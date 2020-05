Live: Corona-Krise in den USA - Anthony Fauci sieht Chancen auf Impfstoff „im späten Herbst“

Anhörung im US-Senat

Der Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, spricht von großen Erfolgen auf der Suche nach einem Impfstoff, warnt aber auch vor all zu großen Hoffnungen.

Die USA leiden unter der Corona-Krise*

leiden unter der Corona-Krise* Donald Trump* setzt vor der US-Wahl 2020* auf eine starke Wirtschaft – und fordert ein rasches Ende aller Beschränkungen

Top-Virologe Anthony Fauci wird heute im Senat zu den Lockerungen befragt

Update, 17:05 Uhr: Anthony Fauci betont erneut, dass Lockerungen der Corona-Maßnahmen in einzelnen Bundesstaaten nach den von der Taskforce entwickelten Bedingungen ablaufen sollten. „Die Konsequenzen könnten sonst sehr ernst sein“, warnt Fauci. Ein Anstieg der Fallzahlen bei Lockerungen sei in jedem Fall zu erwarten. „Deshalb ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein, um reagieren zu können“, führt Fauci aus.

Update, 16:55 Uhr: Der Vorsitzende des US-Senats, Chuck Grassley, richtet sich direkt an Anhtony Fauci und fragt nach dessen Einschätzung bezüglich der Wiedereröffnung von Schulen und Universitäten in den USA. „Wird es sicher sein, im Herbst wieder den Campus zu besuchen?“

Anthony Fauci zur Behandlung von Covid-19: Es gibt Fortschritte

Fauci ist skeptisch. Zwar habe man bei der medikamentösen Behandlung von Covid-19 Fortschritte erzielt. Diese seien aber moderat und im klinischen Umfeld erzielt worden. „Wir sind noch weit davon entfernt, ein Medikament zur Prophylaxe oder zur Anwendung außerhalb des Krankenhauses zu empfehlen.“

Update, 16:50 Uhr: Nach der fünfminüten Aussage Anthony Faucis geben zunächst die anderen drei Zeugen ihre Statements - bislang alle per Video, mutmaßlich von Zuhause. Im Anschluss werden die Fragen gestellt.

Update, 16:40: Nachdem Anthony Fauci über den Stand der Behandlung von Covid-19 Patienten gesprochen hat, erläutert er den Stand bei der Suche nach einem Impfstoff für das Virus Sars-CoV-2. Fauci sagt, es würde in den USA derzeit an acht verschiedenen Impfstoffen geforscht werden.

Corona-Impfstoff: Anthony Fauci ist optimistisch

Einer davon stimmt Fauci besonders optimistisch. Die Testreihen seien bislang erfolgreich. „Wenn wir weiter erfolgreich sind, wissen wir das wohl bereits im späten Herbst oder frühen Winter“, sagt der Virologe. Gleichzeitig warnte Fauci aber auch vor allzu großem Optimismus. Es könnte sich auch herausstellen, dass ein Impfstoff die Krankheitssymptome verstärkt.

Update, 16:35 Uhr: Anthony Fauci ist der erste Zeuge, der von dem Ausschuss gehört wird. Chuck Grassley stellt den renommierten Virologen zunächst vor. Fauci wird seine Einschätzung der Corona-Krise per Video aus der Heim-Quarantäne geben.

Fauci wird ein fünfminütiges Statement abgeben, anschließend werden die Ausschussmitglieder Zeit für Fragen haben.

Corona-Krise: US-Senatorin übt scharfe Kritik an Trump-Regierung

Update, 16:25 Uhr: Das Wort hat nun Senatorin Patty Murray aus Washington. Die Demokratin attackiert US-Präsident Donald Trump. In der Corona-Krise habe er „keinen echten Plan, nur einen PR-Plan“. Ihre Kolleginnen und Kollegen forderte sie auf, die Wahrheit zu sagen, denn: „Unsere Regierung wird es nicht tun.“

Update, 16:20 Uhr: Zunächst erläutert der Vorsitzende Chuck Grassley die Vorgehenshweise der Anhörung, die zumindest im Teil als Videokonferenz ablaufen wird.

