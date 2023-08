„Niemals aufgeben!“: Donald Trump ist zurück auf Twitter

Ex-Präsident postet Polizeifoto

Mit einem Polizeifoto meldete sich Ex-Präsident Trump nach über zwei Jahren Twitter-Abstinenz auf X zurück. Elon Musk hatte seinen Account wieder freigeschaltet.

Atlanta – Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich auf X, dem ehemaligen Twitter, zurückgemeldet. Es ist der erste Beitrag seit Januar 2021 und – wie es kaum anders zu erwarten war – ein sehr spezielles Statement. Der Mann, der vier Anklagen und 91 strafrechtliche Vorwürfe am Hals hat, postete sein Polizeifoto, das bei seinem Aufenthalt im Bezirksgefängnis Fulton County in Atlanta/Georgia, wo er sich am Donnerstag wegen des Vorwurfs der Wahleinmischung stellte, entstand.

„Niemals aufgeben!“: Trump meldet sich nach mehr als zwei Jahren auf Ex-Twitter zuück

Das ehemalige Staatsoberhaupt der USA läutete Donnerstagnacht (Ortszeit) mit dem trotzigen Beitrag sein Comeback auf der Social-Media-Plattform ein. Mit dem Link seiner Website und der Bildunterschrift „Wahleinmischung! Niemals aufgeben!“ versehen, postete Trump das Polizeifoto, das kurz zuvor im Bezirksgefängnis Fulton County in Georgia aufgenommen worden war. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber hatte sich dort den Strafverfolgungsbehörden gestellt, wie er voran auf seiner Plattform Truth Social angekündigt hatte.

Donald Trump postet bei Twitter/X-Comeback sein Polizeifoto

Ex-Präsident Trump ist wegen mutmaßlicher Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia angeklagt. Ihm wird Erpressung und Verschwörung mit dem Ziel, den Ausgang der Präsidentschaftswahl und damit den Sieg von Joe Biden im Jahr 2020 zu kippen, vorgeworfen. Es handelt sich dabei um die vierte Anklage in nur drei Monaten. Trump muss sich in 13 Punkten verantworten, darunter für die Bildung einer kriminellen Vereinigung mit 18 anderen Personen.

Rückkehr auf Ex-Twitter: Elon Musk schaltete Trump bereits im November 2022 wieder frei

Nun läutete der Ex-US-Präsident mit seinem Polizeifoto also die Rückkehr auf X, dem ehemaligen Twitter, ein. Trump hatte zuvor erklärt, dass er an seiner neuen Plattform Truth Social festhalten werde, wie der Guardian berichtet. Demnach unterzeichnete er beim Start eine 18-monatige Exklusivvereinbarung für die Veröffentlichung von Beiträgen auf Truth Social, die Ende Juni auslief. Der Ex-Präsident hatte am Donnerstag fast 6,4 Millionen Follower auf Truth Social. Doch auf X, ehemals Twitter, folgen ihm immer noch mehr als 86 Millionen Menschen, obwohl er nach dem Kapitol-Sturm seiner Unterstützer am 6. Januar 2021 von der Plattform ausgeschlossen wurde.

Am 19. November 2022 hob Twitter, das im vergangenen Jahr von Milliardär Elon Musk, dem selbsternannten „Absolutisten der freien Meinungsäußerung“, gekauft wurde, Trumps Sperre auf. Musk stellte das Konto des ehemaligen Präsidenten wieder her, nachdem eine Umfrage ergeben hatte, dass 52 Prozent von mehr als 15 Millionen Usern sich dafür aussprachen. Obwohl Trumps Konto daraufhin wiederhergestellt wurde, twitterte Trump erst an diesem Donnerstag wieder.

Wahlkampf mit Polizeifoto: Donald Trump meldet sich auf Twitter-Nachfolger X zurück

Bereits am Mittwoch nutzte der Politiker die Social-Media-Plattform, um seine Anhänger zu mobilisieren. Trump verzichtete auf die Vorwahldebatte der Republikaner auf Fox News und ließ sich bei der TV-Debatte von Donald Trump Jr. und dessen Freundin vertreten.

Stattdessen gab Trump zur selben Zeit dem bei Fox News in Ungnade gefallenen Moderator Tucker Carlson ein Interview auf X. Dieses 46-minütige Gespräch mit dem konservativen Kommentator wurde inzwischen über 250 Millionen Mal aufgerufen (Stand 25. August).

