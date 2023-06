Klage gegen Trump zugelassen: Carroll fordert Schadenersatz in Millionenhöhe

Neue Runde im Prozess

+ © Screenshot/CNN Am 10. Mai trat Donald Trump live bei einer von Kaitlan Collins moderierten CNN-Veranstaltung auf. Dabei nannte er E. Jean Carroll eine „Verrückte“. © Screenshot/CNN

Der frühere US-Präsident steht vor einer Vielzahl juristischer Probleme. Im Fall E. Jean Carroll kommt es zur nächsten Verleumdungsklage.

New York - Donald Trump kann sich vor Klagen im Augenblick kaum retten. Während in Miami wegen der Dokumentenaffäre Anklage gegen ihn auf Bundesebene erhoben wurde, geht auch der Prozess der Autorin E. Jean Carroll in die nächste Runde. Der New Yorker Richter Lewis Kaplan entschied nun, dass Carroll eine weitere Verleumdungsklage in Höhe von zehn Millionen Dollar gegen Trump weiterverfolgen kann.

„Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Ansprüche von E. Jean Carroll zügig voranzutreiben“, erklärte Carrolls Anwältin Roberta Kaplan, die nicht mit Richter Kaplan verwandt ist. Bei einer vorherigen Verleumdungsklage gegen Trump waren der 79-Jährigen am 9. Mai fünf Millionen Dollar Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zugesprochen worden.

Trump nennt Carroll eine „Verrückte“

Anschließend hatte Carroll eine noch härtere Bestrafung des früheren US-Präsidenten gefordert. In einer aktualisierten Klage verwies Carrolls Anwältin auf Äußerungen Trumps im Nachrichtensender CNN nur einen Tag nach dem Urteil und forderte eine weitere „sehr substanzielle“ Summe. Trump hatte am 10. Mai vor Millionenpublikum erneut Carrolls Vorwürfe bestritten und behauptet, es handle sich um eine „erfundene Geschichte“. Trump nannte Carroll zudem eine „Verrückte“.

„Trumps verleumderische Äußerungen nach dem Urteil zeigen die Tiefe seiner Boshaftigkeit gegenüber Carroll“, schrieb Anwältin Kaplan damals. „Es ist schwer, sich ein verleumderisches Handeln vorzustellen, das noch mehr durch Hass, Böswilligkeit oder Bosheit motiviert sein könnte.“ Die Klage fordert mindestens zehn Millionen Dollar (9,3 Millionen Euro) Schadenersatz von Trump - und zusätzlich Strafschadenersatz in nicht genannter Höhe. In den USA gibt es in Zivilverfahren häufig einen Schadenersatz zur Wiedergutmachung erlittener Schäden und zusätzlich einen Strafschadenersatz, der als Bestrafung und Abschreckung dienen soll.

Carroll wirft Trump Vergewaltigung vor

Carroll wirft Trump vor, sie im Frühjahr 1996 in der Umkleidekabine eines New Yorker Luxuskaufhauses vergewaltigt zu haben. Öffentlich machte die langjährige Kolumnistin des Magazins Elle ihren Vorwurf erst 2019. Trump bezichtigte Carroll der Lüge und erklärte, sie sei nicht sein „Typ“. Carroll verklagte den Republikaner daraufhin in New York wegen Verleumdung und im November 2022 in einer zweiten Klage wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung selbst sowie erneut wegen Verleumdung.

Das Urteil vom 9. Mai betraf diese zweite Klage. Die neue Strafschadenersatzforderung, die eine Reaktion auf Trumps Äußerungen auf CNN darstellt, ist Teil einer Aktualisierung der ersten Klageschrift. In diesem Verfahren ist es aufgrund von juristischen Auseinandersetzungen noch zu keinem Prozess gekommen. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg jedoch offen. (cs/afp/dpa)