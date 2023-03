„Ich bin zurück!“ Donald Trump lässt „Millionen Köpfe“ platzen

US-Präsident wieder auf Facebook

+ © Alex Brandon/dpa Donald Trump meldet sich mit einem Videoclip auf der Online-Plattform Facebook zurück. (Archivbild) © Alex Brandon/dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump meldet sich per Video auf der Online-Plattform Facebook zurück. Folgt nun die Rückkehr zu Twitter?

Washington DC - Seine Online-Präsenz hatte ihm einst dabei geholfen, die US-Wahl 2016 zu gewinnen. 2024 will Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen. In Anbetracht dessen, meldete sich der ehemalige US-Präsident nun auf der Social-Media-Plattform Facebook zurück. . „Ich bin zurück!“, schrieb Trump am Freitag im weltgrößten Online-Netzwerk.

Die Nachricht schmückte Donald Trump mit einem Videoclip, der ihn selbst in Begleitung seine Sohnes Barron Trump und seines damaligen Vizepräsidenten Mike Pence zeigt. Damit endet eine gut zwei Jahre dauernde Abstinenz Trumps von Facebook. Seine bis dato letzte Nachricht hatte der Ex-Präsident am 6. Januar 2021 versendet. Darin forderte Trump seine Anhängerschaft, die zeitgleich das Kapitol in Washington DC stürmte, auf, friedlich zu bleiben. Im Anschluss an den Kapitolsturm in den USA hatte Facebook Trumps Account gesperrt, weil der Ex-Präsident aus Sicht der Netzwerkbetreiber die Gewalt in der Hauptstadt mit initiiert hatte.

Donald Trump zurück bei Facebook - was ist mit Twitter?

Die Sperre Trumps war zwar schon im Januar dieses Jahres aufgehoben worden. Trump aber zog es zunächst vor, seine Anhängerschaft weiter über seine eigene Online-Plattform Truth Social zu mobilisieren. Der von Trump gegründete Twitter-Klon erreicht aber deutlich weniger Leute. Gerade einmal fünf Millionen Follower finden sich für Trump auf Truth Social. Trumps Twitter-Account erreicht dagegen mehr als 80 Millionen Konten.

Auch sein Twitter-Account steht dem Präsidenten seit einiger Zeit wieder zur Verfügung. Genutzt hat er diesen bislang aber nicht. Verfügt hatte die Freischaltung der neue Besitzer Twitters, Elon Musk. Die Videoplattform Youtube hob die Beschränkungen für Trumps Account am Freitag auf.

Donald Trump löst mit Facebook-Comeback tausende Reaktionen aus

Die Comeback-Ankündigung Trumps auf Facebook löste in den USA und darüber hinaus eine Welle der Reaktionen aus. Innerhalb von wenigen Stunden erhielt der Post über 100.000 Likes und mehr als 30.000 Kommentare. Trump habe gerade „81 Millionen Köpfe platzen lassen“, schrieb ein User. Andere freuten sich über Trumps Rückkehr, andere verurteilten den ehemaligen Präsidenten.

Trump selbst hat bereits bekannt gegeben, im Jahr 2024 erneut für die Republikaner bei der US-Wahl antreten zu wollen. Als sein schärfster innerparteilicher Konkurrent gilt bislang Ron DeSantis. Der Gouverneur aus Florida hat seine Kandidatur zwar angedeutet, aber noch nicht offiziell verkündet. (Daniel Dillmann mit dpa)