Update, 16:05 Uhr: Mit einer Verspätung von fünf Minuten beginnt der Livestream der Anhörung von Anthony Fauci zur Corona-Krise vor dem US-Senat.

Corona-Krise in den USA: Donald Trumps Berater Fauci sagt vor US-Senat aus

Erstmeldung

Washington - Das Coronavirus wütet in den USA weiter. Inzwischen beklagen die Vereinigten Staaten mehr als 80.000 Tote und fast 1,35 Millionen Infizierte (Stand 12.05.). Bei einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des US-Senats um 16 Uhr MESZ soll über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten werden. Dabei stellt sich auch Anthony Fauci, der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, den Fragen des Senats in Washington.

Corona in den USA: Fauci wird per Videokonferenz an der Anhörung teilnehmen

Außer den einflussreichen Virologen befragen die Senatoren auch den Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, und den Leiter der US-Arzneimittelbehörde FDA, Stephen Hahn. Alle drei Experten befinden sich derzeit wegen eines Kontakts zu einem getesteten Regierungsmitarbeiters in Quarantäne. Fauci, Redfield und Hahn wollen daher per Videokonferenz an der Senatsanhörung teilnehmen.

Schon zuvor hat Fauci angekündigt, dass er den Senat vor einer vorzeitigen Lockerung der Corona-Beschränkungen warnen werde. Diese werde „nicht nur zu unnötigem Leid und Tod führen, sondern uns auch in unserem Streben nach einer Rückkehr zur Normalität zurückwerfen“, schrieb Fauci in einer E-Mail an die „New York Times“. Dem Senat wolle er die zentrale Botschaft übermitteln, dass dem Land Gefahr bei einer vorzeitigen Aufhebung der Beschränkungen drohe, erklärte Fauci. Wenn die Lockerungen nicht schrittweise erfolgten, riskierten die Behörden „mehrere Ausbreitungsherde im ganzen Land“.

Donald Trump fordert rasche Aufhebung der Corona-Beschränkungen

Donald Trump hingegen drängt vor der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 auf eine rasche Aufhebung der Beschränkungen, um die Wirtschaft nicht weiter zu belasten. Bisher war die starke Konjunktur sein bestes Argument für eine Wiederwahl.

Das ist auch ein Grund, warum er auch die jüngsten Fälle von Corona-Infektionen im Weißen Haus weitgehend zu marginalisieren versucht. Er ordnete zwar an, dass die Mitarbeiter der Regierungszentrale nun als Vorsichtsmaßnahme Gesichtsmasken tragen müssen. Er selbst und Vizepräsident Mike Pence sollen davon aber ausgenommen sein. „In meinem Fall - ich komme niemandem so nahe“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz am 11. Mai im Garten des Weißen Hauses. Ohnehin habe die Regierung die Situation „sehr gut unter Kontrolle“.

Donald Trump lobt seine Regierung für ihren Kampf gegen das Coronavirus

Tatsächlich verbrachte Trump seine Pressekonferenz vornehmlich damit, seine Regierung für ihren Kampf gegen „den unsichtbaren Feind“ zu loben. Dabei behauptete er auch, Deutschland und die USA seien weltweit die erfolgreichsten Staaten, wenn man betrachte, wie viele Todesopfer es pro Hunderttausend Einwohner gebe. Darauf sei er am meisten stolz.

Das trifft allerdings kaum zu. Die USA haben nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore demnach pro 100.000 Einwohner gut 24 Todesopfer zu beklagen, Deutschland neun. Einige Staaten liegen zudem zwischen den Werten der USA und Deutschlands, zum Beispiel Kanada (13,5) und Portugal (11). Andere Länder wie Österreich, Ungarn, Südkorea und Finnland weisen Johns Hopkins zufolge noch niedrigere Sterblichkeitsraten als Deutschland auf.

