der Regentschaft des am 1.Mai inthronisierten neuen Kaisers Naruhito, noch ausgebaut werden, sagte Trump.

Bei dem auf vier Tage angesetzten Staatsbesuch wird es auch um Fortschritte bei den Verhandlungen eines gemeinsamen Freihandelsabkommen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten gehen. Der Delegation Trumps gehört auch der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer an. „Ich würde sagen, dass Japan viele, viele Jahre lang einen substanziellen Vorteil genossen hat“, sagte Trump. „Wir werden es ein kleines bisschen fairer machen, ich denke, das werden wir tun“, sagte er.

Trump hatte in den vergangenen Wochen die Hoffnung genährt, bei seinem Staatsbesuch könnte es bereits zur Unterzeichnung eines Abkommens kommen. Dies ist nun vom Tisch. Das Weiße Haus hatte im Vorfeld angekündigt, Handel werde den Staatsbesuch nicht prägen. Beide Seiten liegen offensichtlich unter anderem beim Thema Autozölle noch weit auseinander. Vor wenigen Tagen erst hatte es eine Einigung bei US-Rindfleischexporten nach Japan gegeben.

Update vom 25. Mai 2019, 10.13 Uhr: Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die geplante Aufstockung der US-Truppen im Nahen Osten als "Gefahr" für den internationalen Frieden bezeichnet. "Die verstärkte US-Präsenz in unserer Region ist sehr gefährlich und eine Gefahr für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit", sagte Sarif am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser Gefahr müsse der Iran "entgegentreten".

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag angekündigt, vor dem Hintergrund der zuletzt verschärften Spannungen mit dem Iran rund 1500 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Sie sollten dort vorwiegend "schützende" Aufgaben übernehmen, sagte Trump.

Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt vor einer akuten "Bedrohung" für ihre Truppen in der Region gewarnt. Nach Angaben von Regierungsvertretern in Washington soll diese Gefahr von irakischen Milizen ausgehen, die von den iranischen Revolutionsgarden befehligt würden.

Chinas US-Botschafter macht Trump für Stocken der Handelsgespräche verantwortlich

Update vom 22. Mai 2019, 9.22 Uhr: Im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat der chinesische Botschafter die US-Regierung für die stockenden Verhandlungen verantwortlich gemacht. Cui Tiankai sagte dem Sender Fox News am Dienstag (Ortszeit), es sei die US-Seite gewesen, die im Laufe des zurückliegenden Jahres "mehr als einmal über Nacht ihre Meinung geändert und das bereits erzielte Abkommen wieder gebrochen hat".

Damit spielte China den Ball wieder ins Feld der USA - denn erst kürzlich hatte Washington Peking vorgeworfen, auf der Suche nach einer Lösung im Handelsstreit bereits gemachte Zusagen wieder gebrochen zu haben. China sei indes "nach wie vor bereit, die Gespräche fortzusetzen, um eine Lösung zu finden", sagte der chinesische Botschafter dem Sender Fox News. "Unsere Tür ist noch immer offen."

Der Konflikt hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Nach monatelangen Verhandlungen und einer Art Waffenruhe im Zollstreit hatten die USA kürzlich höhere Zölle auf chinesische Importe in die USA im Umfang von 200 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China reagierte wenige Tage später mit der Ankündigung, dass ab Juni Abgaben zwischen fünf und 25 Prozent auf US-Importe im Umfang von 60 Milliarden Dollar erhoben würden.

Atom-Streit: Donald Trump droht Teheran erneut Konsequenzen an - Iran kontert

Update vom 21. Mai, 16.51 Uhr: Nach dem Raketenangriff auf die hoch gesicherte Grüne Zone in Bagdad bemüht sich die irakische Regierung um eine Entspannung der Lage. Regierungschef Adel Abdel Mahdi erklärte am Dienstag in Bagdad, er werde Delegationen nach Washington und Teheran schicken, um die Spannungen zu beenden. Verantwortliche beider Seiten hätten zugesichert, dass sie keinen Krieg wollten, sagte Abdel Mahdi, wie die irakische Nachrichtenagentur INA berichtete.

Am Sonntag war in Bagdads Grüner Zone eine Rakete eingeschlagen. Dort liegt unter anderem die US-Botschaft. Unklar ist, wer die Rakete abfeuerte. In Medien wurden schiitische Milizen verantwortlich gemacht, die eng mit dem ebenfalls schiitischen Iran verbunden sind.

Der Irak gilt als möglicher Schauplatz einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran. In dem Land sind zahlreiche schiitische Milizen aktiv, die von Teheran unterstützt werden. Die sogenannten Volksmobilisierungskräfte haben auch politisch starken Einfluss. Zugleich sind dort mehrere Tausend US-Soldaten stationiert, die Iraks Armee ausbilden und im Kampf gegen die IS-Terrormiliz unterstützen. Beobachter warnen, ein neuer Krieg wäre für den Irak fatal.

Iran bezeichnet Drohungen von US-Präsident Donald Trump als zwecklos

11.01 Uhr: Der Iran hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump als zwecklos bezeichnet. „Trump hofft, das zu erreichen, was Alexander (der Große) und Dschingis (Khan) und andere Aggressoren (gegen den Iran) nicht erreicht haben“, twitterte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif am Montag. Der Iran sei, so Sarif, noch da, die Aggressoren dafür schon lange weg. Wirtschaftsterrorismus und Völkermordabsichten würden nicht, wie von Trump gedacht, das Ende des Irans bedeuten. „Drohe niemals einem Iraner, aber versuch es mal mit Respekt ... es funktioniert“, so der iranische Chefdiplomat.

