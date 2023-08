Trump muss sich binnen knapp 10 Tagen dem Gericht zu stellen - auch ein „Mugshot“ droht

Anklage gegen Ex-Präsident

Bezirksstaatsanwältin Fani Willis will innerhalb der nächsten sechs Monaten den Prozess gegen Donald Trump angehen.

Atlanta – Fani Willis macht Ernst. Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County gibt dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seinen 18 mutmaßlichen Mitverschwörern bis zum 25. August mittags Zeit, sich freiwillig zu stellen. Nur so würden die Angeklagten einer Verhaftung zu entgehen. Das teilte Willis am späten Dienstagabend (15. August, Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit.

Trump muss noch im August vor Gericht erscheinen

Kurz zuvor hatte ein Geschworenengericht beschlossen, Trump und seine Mitstreiter, darunter der einstige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani und der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows, wegen insgesamt 41 Straftaten anzuklagen. Es geht um Vorwürfe in Zusammenhang mit Trumps Vorgehen gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020.

„Jede Person, die in der Anklageschrift angeklagt wird, wird beschuldigt, gegen das RICO-Gesetz des Bundesstaates Georgia verstoßen zu haben. Dies, indem sie sich an einem kriminellen Unternehmen in Fulton County, Georgia, und anderswo beteiligt hat, um das illegale Ziel zu erreichen, Donald J. Trump zu ermöglichen, das Präsidentenamt an sich zu reißen“, sagte Willis. Anschließend zählte sie die Namen aller 19 Angeklagten auf.

Wer in Georgia zusammen mit Trump angeklagt ist

Rudy Giuliani : Anwalt

: Anwalt John Eastman : Anwalt

: Anwalt Mark Meadows : Trumps Stabschef im Weißen Haus

: Trumps Stabschef im Weißen Haus Kenneth Chesebro : Anwalt

: Anwalt Jeffrey Clark : Anwalt des Trump-Justizministeriums

: Anwalt des Trump-Justizministeriums Jenna Ellis : Rechtsanwältin

: Rechtsanwältin Ray Stallings Smith III: Anwalt

Anwalt Robert David Cheeley : Anwalt

: Anwalt Michael Roman : Trumps Wahlkampfleiter bei der US-Wahl 2020

: Trumps Wahlkampfleiter bei der US-Wahl 2020 David James Shafer : Vorsitzender der Republikaner in Georgia bis 2023

: Vorsitzender der Republikaner in Georgia bis 2023 Shawn Still : Finanzvorsitzender der Republikaner in Georgia bis 2023

: Finanzvorsitzender der Republikaner in Georgia bis 2023 Stephen Lee : Polizeiseelsorger

: Polizeiseelsorger Harrison Floyd : Wahlkampfhelfer von Trump 2020

: Wahlkampfhelfer von Trump 2020 Trevian Kutti : Ex-Publizist von Kanye „Ye“ West

: Ex-Publizist von Kanye „Ye“ West Sidney Powell : Anwältin

: Anwältin Cathleen Latham : damalige Bezirksvorsitzende der Republikaner in Georgia

: damalige Bezirksvorsitzende der Republikaner in Georgia Scott Hall : Kautionsbürge

: Kautionsbürge Misty Hampton: Wahlleiterin in einem Bezirk

Die von Willis gesetzte Frist bedeutet, dass Trump wahrscheinlich vor dem 25. August, einem Freitag, in Fulton County vor Gericht auftauchen wird. Willis betonte weiter, dass sie hofft, „den Fall voranzubringen“. Sie strebe einen Verhandlungstermin in den nächsten sechs Monaten an und hoffe, alle 19 Angeklagten gleichzeitig vor Gericht stellen zu können.

Trump muss wohl einen „Mugshot“ von sich machen lassen

Bei Trumps Auftritt vor Gericht und dem anschließenden Verfahren wird mit ziemlicher Sicherheit sein Status als ehemaliger Präsident berücksichtigt werden. Die örtliche Behörde hat jedoch bereits angedeutet, dass Trump für ein Verbrecherfoto („Mugshot“) posieren muss. „Solange mir niemand etwas anderes sagt, halten wir uns an unsere üblichen Praktiken. Es spielt also keine Rolle, welchen Status Sie haben, wir halten ein Fahndungsfoto für Sie bereit“, sagte Sheriff Pat Labat aus Fulton County dem örtlichen TV-Sender WSB-TV.

Fani Willis verteidigte sich auch gegen Trumps wiederholte Unterstellungen, sie handele lediglich als parteiische Demokratin. Sie wies darauf hin, dass sie über eine lange Erfahrung als Staatsanwältin und Spezialistin für Georgias bundesstaatliche Version des RICO-Gesetzes verfügt, das in diesem Fall zur Anwendung kommt.

„Das Gesetz ist völlig unparteiisch“, sagte Willis, die ihr Amt erst im Januar 2021 antrat. „Bis heute hat dieses Büro, seit ich Bezirksstaatsanwältin bin, über 12.000 Fälle angeklagt. Dies ist die 11. RICO-Anklage. Wir folgen dem gleichen Prozess, wir schauen uns das Gesetz an, wir schauen uns die Fakten an und wir erheben Anklage.“

Trump-Anklage in Georgia: Willis hat den Ruf eines „Pitbulls“

Schon als Willis Ende 2020 als erste Frau der Geschichte zur Oberstaatsanwältin von Fulton County gewählt worden war, hatte sie betont, ihr Amt frei von politischen Einflüssen ausüben zu wollen. „Meine Karriere hat mich gelehrt, unabhängig von politischem Druck einfach nur das Richtige zu tun“, sagte sie. „Und egal, ob jemand im Landesparlament oder in den Slums ist, wer in meinem Gebiet ein Verbrechen begeht, wird zur Verantwortung gezogen.“

Willis hat den Ruf einer harten Strafverfolgerin. „Sie ist ein Pitbull“, sagte der langjährige Mordermittler Vince Velazquez der Washington Post. „Wenn ich ein Verbrechen begangen hätte, würde ich nicht wollen, dass Fani Willis gegen mich ermittelt“. Donald Trump und seinen 18 Mitangeklagten dürfte keine leichte Zeit bevorstehen. (skr)

