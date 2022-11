Trump kündigt Statement nach Midterm-Debakel an

Nach den Wahlen

Die Republikaner erleiden bei den Midterms eine schwere Niederlage. Wie reagiert Donald Trump auf das schlechte Wahlergebnis? Der News-Ticker.

Nach den Wahlen: Donald Trump kündigt an, sich am Dienstag (14.11.) zu seiner politischen Zukunft äußern zu wollen

Washington, D. C. - Rund 24 Stunden ging Donald Trump auf Tauchstation. Zuvor hatte der ehemalige Präsident der USA noch kräftig auf Parteifreunde und deren Ehepartnerinnen eingedroschen. Grund war die Niederlage der Partei bei den Midterms, Ziel war Mitch McConnell. „Seine Schuld“ sei das schlechte Wahlergebnis bei den Zwischenwahlen, sagte Trump in Richtung des Minderheitenführers der Republikaner im Senat, und: „Er hat die Midterms vermasselt!“

Das aber war längst nicht das Ende der Tirade Trumps gegen Mitch McConnell. „Alle verachten ihn und seine ansonsten liebenswürdige Frau Coco Chow“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Damit gemeint ist Elaine Chao, die Frau McConnells. Den rassistisch anmutenden Spitznamen nutzt Trump bereits seit mehreren Jahren, wenn er seinen innerparteilichen Rivalen beleidigen möchte. Chao hat taiwanesische Wurzeln, was ihr von Trump wiederholt den Vorwurf eingebracht hat, mit China unter einer Decke zu stecken.

+ Donald Trump in Mar-a-Lago, in das er die Presse für eine „große Ankündigung“ eingeladen hat. © JOE RAEDLE/AFP

Donald Trumps Ankündigung: Republikaner suchen Schuldige

Doch während Donald Trump die Schuld an der Niederlage der Republikaner bei den Midterms bei Mitch McConnell sieht, machen zahlreiche Parteifreunde den Ex-Präsidenten selbst verantwortlich. Laut eines Berichts der Washington Post gilt Trump vielen in der Partei mittlerweile als „beschädigte Ware“. Trotz - oder laut der Kritik wegen - Trumps Unterstützung hatte viele Kandidaten ihre Wahlen bei den Midterms verloren. Das wiederum lasse Parteispitzen und die Geldgeber auf Distanz gehen.

Die Pleite der Republikaner bei den Midterms reiht sich ein in eine Serie von Niederlagen bei US-Wahlen. Seit Donald Trumps Sieg 2016 konnte die Partei nicht mehr gewinnen. Sowohl bei den Midterms 2018 als auch bei der Präsidentschaftswahl 2020 und nun bei den aktuellen Wahlen siegten die Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten. Larry Hogan, scheidender Gouverneur von Maryland, machte für die Niederlagen der Republikaner Donald Trump verantwortlich: „Trump hat uns die letzten drei Wahlen gekostet.“ Hogan forderte indirekt das politische Karriereende des Ex-Präsidenten: „Ich will nicht, dass das ein viertes Mal passiert. Ich habe es satt, zu verlieren – das ist alles, was er getan hat.“ Ob Trump ihm diesen Wunsch erfüllt, könnte sich am Dienstag (15.11.) entscheiden. (Daniel Dillmann)