Donald Trump droht Teheran erneut Konsequenzen an

10.14 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die iranische Führung erneut vor einer Provokation gewarnt, sich aber zugleich gesprächsbereit gezeigt. „Der Iran würde einen großen Fehler machen, wenn sie irgendwas täten“, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) in Washington, ohne konkreter zu werden. Wenn die Führung in Teheran etwas tue, müsse sie mit einer kraftvollen Reaktion rechnen. „Aber wir haben keine Hinweise darauf, dass sie das tun werden“, betonte er. Trump gab sich zugleich gesprächsbereit. „Wenn sie anrufen, würden wir sicher verhandeln.“ Teheran müsse aber bereit sein für Verhandlungen. „Wenn sie nicht bereit sind, brauchen sie auch nicht anzurufen.“

US-Präsident Donald Trump hatte Teheran vor einer Eskalation gewarnt

Trump hatte Teheran zuvor mit drastischen Worten vor einer Eskalation gewarnt und dem Land mit Vernichtung gedroht. „Wenn der Iran kämpfen will, wird das, das offizielle Ende des Irans sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Der iranische Außenminister Mohamed Dschawad Sarif erwiderte am Montag auf Twitter, „wirtschaftlicher Terrorismus und genozidale Pöbeleien“ würden nicht zu einem Ende des Irans führen. Sarif warnte Trump davor, Iraner zu bedrohen, und forderte ihn auf, es mit Respekt zu versuchen.

Die Lage in der Golfregion ist wegen des Streits zwischen den beiden Seiten derzeit sehr angespannt. Das US-Verteidigungsministerium hatte unter anderem einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten entsandt und das damit begründet, es gebe Hinweise auf mögliche iranische Angriffe gegen US-Kräfte. Die USA und ihr enger Verbündeter Saudi-Arabien werfen dem Iran vor, Konflikte in der Region anzuheizen und Terrorismus zu unterstützen. Washington setzt den Iran auch massiv mit Wirtschaftssanktionen unter Druck.

Erstmeldung vom 21. Mai: Iran setzt internationales Atomabkommen teilweise aus

Teheran - Der Iran hatte angekündigt, dass sie das internationale Atomabkommen teilweise aussetzten werden. Der Nationale Sicherheitsrat erklärte, der Iran werde die geltenden Beschränkungen bei den Beständen an angereichertem Uran und Schwerwasser aufheben. Außerdem stellte der Iran den verbleibenden Parteien im Atomabkommen (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland) ein Ultimatum: Sollten deren Zusagen "insbesondere im Öl- und Bankensektor" nicht binnen 60 Tagen wieder aufgenommen werden, werde der Iran weitere seiner Verpflichtungen aufkündigen.

Das hatte zu einer Zuspitzung des Atomstreits mit Teheran geführt und dem Land internationale Kritik eingebracht. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch erneut bekräftigt, sein Land werde dem Iran den Bau einer Atombombe nicht erlauben. Netanjahu sagte bei einer Ansprache zum Soldaten-Gedenktag: „Ich habe gehört, dass der Iran sein Atomprogramm fortsetzen will. Wir werden es dem Iran nicht gestatten, Atomwaffen zu erlangen.“

Außenminister Heiko Maas twitterte besorgt: „Wir haben die Ankündigungen des Irans mit großer Sorge vernommen. Unsere Partner und wir stehen zum Nuklearabkommen – und zwar ohne Abstriche. Deshalb erwarten wir auch, dass der Iran das Abkommen vollumfänglich umsetzt – und zwar auch ohne Abstriche.“

Atom-Streit: US-Präsident Donald Trump droht Iran

In folge dessen verstärkte die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten. Das Militär entsendete mehrere Flugzeugträger und erwog den Einsatz von 120.000 Soldaten. Zusätzlich wurden neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. US-Präsident Donald Trump erließ am Mittwoch ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus mitteilte. „Wir setzen erfolgreich die mächtigste Kampagne des maximalen Drucks aller Zeiten ein, die durch die Handlungen des heutigen Tages noch weiter gestärkt wird.“ Trump drohte dem Land auch noch. Wenn der Iran "etwas" gegen die USA unternehme, dann werde das Land "stark leiden", sagte er. Trump hatte dem Iran sogar mit der Auslöschung gedroht: "Wenn der Iran kämpfen will, wird dies das offizielle Ende des Iran sein. Mehrere Experten warnen vor einer folgenschweren Eskalation.

Der Iran hat den USA infolgedessen eine "inakzeptable Eskalation" der Spannungen vorgeworfen, nachdem Washington seine Streitkräfte in der Region massiv verstärkt hatte. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif betonte am Donnerstag, sein Land zeige "maximale Zurückhaltung" angesichts des Vorgehens Washingtons.

USA-Inlands-Nachrichten: Donald Trump hat beschlossen vorerst keine Strafzölle auf europäische Auto-Importe zu erheben. Zuvor hatte er mit Strafzöllen von 25 Prozent gedroht.

AFP/dpa/md